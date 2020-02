Libertyland est un des principaux sites de streaming du web. Cette plateforme propose un grand nombre de films et de lecteurs, régulièrement mis à jour, en VF et VOSTFR. Avec Libertyland, vous avez accès aux meilleurs films de chez vous et gratuitement ! On y trouve aussi bien des classiques du cinéma Français comme les derniers block busters hollywoodiens.

Une réponse au cinéma de plus en plus chère ?

C’est un fait, tout le monde ne peut se permettre de payer chaque semaine une place de cinéma à 12 euros au multiplexe de sa ville. Ajoutez à cela le confort de moins en moins bon des salles de cinémas, la fréquentation qui laisse parfois à désirer et l’émergence du Home Cinéma : c’est ce qui fait le succès des plateformes de streaming qui elles sont gratuites. On est toujours mieux chez soi avec ses amis ou sa famille qu’avec des inconnus dans une salle froide.

Des films en ligne dès leur sortie au cinéma

Comprenez qu’il faut une semaine à un film pour se retrouver sur un site comme Libertyland et ce qu’importe le genre : action, aventure, romance, thriller. Vous trouverez même des séries qui ne se trouvent que sur des plateformes payantes comme Netflix ! La qualité de l’image et du son est au rendez-vous, les temps de chargement sont très faibles. Pour chaque film, Libertyland propose un résumé et présente les acteurs principaux ainsi que les critiques.

Certains reprocherons aux plateformes de streaming le nombre intempestif de pub. Sachez qu’un bloqueur de pub vous permettra de profiter de vos films sans pub. On notera également que les pubs sont de moins en moins présentent, le site s’étant adapté aux demandes de ses visiteurs. Vous pourrez donc regarder dans difficultés vos films sur un Smartphone, une tablette ou même votre PS4. Certains programmes sont même disponibles en HD !

Mais le site Libertyland est-il légal ?

C’est une question que tous les utilisateurs de plateformes de streaming se posent : Libertyland est-il légal ? La réponse est non. Ce site est totalement illégal. Tout comme les torrents, les sites de streaming court-circuitent les droits d’auteurs des films que vous regardez, c’est pour cette raison qu’ils sont gratuits. Mais de fait il volent donc les droits des auteurs.

Pour vous donner quelques chiffres, 24% des Français ont recours à des moyens illégaux pour consulter films ou séries en direct. LibertyLand est un site vous permettant de regarder vos films en streaming sans, en théorie, avoir de problèmes. La loi punissant plutôt le diffuseur et non les visiteurs. Libertyland n’est pas pour autant une plateforme sécurisée et conforme aux nouvelles lois de diffusion de contenus audio ou vidéo sur Internet, en France. Mais contrairement aux torrents ou l’on sait quelles personnes télécharge un film ou qui crack une application, le streaming est tellement répandu qu’il serait contre-productif pour Hadopi de pourchasser chacun d’eux.

Libertyland et Hadopi : attrape-moi si tu peux !

Libertyland, c’est au total 21 140 films et 939 séries. Ces chiffres ont été obtenus suite à une demande de l’état auprès des FAI et google. La demande de blocage d’accès sur le territoire avait même été annoncé. Malheureusement pour l’industrie du cinéma, pour chaque site Libertyland fermé, 3 nouveaux se créés.

On comprend vitre que l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle est très compliqué à mettre en application. Outre les plateformes de streaming qui sont de plus en plus nombreuses, se pose également les problèmes de législation en des pays. Un film regardé en France n’est pas pour autant hébergé en France ! Faire fermer un site hébergé en Russie représente une dépense en temps et argents très importante pour un site qui réapparaitra dans une semaine. Libertyland et son utilisation est-elle légale ? Non, mais tristment il est possible de l’utiliser en toute impunité. Mais avant d’utiliser cette plateforme de streaming, n’oubliez pas que sans argent, il n’y a pas de films. Sans films, pas de Libertyland. Un dilemme dont on commence à voir les conséquences …