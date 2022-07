Pour leur fonctionnement, les entreprises modernes ont souvent la nécessité d’équiper leurs employés d’appareils de fonction. Pour ce faire, de plus en plus de professionnels choisissent de se tourner vers la marque à la pomme. Pour certains, ce choix s’explique par la qualité des appareils. Pour d’autres, il s’agit simplement d’un effet de mode. Qu’en est-il réellement ?

Les produits Apple sont conviviaux et faciles à apprendre

Pour une entreprise, le choix d’une solution numérique est une tâche complexe. Il est important de choisir un partenaire ou une marque susceptible d’offrir des garanties sur la qualité des appareils fournis.

La principale raison du choix de la marque Apple en entreprise est la convivialité et la facilité de vulgarisation de ses appareils.

Des appareils pratiques

Les produits Apple sont bien connus pour leurs caractères pratiques. En téléphone ou en ordinateur, ils possèdent un système d’exploitation qui facilite leur intégration avec le système informatique de l’entreprise. Il n’est donc pas difficile d’intégrer des Mac de bureaux ou un MacBook au système informatique de l’entreprise.

C’est d’autant plus important quand on sait que certains éléments posent des difficultés lors du changement de parc informatique de l’entreprise, avec notamment :

la migration des données,

la question de la comptabilité,

la connexion des postes.

Les appareils Apple ont aussi la particularité d’être immédiatement opérationnels. Ils n’ont généralement pas besoin de temps de latence. Grâce à des fonctionnalités comme l’Apple Business Manager, il est possible de réaliser très rapidement les tâches fonctionnelles de base. Il s’agit notamment de l’administration et de la sécurisation, la distribution des appareils ou encore le déploiement des solutions informatiques.

Ces appareils disposent également de manuels d’utilisation pour permettre aux employés de s’habituer à leurs utilisations. Ces manuels ne sont pas toujours utiles parce qu’Apple constitue l’une des références mondiales en matière de smartphones et d’ordinateurs.

Des modèles de qualité

L’autre avantage de la marque Apple est la grande diversité des modèles proposés, particulièrement en ce qui concerne les smartphones. De nombreux professionnels s’interrogent sur le fait de choisir entre un iPhone X et XR, deux modèles particulièrement adaptés aux entreprises.

L’iPhone X est un téléphone moderne, doté d’un écran d’une densité de 458 pixels par pouce qui permet un excellent affichage des couleurs. Son châssis en acier inoxydable renforce la sensation d’adhérence et le confort de l’utilisateur. Il est clair que les employés ont plus de facilité à utiliser un téléphone facile à tenir.

D’un point de vue fonctionnel, l’iPhone X a une mémoire de 3 Go et une batterie de 2716 mAh. Cette batterie et cette mémoire vive permettent de travailler sans craindre une saturation de la mémoire ou un recours intempestif au chargeur.

L’iPhone XR quant à lui a une résolution moins importante que pour l’iPhone X, mais possède un écran tactile plus large. Il possède également des capacités LTE et Dual SIM qui offrent la possibilité aux employés d’utiliser simultanément les puces personnelles et professionnelles. Cela dit, le XR a une batterie de 2942 mAh (plus résistante que le X) qui permet de traverser aisément la journée de travail sans être obligé d’utiliser le chargeur.

Le design des produits Apple est élégant et moderne

Au-delà des fonctionnalités et de l’aspect pratique, les produits Apple se distinguent par leurs designs élégants et modernes. C’est d’ailleurs l’un des éléments pris en compte par les entreprises. Les appareils les plus puissants voient leurs performances réduites lorsqu’ils n’ont pas le design parfait.

Apple met un accent particulier sur la finesse des lignes et sur la légèreté de ses appareils. Que ce soit les téléphones, les ordinateurs ou les tablettes, la marque à la pomme propose des designs optimisés pour tirer le meilleur de chaque appareil. C’est le cas des MacBook, des ordinateurs portatifs conçus pour la vie en entreprise.

Les produits Apple sont fiables et ont une longue durée de vie

Dans l’absolu, les produits Apple se révèlent nettement plus couteux que les autres produits informatiques. Toutefois, l’acquisition de ces appareils en entreprise représente un investissement à long terme.

Les produits Apple sont bien connus pour avoir une longue durée de vie. Pour preuve, les iPhone ont une durée de vie moyenne de huit ans. Bien que cette période soit réduite pour les ordinateurs et tablettes, ils ont une durée de vie largement au-dessus de la moyenne. Il est donc possible de les utiliser pendant de nombreuses années sans avoir un besoin impérieux de changement.

Le système iOS propose également des mises à jour régulières pour permettre aux appareils d’être à la pointe de la technologie tant au niveau de la sécurité que des fonctionnalités.

Apple offre un excellent service et support à la clientèle

Pour les entreprises, les produits Apple représentent une excellente option à cause des garanties qu’ils offrent. L’achat d’un appareil permet de bénéficier d’une garantie qui permet de changer ou de réparer les défauts remarqués sur les appareils. Il est même possible de souscrire une assurance en cas d’accident.

De même, cette marque propose des services de support pour assister les clients dans l’utilisation ou l’installation des produits.

Apple : une bonne ergonomie pour travailler ?

Au-delà des éléments précédemment évoqués, les entreprises optent pour les appareils Apple en raison de leurs grandes ergonomies.

Il faut dire que les produits Apple possèdent un processeur unique ultra performant qui garantit la vitesse d’exécution des tâches. C’est un avantage certain en entreprise où il est parfois nécessaire de réaliser plusieurs tâches en même temps.

Ces appareils utilisent également un système iOS qui dispose d’une interface attrayante et intuitive qui facilite la navigation des utilisateurs. Cerise sur le gâteau, les mises à jour régulières permettent de corriger les éventuels couacs système et de proposer des produits toujours plus performants.

Ce système d’exploitation propose des fonctionnalités qui facilitent l’interaction avec les autres appareils. C’est le cas du AirDrop qui permet d’échanger des données avec un autre appareil Apple en se servant du Finder ou du centre de contrôle.

C’est aussi le cas du Airply qui permet de partager du contenu, de diffuser une vidéo ou de recopier l’intégralité d’un écran vers un autre appareil Apple. Cette solution est d’ailleurs particulièrement recommandée en entreprise.