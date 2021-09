Tous les ans c’est la même chose : c’est à vous d’organiser l’anniversaire surprise de Monsieur le Geek. Et, comme d’habitude, vous avez fait le tour de la question : vêtements, bijoux, plantes… Qu’est-ce que vous allez donc offrir à votre âme sœur cette année pour marquer le coup ? Et si vous profitiez de l’événement pour sortir de l’ordinaire ? Seul ou à plusieurs, on vous propose une liste (non exhaustive) afin de vous aider dans vos préparatifs !

Le cadeau personnalisé

Alors celui-là, il fonctionne à tous les coups. Si vous êtes inspirés, créatifs ou que vous faîtes tout simplement preuve d’un grand romantisme, lancez-vous ! Quoi de mieux que de se remémorer de bons souvenirs en personnalisant un album photo, une tasse, un tee-shirt… Le champ est libre et on est persuadés que ça fera un heureux. Pour les plus manuels, pourquoi pas se lancer dans la confection de cadeau hand made ? On est sûrs que Monsieur appréciera le temps que vous y aurez consacré, témoin indiscutable de l’amour infini que vous lui portez. Bien-sûr, pour les moins égocentriques, vous pouvez toujours dresser un énorme tableau de vous qu’il sera obligé d’accrocher dans sa chambre…

On réunit tous ses potes

C’est connu : tout le monde se cache derrière le canapé et crie « JOYEUX ANNIVERSAIRE » quand le protagoniste fait son entrée en scène. Mais cette fois-ci, ça ne vous dit pas de vous faire une énorme sortie entre amis ? Plus on est de fous, plus on rit ! Que ce soit pour une tournée des bars, un paintball (en espérant que chacun en sorte indemne) ou encore un escape game, le principe reste le même : seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !

Et pourquoi ne pas en profiter, vous aussi ?

Et bien oui, pourquoi ne pas sortir le grand jeu ? Vous lui organisez l’anniversaire dont il a (vous avez) toujours rêvé. C’est le moment idéal pour prévoir un week-end inoubliable dans un lieu atypique. Que vous préfériez la mer ou la montagne, il existe un tas d’activités plus insolites les unes que les autres. Non seulement vous repartirez avec plein de photos mais en plus, vous aurez une tonne de choses à nous raconter, c’est sûr. Certains préfèrent dormir à la belle étoile, d’autres encore dans des igloo.. Quoi qu’il en soit, lui planifier quelque chose de mémorable c’est bien, en profiter, c’est mieux.

Lui faire vivre le grand frisson

On le sait bien, il n’y a que vous pour lui faire de l’effet. Mais si vous souhaitez le mettre à l’épreuve, alors tout est permis. Vitesse, adrénaline, grand saut… Que ce soit dans les airs, sous l’eau ou même sur terre, un nombre incalculable d’activités sportives sont répertoriées pour le faire frissonner. Vous êtes à court d’idée ? Les baptêmes de l’air font rêver petits et grands à des prix parfois très abordables tout comme les simulateurs. Ça ne vous inspire toujours pas ? Optez pour un saut en parachute ou encore une course de kart. Ce qu’on veut c’est de l’émotion !

Simple et efficace : le dîner aux chandelles

Bon, on vous l’accorde, d’apparence ce n’est pas ce qui semble être le plus original. Mais cela c’était sans compter sur votre imagination débordante. C’est l’occasion parfaite pour sortir les grandes assiettes qui traînent dans le placard. On compte sur vos talents de cuisto pour égayer les papilles de votre bien-aimé. Libre à vous d’inviter votre belle-mère…