Il est évident qu’avant l’avènement d’Internet, ils n’existaient pas, leur origine remonte aux années 1990. À ses débuts, la technologie était d’usage exclusif et elle est maintenant devenue un service massif que tout utilisateur peut utiliser dans le confort de son foyer.

Aujourd’hui, nous disposons d’une large gamme de services VPN : gratuits, payants, pour contourner les blocages de géolocalisation, pour privatiser les données, de petites entreprises, de sociétés bien connues, chers, économiques, avec des fonctionnalités de base pour une utilisation individuelle, avec des fonctions complexes pour plusieurs utilisateurs, etc. L’intérêt d’un utilisateur ordinaire pour un VPN peut aller de la volonté d’utiliser Netflix à la volonté de contourner la surveillance massive des gouvernements qui portent atteinte à la vie privée de la population.

Histoire des VPN

Certains experts attribuent la création des VPN au vice-président de Microsoft, Gurdeep Singh-Pall, qui a développé les protocoles PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) en 1996, les tunnels populaires utilisés pour décrire le fonctionnement d’un VPN. À l’époque, Singh-Pall était ingénieur en informatique et parvenait à connecter un ordinateur à un serveur via un réseau privé virtuel.

Cette réalisation est passée un peu inaperçue à l’époque – en fait, en 2010, Microsoft a intenté un procès à VirnetX pour avoir breveté une technologie similaire – mais c’est son évolution qui lui a permis de devenir ce que nous connaissons aujourd’hui. À ses débuts, les VPN n’étaient utilisés que par quelques entreprises et gouvernements. Ces organisations avaient besoin d’un réseau qui leur permette de partager en toute sécurité des informations privées entre les employés et les bureaux.

Plus tard, le développement de différents types de VPN, de protocoles et de meilleures techniques de cryptage a permis une expansion et une croissance massives.

Des services VPN modernes

Ces dernières années, nous avons vu de plus en plus de services VPN avec de multiples fonctions et adaptations pour répondre aux besoins de différents types d’organisations et d’utilisateurs.

Les services VPN actuels s’efforcent de répondre à une grande variété de besoins. Ils peuvent contourner les blocages par géolocalisation, éviter la surveillance gouvernementale, permettre le téléchargement de contenus, améliorer la vitesse de navigation en contournant les stratégies d’étranglement (lorsque certaines sociétés de services Internet diminuent la bande passante pour vendre des services plus chers), et plus encore.

L’avenir des VPN

Les VPN sont là pour durer et leur adoption en est un signe. Les nouveaux modes de vie, le télétravail et l’immersion virtuelle des nouvelles générations nous montrent également que les VPN sont nécessaires et utiles.

Lorsque nous réfléchissons à l’avenir des VPN, nous devons prendre en compte les problèmes actuels : fuites de données, surveillance massive, cyberattaques, défaillances de la sécurité. En considérant ces inconvénients, nous pouvons voir des opportunités dans le développement de réseaux privés virtuels.

Sans aucun doute, ce qui se développe le plus dans ce créneau est l’optimisation du cryptage : les fournisseurs s’efforcent de plus en plus de protéger les données et les informations privées de leurs clients. Ici aussi, les nouvelles lois de certains gouvernements sont en conflit, mais seul le temps déterminera si les stratégies de cryptage « inviolable » continueront ou non à être développées.

En outre, d’autres types de projets – tels que les logiciels à source ouverte et une plus grande sécurité pour les connexions des utilisateurs – font partie des nouvelles propositions. Toutefois, les services VPN travaillent toujours à l’optimisation de leur technologie actuelle. Certains ont des problèmes de trafic élevé sur les serveurs, d’autres veulent améliorer leur plate-forme virtuelle. Ce qui est certain, c’est que la diffusion et la compréhension de leurs services continueront à progresser.

Le VPN est créé pour résoudre un problème : envoyer, de manière sécurisée, des informations privées de l’entreprise entre les employés et les bureaux. Aujourd’hui, elle reste la technologie la plus précieuse pour répondre à ce besoin et offre désormais plus de fonctionnalités, avec une portée beaucoup plus grande.