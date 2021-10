Le rôle des vidéos dans notre vie quotidienne ne peut pas du tout être sous-estimé. Allant du divertissement au secteur de l’éducation, la vidéo a une immense contribution inégalable. Les vidéos YouTube sont un exemple de vidéos fréquemment recherchées et regardées dans le monde entier, car il s’agit d’une base de données vidéo massive. Cependant, il existe une multitude de scénarios dans lesquels la manipulation des vidéos YouTube devient un défi, mais une piste audio équivalente peut toujours résoudre le problème. Il peut s’agir d’un cas où vous souhaitez partager votre grande vidéo avec vos amis sur des sites sociaux ou stocker la même vidéo dans un espace de stockage limité. La conversion de la vidéo YouTube au format MP3 pourrait être la meilleure solution car les fichiers MP3 sont de taille plus réduite. Alors un convertisseur YouTube en MP3 approprié est une nécessité.

Téléchargeur YouTube mp3

Avec ce youtube mp3, vous pouvez non seulement télécharger facilement vos vidéos YouTube préférées sur votre disque dur, mais vous pouvez également les convertir en fichiers audio. En outre, vous pouvez également ajouter directement la musique aux appareils Apple. Il suffit de sélectionner le fichier et de choisir « ajouter à iTunes » dans le menu contextuel.

Conseils pour les utilisateurs de Mac :

Pour les utilisateurs de Mac qui souhaitent télécharger de la musique depuis YouTube à l’aide de cette application, c’est également possible. Cependant, le processus est un peu différent. Il n’y a pas d’adresse URL sur la console principale. Une fois que vous avez copié l’URL de la vidéo de YouTube que vous voulez convertir, cliquez sur le bouton « Coller l’URL ». Cela ajoutera automatiquement la vidéo à la liste des fichiers téléchargés. Une fois les vidéos téléchargées, vous pouvez faire un clic droit sur celles-ci et les ajouter pour la conversion.

YouTube à MP4 convertisseur en ligne

Le convertisseur youtube mp4 est un convertisseur très rapide de YouTube en MP4. La vitesse de téléchargement élevée est possible parce que nos utilisateurs obtiennent leurs téléchargements directement de YouTube. Il n’y a pas besoin d’attendre longtemps car il n’y a pas d’étapes supplémentaires entre vous et votre vidéo. Et le convertisseur youtube mp4 est disponible pour tout utilisateur d’Internet absolument gratuitement !

Convertisseur vidéo YouTube en MP4 pour les appareils mobiles

De nos jours, de plus en plus de personnes ont tendance à utiliser les services de téléchargement audio et vidéo directement sur leurs téléphones ou tablettes. Eh bien, avec le convertisseur youtube mp4 c’est possible. Vous pouvez utiliser n’importe quel navigateur web moderne sur les appareils Android et iOS ainsi que sur tous les appareils basés sur Windows, Linux ou Mac OS pour télécharger et enregistrer les fichiers MP4 de YT.

Téléchargement facile de vidéos de haute qualité

La qualité des vidéos téléchargées dépend du fichier source, situé sur les serveurs de YouTube. Pour certaines vidéos, vous pouvez sélectionner la qualité de la vidéo à télécharger. Certains fichiers peuvent être téléchargés sans options sélectionnables. La plupart des vidéos téléchargées depuis YouTube sont de qualité 720p ou 1080p aux formats MP4 et AVI.