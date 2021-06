Pour les cinéphiles, il n’est pas question de passer à côté des meilleures séries du moment. De plus, il existe désormais différentes sortes de plateforme qui proposent des films de tout genre à regarder à volonté. Ils n’ont plus besoin de faire des téléchargements, il n’y a qu’à les regarder en streaming.

Certaines séries sont des nouveautés de l’année et d’autres ne sont que des suites de celles qui ont déjà existé depuis quelques temps. Voici une liste non exhaustive des séries considérées parmi les meilleures du moment.

La Casa De Papel : meilleure série d’action de Netflix

Réalisée par Alex Pina, cette série espagnole est l’une des plus appréciées et des plus regardées l’année dernière mais aussi l’une dont la suite est la plus attendue pour cette année. Elle n’est pas une création Netflix mais a été rachetée par cette plateforme.

Elle raconte l’histoire de huit braqueurs qui s’enferment dans la Maison de la Monnaie Madrilène et qui ont fini par gagner la sympathie du public. La série est un mélange de drame, d’action et de romantisme.

Your Honor : meilleure série politique

Cette série américaine est diffusée sur Canal+. Elle se passe dans la Nouvelle-Orléans et il s’agit d’une adaptation d’une série israélienne titrée Kvodo. L’acteur Bryan Cranston de Breaking Bad joue le rôle d’un juge nommé Desiato dans la série.

Etant un représentant de la loi incorruptible, il se retrouve dans une impasse lorsque son fils a commis un meurtre et se retrouve dans le camp des criminels. Son choix va déterminer sa future vie entière. C’est une série dramatique.

The Crown : meilleure série historique

Disponible sur Netflix et considérée comme la série la plus chère sur cette plateforme, The Crown est une reconstitution historique de la vie de la Reine Elisabeth III d’Angleterre. Le rôle principal est détenu par Claire Foy puis Olivia Colman et Imelda Staunton.

Cette série est particulièrement appréciée pour ses décors à couper le souffle et les manières touchantes et fascinantes de jouer de tous ses acteurs et figurants.

Maniac : meilleure série dramatique

Pari tenu pour la plateforme Netflix qui a réussi à trouver les meilleurs acteurs pour jouer dans cette série considérée parmi les meilleures séries du moment. Les rôles principaux sont joués par Emma Stone et Jonah Hill.

Tous les deux incarnent deux personnes en souffrance, réunis par le destin, en pleine expérimentation clinique. C’est Cary Fukunaga qui a conçu le concept. C’est une série qui apporte un vent neuf dans l’univers du cinéma en sortant des idées présentes dans les habituelles séries.

The Walking Dead : meilleure série d’horreur

Cette série post-apocalyptique est une création de Robert Kirkman et Franck Darabont. Elle raconte l’histoire des survivants dans un monde ravagé par un virus qui a transformé la quasi-totalité des gens en zombies.

Outre les décors qui sont fascinants, les actions et les différents éléments utilisés par les acteurs pour survivre sont des éléments qui intéressent les cinéphiles dans cette série. Elle est surtout appréciée par ceux qui aiment le suspens.