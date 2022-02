Les personnes qui sont propriétaires d’une box TV Free peuvent procéder au téléchargement des programmes TV de la TNT. Seulement, il faut savoir comment y procéder. Il est possible de réaliser cette opération via une freebox. Il est aussi possible de se servir d’une application gratuite ou de trouver d’autres alternatives. Le programme peut être téléchargé sur un appareil mobile comme une smartphone ou une tablette ou encore un ordinateur. Cela permet d’être informé de toutes les nouveautés dont les séries, films, documentaires, sports, culture et bien d’autres émissions.

TV loisirs : une application à télécharger

Les systèmes iOs et Android disposent d’applications qui sont téléchargeables sur les appareils mobiles et qui permettent de visualiser le programme tv tnt au moment voulu et à n’importe quel endroit. Une fois téléchargée sur l’appareil, il suffit d’aller sur la page d’accueil des programmes télévisés du moment, et de choisir une chaîne. Il faut noter que TNT est disponible sans avoir à faire un abonnement. Le programme sera par la suite donné.

Pour ceux qui sont en quête d’une émission particulière, il est possible d’utiliser la fonctionnalité « filtre ». Ainsi, les thématiques seront choisies en fonction des besoins et des envies.

Avec Télé-Loisirs, l’usager a l’avantage d’avoir la possibilité de faire un téléchargement. Ainsi, s’il ne peut pas tout de suite voir l’émission, il peut la revoir plus tard.

Faire une consultation du programme télé disponible dans le freebox

Certes, le programme tnt gratuit et complet de la tv free peut être téléchargé. Mais il est également possible d’aller dans le menu du freebox et d’y voir le programme TV de toutes les chaines disponibles. Pour ce faire, il faut cliquer sur « OK » sur la chaine voulue et voir l’affichage de tous les détails de son programme en cours. Les émissions en cours ou celles qui sont déjà passées peuvent être vues sur une liste grâce aux flèches gauche / droite. Pour voir les programmes sur d’autres chaines, il suffit d’utiliser les flèches haut et bas.

Les autres possibilités

Il y a plusieurs autres alternatives qui permettent d’avoir le programme tnt gratuit et complet de la tv free. L’installation des logiciels pour les programmes tv en est une. Cette option consiste à installer un dispositif sur un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau. Parmi les plus connus, il y a FreeTelec Télécommande Freebox pour Android Molotov.tv, free Tv Player, FreePlayer ou encore Telenovelas Gratis pour Android. Il est aussi possible de consulter les notes laissées par les services de rédaction de Télé-Loisirs qui donnent des programmes divers à travers des notes, des résumés, des bandes annonces et bien d’autres encore.

Pour trouver des idées de programme tnt free à télécharger, il y a déjà des sites et des applications qui pourront être consultés en fonction des besoins. Nombreux d’entre eux sont accessibles gratuitement et librement sans avoir à faire des abonnements divers. Et pourtant, ils permettent tous d’avoir des idées.