Entre l’Europe et l’Asie, il n’y a désormais plus qu’un pas. Ceci s’explique autant par le développement des échanges internationaux que par la curiosité toujours aussi vivace de l’Occident pour l’Orient et ses mystères. Et comme il n’y a rien de plus à l’Est que le Japon, ce pays si particulier séduit depuis longtemps nombre de nos concitoyens. Il suffit pour s’en rendre compte d’observer la popularité d’un ecchi comme l’anime High School DxD. Mais au fait, c’est quoi un ecchi ? Réponses.

Le ecchi, qu’est-ce que c’est ?

Dans la culture japonaise, le mot « ecchi » s’écrit en fait le plus souvent « etchi ». Le sens actuel de ce mot est très lié à celui du mot « hentai ». De manière très générale, on utilise des expressions pour désigner une chose, un objet ou une activité dont la connotation est au moins érotique, souvent sexuelle et encore plus souvent pornographique. L’anime high school dxd, rangé dans la catégorie des « ero-mangas » est ainsi qualifié de ecchi en France et en Europe.

En effet, le terme « ecchi » est utilisé plutôt par les Occidentaux pour désigner les mangas et les animes à caractère sexuel. Dans ces œuvres, les auteurs utilisent des procédés classiques comme le détournement de contextes et de dialogues, la tournure en situation sexuelle de postures du quotidien, ainsi que l’utilisation des sous-vêtements et bien d’autres choses encore. Et un ecchi comme High Schoo

L’anime High School DxD et ses caractéristiques



Créé par Fujimi Shobo, et publié entre 2008 et 2018, la série High School DxD est certainement l’ecchi le plus populaire au Japon. On y suit les aventures d’un étudiant de seconde année au lycée, devenu démon suite à une rencontre avec une jeune fille et obligé de se mettre au service de la famille Gremory. Et toutes les péripéties qu’il va vivre donneront l’occasion aux auteurs de mêler avec brio l’érotisme et la romance, mais aussi le comique.

Un ecchi comme l’anime High School DxD est parfaitement représentatif du genre. Notamment parce qu’il inclut des personnages typiques de cette catégorie de mangas et d’animés, mais aussi puisqu’il met en lumière les frustrations de la société japonaise, ainsi que les moyens que ses membres utilisent pour surmonter leurs difficultés. C’est pour cette raison qu’il régulièrement cité comme le meilleur ecchi jamais écrit.

Comment affirmer sa passion pour un anime comme High School DxD ?

Le succès d’un ecchi comme l’anime High School DxD s’est d’abord établi au Japon. Mais la qualité des scènes d’action, la composition des romances et la perfection du trait lui ont permis de dépasser sa condition insulaire et de partir à la conquête du monde. Aujourd’hui, la série a ses fans dispersés un peu partout sur la planète. Et beaucoup sont à la recherche de goodies et de produits dérivés pour faire état de leur passion.

