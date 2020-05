Quand la température change, pouvoir maîtriser les conditions climatiques en intérieur reste un défi majeur. En effet, les périodes de chaleur ou de froid intense sont particulièrement insupportables aussi bien dans les lieux professionnels que dans les logements. Se doter d’un climatiseur performant est la seule alternative efficace pour filtrer l’air ou le réchauffer au besoin. Mais comment détecter la meilleure climatisation parmi les nombreux produits qui pullulent le marché ? Focus sur le sujet.

Comment fonctionne une climatisation ?

Souvent catégorisé dans la famille des pompes à chaleur, le climatiseur est un appareil électroménager qui assure le rafraîchissement de l’air dans une pièce. Son principe de fonctionnement s’apparente à celui du réfrigérateur sans pour autant offrir les mêmes finalités. On peut distinguer 5 éléments majeurs dans la structure du climatiseur, à savoir un évaporateur, un condenseur, un fluide frigorigène, un compresseur et un moteur. En pratique, ce système de refroidissement produit du froid en faisant circuler un fluide frigorigène dans le circuit de l’appareil sous l’effet du compresseur. Ensuite, le gaz arrive au niveau du condenseur, se chauffe et y libère une partie de ses calories. Après cette étape, le détendeur entre en jeu pour équilibrer la température de ce gaz. Lorsque la température normale est acquise, le liquide poursuit sa circulation et atteint l’évaporateur. Il absorbe la chaleur contenue à ce niveau puis s’évapore vers l’extérieur. C’est ainsi que le climatiseur fonctionne pour refroidir un local. Par ailleurs, certains modèles de climatisation appelée « réversible » sont à même de reproduire l’inverse du processus de fonctionnement normal pour produire de la chaleur.

Comment choisir le vôtre ?

Il existe une diversité de climatisation sur le marché allant des modèles les plus simples aux plus sophistiqués. En premier lieu, votre budget conditionnera le produit le plus adapté à vos besoins. Si vous possédez un fond raisonnable, il n’y a pas de raison que vous ne trouviez pas le produit qui vous convient. Cependant, vous devez privilégier un bon rapport qualité-prix, et pour cela, d’autres critères doivent être pris en compte. En d’autres termes, vous devez également pouvoir déterminer la puissance du climatiseur qui vous conviendrait. Pour ce faire, vous devez faire examiner la qualité d’isolation, le nombre de personnes et le nombre de pièces qui composent votre logement. Cette démarche reste valable pour toute personne souhaitant installer la clim dans son entreprise. L’étape finale consistera à confronter ces éléments aux différents modèles existants selon leur puissance. Pour vous guider, notez qu’il faut un climatiseur de 100 W pour 1 mètre carré d’espace, selon les experts. Par ailleurs, la facilité d’entretien et la durabilité sont d’autres critères qui doivent intervenir dans la sélection d’une climatisation.

Lequel choisir ?

Si vous recherchez un climatiseur qui vous permettrait de profiter d’un confort optimal, vous avez intérêt à vous pencher sur la climatisation gainable atlantic. C’est un système de climatisation dont la particularité se situe au niveau de sa technologie qualifiée de réversible permettant à l’utilisateur de climatiser et de réchauffer son local avec le même appareil. Il s’adapte facilement à tous les locaux grâce à son aspect pratique. Vous pouvez l’installer horizontalement sur votre plafond pour mieux profiter de ses performances. Ce qui rend ce climatiseur encore plus intéressant, c’est son caractère silencieux. En effet, grâce à son unité intérieure non bruyante, il offre aux professionnels la possibilité de travailler dans le calme et le confort. On peut également statuer sur sa faible consommation énergétique, un atout très prisé, car la majorité des chefs d’entreprise recherche constamment comment économiser sur les équipements de bureau, notamment la climatisation. Pour finir, en plus de son design attirant, ce modèle de climatisation s’installe facilement.