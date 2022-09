S’il est un accessoire qui symbolise le luxe dans une maison, c’est bien la piscine. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien si certains décident d’en faire construire une alors qu’ils habitent à seulement quelques dizaines de mètres de la mer : la piscine n’est pas un simple bassin, c’est un marqueur de prestige. Et comme tout ornement, il convient qu’il brille en permanence pour susciter l’envie et le respect. Voilà pourquoi il est recommandé de s’équiper des robots de piscine Dolphin. Explications.

Pourquoi utiliser un robot pour nettoyer sa piscine ?

On l’a dit, la piscine est un accessoire de luxe, qui doit avant tout vous permettre de briller en société. Rien de plus contre-productif en effet que de se doter d’une telle infrastructure tout en négligeant son entretien. Et si vous avez déjà tenté de nettoyer un bassin à la main, armé d’une épuisette et d’un balai brosse, vous comprenez bien en quoi le robot de piscine est un formidable atout pour vous simplifier la tâche et vous faire gagner un temps précieux.

Par ailleurs, utiliser un robot de piscine pour nettoyer le fond du bassin est aussi indispensable pour assurer l’hygiène des eaux, notamment si vous avez des enfants, qui ne sont que rarement attentifs à leur propreté corporelle avant de sauter dans la piscine. On rappelle d’ailleurs que, comme pour tout autre équipement, investir dans des outils de maintenance et d’entretien qui soient efficaces permet toujours de prolonger la durée de vie de vos possessions. Mais pourquoi alors les robots de piscine Dolphin sont si souvent recommandés par les experts ?

Les robots de piscines Dolphin et leurs atouts

Les robots de piscine Dolphin sont avant tout des outils polyvalents, capables de s’adapter à tous les revêtements possibles et imaginables. Ils sont également compacts et facilement maniables, ce qui permet à n’importe qui de les transporter jusqu’au bassin puis de les mettre à l’eau facilement. La simplicité de la programmation des cycles est également un atout intéressant, pour qui veut profiter de son temps pour faire autre chose que de s’occuper d’un robot.

Malgré sa simplicité d’usage, le robot Dolphin est très efficace puisque ses cycles de nettoyage durent environ deux heures, et ceci même dans les piscines en pente. Son poids plume doublé à une capacité d’accroche hors du commun lui permet de s’attaquer à la crasse accumulée au fond mais aussi aux parois. Il est même capable de ramasser les débris les plus gros comme les feuilles ou les algues !

Assurer un nettoyage parfait de son bassin

Si les robots Dolphin sont extrêmement efficaces, cela ne signifie pas pour autant qu’ils sont omnipotents. Sachez donc qu’il est indispensable de respecter certains usages si vous voulez garder votre eau propre et claire le plus longtemps possible. Et quand on sait que les restrictions exceptionnelles d’usage du précieux liquide deviendront habituelles dans un futur proche, on comprend tout l’intérêt de ces pratiques et de l’usage d’un robot Dolphin.

Assurez-vous donc de limiter l’apport de saletés dans le bassin lorsque vous entrez dans l’eau. L’installation d’un petit pédiluve est toujours une bonne idée par exemple. Pensez également à élaguer régulièrement les arbres proches de votre piscine pour limiter l’apport de matières organiques. Si l’usage du robot domotique est en effet une aide au quotidien, cela ne veut pas dire que l’on doit tout faire reposer sur ses capacités !