Internet joue un rôle essentiel dans la vie quotidienne de la nouvelle génération. Aujourd’hui, les entreprises sont dans l’obligation de se doter d’un bon réseau avec une qualité de la liaison optimale. En effet, en cas de panne ou d’un ralentissement, toutes les activités professionnelles se voient fortement impactées. En outre, il sera tout simplement impossible de charger ses mails ou encore d’accéder aux différentes plateformes de travail en ligne. La solution idéale pour ne plus avoir à subir de telles interruptions sera d’augmenter son débit internet mais comment s’y prendre ? Voici les meilleures astuces à mettre en œuvre.

Adopter la technologie SD-WAN

Acronyme de Software Defined Wide Area Network, SD-WAN est la troisième génération de réseaux et qui est caractérisée par une gestion amplement simplifiée du WAN. Ce réseau informatique qui a pour rôle principal de connecter les différents sites d’une enseigne à Internet doit en effet être plus que performante dans le but d’octroyer une parfaite liaison. Ce dernier sera cependant facilement optimisé grâce au système d’identification particulier proposé par le SD-WAN. Utilisant les règles de réseaux programmables, l’objectif de la technologie sera de prioriser de manière intelligente les itinéraires les plus efficaces pour une connexion optimale. Ne nécessitant aucune modification du réseau WAN en utilisation auprès des entreprises, cette avancée se concentrera sur les multiples canaux existants. Cette initiative permettra ainsi d’orienter le trafic Wide Area Network vers le parcours le plus efficace et d’accroître la bande passante pour une réelle évolution de la liaison d’entreprise.

À partir d’un tel contrôleur central, le réseau étendu programmable jouira ainsi d’une bonne gestion du trafic en temps réel. Par ailleurs, en adoptant ce logiciel pour augmenter le débit internet, le service informatique d’une entreprise sera en mesure de programmer à distance les appareils des autres sites. Les configurations manuelles des routeurs et autres manipulations qui s’avéraient essentielles pourront être pilotées efficacement, et ce sans aucun déplacement requis.

Une avancée amplement sécurisée

Les interventions SD-Wan sont dotées des meilleurs paramètres pour optimiser le débit internet mais aussi octroyer une sécurité optimale sur le réseau. Nombreux sont ceux qui peuvent en effet penser que la technologie est fortement exposée à des risques de piratage, pouvant avoir ainsi des impacts négatifs sur le débit boosté et remettant en cause la mise en place du procédé. Toutefois, en plus du contrôle central de gestion du trafic, les configurations des appareils au niveau des sites affiliés peuvent également y être régies.

Grâce à la segmentation, les enseignes sont ainsi en mesure de jouir d’un réseau isolé et qui gère efficacement les priorités. Ainsi, en cas d’une sollicitation d’accès au réseau émanant d’un appareil inconnu, les services informatiques pourront réaliser des transits automatiques d’un tel trafic vers un pare-feu. D’un côté, les liaisons qui seront définies comme hautement prioritaire seront guidées vers un réseau particulier.

Il est aussi bon de noter qu’il existe un nombre important de fournisseurs SD-WAN qui sont en étroite collaboration avec des services experts en sécurité réseau. Il est ainsi possible d’avoir accès à un cloisonnement des flux pour ne laisser passer que ceux internes à l’enseigne hébergeur.