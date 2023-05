Dans un monde de plus en plus digitalisé, les datacenters jouent un rôle clé dans le stockage et la gestion des données. Cependant, ils sont aussi de grands consommateurs d’énergie. Dans cet article, nous allons étudier les principaux éléments qui consomment le plus d’énergie dans un datacenter et vous proposer des solutions pour réduire leur impact énergétique. Nous aborderons les sujets suivants :

Le refroidissement des équipements

Les serveurs et leur utilisation

L’alimentation électrique et les systèmes de secours

Les solutions pour réduire la consommation d’énergie

Le refroidissement est un élément essentiel à la bonne marche d’un datacenter. En effet, les équipements informatiques dégagent une grande quantité de chaleur lors de leur fonctionnement. Il est donc primordial de les maintenir à une température optimale pour éviter les pannes et les dysfonctionnements.

Le système de refroidissement représente généralement entre 30% et 40% de la consommation énergétique totale d’un datacenter. Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour refroidir les équipements, comme la climatisation, la ventilation naturelle ou encore le refroidissement par eau. Chacune de ces méthodes a ses avantages et ses inconvénients, mais elles ont toutes un impact sur la consommation d’énergie.

Les serveurs sont bien évidemment les principaux consommateurs d’énergie dans un datacenter. Ils représentent environ 50% de la consommation totale d’électricité. Plusieurs facteurs peuvent influencer la consommation d’énergie des serveurs, comme leur charge de travail, leur taux d’utilisation et leur efficacité énergétique.

Il existe des serveurs de différentes générations et technologies, certains étant plus économes en énergie que d’autres. De plus, l’utilisation de serveurs virtualisés permet de consolider plusieurs serveurs physiques en un seul, réduisant ainsi la consommation d’énergie et l’espace nécessaire pour les héberger.

Outre les serveurs et les systèmes de refroidissement, les installations électriques et les systèmes de secours sont également des consommateurs d’énergie importants. Ils représentent environ 10% de la consommation totale d’un datacenter.

Les onduleurs sont des dispositifs qui convertissent le courant alternatif (AC) en courant continu (DC) pour alimenter les serveurs. Ils sont indispensables pour assurer la continuité de l’alimentation électrique en cas de panne ou de fluctuation de tension. Cependant, ils ont également un rendement énergétique qui peut varier de 85% à 95%, ce qui signifie qu’une partie de l’énergie est perdue sous forme de chaleur.

Les systèmes de secours, tels que les groupes électrogènes et les batteries, sont également nécessaires pour assurer la continuité des services en cas de coupure d’électricité. Cependant, leur entretien et leur fonctionnement ont également un coût énergétique.

Solutions pour réduire la consommation d’énergie

Afin de réduire la consommation d’énergie des datacenters, plusieurs solutions peuvent être mises en place :

Opter pour une architecture de refroidissement plus économe, comme le refroidissement par eau ou l’utilisation de la chaleur dégagée par les serveurs pour chauffer d’autres locaux.

Choisir des serveurs plus écoénergétiques et optimiser leur utilisation grâce à la virtualisation.

Améliorer l'efficacité des onduleurs en choisissant des modèles avec un meilleur rendement énergétique.

Mettre en place des pratiques d'exploitation écoénergétiques, comme l'extinction des équipements inutilisés ou la mise en place de systèmes de gestion intelligente de l'énergie.

Les datacenters sont des infrastructures indispensables à notre économie numérique, mais leur consommation d’énergie est un enjeu majeur. Pour réduire leur impact sur l’environnement, il est crucial d’adopter des pratiques écoénergétiques et de choisir des équipements moins énergivores. Les efforts réalisés aujourd’hui permettront d’assurer la pérennité et la responsabilité environnementale des datacenters de demain.