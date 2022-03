Connected Worker est une solution de Réalité Augmentée (AR) très innovante qui permet d’augmenter l’efficacité de la collaboration et de la communication à distance. Elle peut cartographier de grands espaces, fonctionner sur de nombreux appareils mobiles/portables différents et optimiser le temps de travail en utilisant la réalité augmentée à partir de ces appareils.





Interaction homme-machine

Cet exemple d’interaction homme-machine parfaite modifie considérablement le mode de collaboration, de formation, de supervision et de soutien des opérateurs de « première ligne », en particulier dans les secteurs de la production, des services et des secteurs publics. Adam Gąsiorek, CTO chez Transition Technologies PSC à la tête de ce projet, montrera ce potentiel en présentant une démonstration lors de la prochaine conférence IHM’22 à Namur (Belgique).

« C’est le moment idéal pour montrer l’approche innovante de TT PSC dédiée au secteur industriel. Nos solutions sont déjà utilisées par des clients du monde entier, il est donc temps de présenter l’une d’entre elles au marché France & Benelux » commente Jean-Pierre Tirault, Directeur de la Stratégie du groupe et Directeur Général France.

La 33e conférence IHM francophone aura lieu du 5 au 8 avril 2022. L’événement est une plateforme d’échange de connaissances, encourageant la coopération interdisciplinaire entre les personnes passionnées de technologie, les chercheurs, les laboratoires et les entreprises. Cette année, il se concentrera principalement sur les liens entre l’interaction homme-machine et l’intelligence artificielle.

Transition Technologies PSC :

Avec plus de sept cents spécialistes dans les technologies de l’internet des objets (IoT), le Cloud, la réalité augmentée, l’apprentissage automatique, le PLM d’entreprise et d’autres technologies innovantes, TT PSC travaille avec de nombreuses entreprises parmi les plus connues au monde pour créer et mettre en œuvre des solutions qui améliorent la façon dont les produits sont conçus, fabriqués, exploités et entretenus. Grâce à des bureaux répartis dans le monde, ils servent des clients dans les secteurs de l’automobile, de la machinerie et de l’équipement lourd, de l’énergie, des médias et des télécommunications, des biens de consommation, de la santé et des sciences de la vie, des logiciels et de la technologie, des services commerciaux et professionnels.

TT PSC est un partenaire de longue date de nombreuses sociétés multinationales (dont PTC, Rockwell Automation, Atlassian, Microsoft, Google, AWS, Synopsys, RealWear, SAS), soutenant leur stratégie de développement commercial par la vente de solutions utilisant des technologies de pointe.

TT PSC est membre du Transition Technologies Group (TT) – l’un des principaux fournisseurs de logiciels et de services informatiques en Pologne. Depuis plus de 30 ans, plus de 2 000 ingénieurs logiciels, architectes informatiques et programmeurs de TT fournissent des solutions et des services technologiques aux clients des différents secteurs industriels.