Nul n’est à l’abri d’une mauvaise rencontre. Parfois, certaines circonstances ou lieux de fréquentation appellent à la prudence et incitent à être capable de se défendre en cas d’agression. Les technologies existantes mettent aujourd’hui à disposition de chacun des équipements de dissuasion et de défense active.

Quel public est concerné ?

Toute personne majeure peut posséder un ou plusieurs accessoires de dissuasion et de défense. Que l’on soit un homme ou une femme, ce sont les lieux et les circonstances qui déterminent la possibilité d’agression. Il peut s’agir d’une attaque lors d’une promenade en forêt ou un footing. Cela peut concerner également un travailleur de la nuit comme un restaurateur qui rentre chez lui tard le soir avec la recette de la journée. Pour se rassurer et garantir sa propre sécurité, mieux vaut être équipé d’un matériel adéquat, légal et facile à utiliser. Ces équipements sont à découvrir sur PeltaDefense.com, par exemple, qui est une plateforme spécialisée dans la vente d’armes d’auto-défense.

Comment se défendre en cas d’agression ?

Il existe de nombreuses manières de se défendre. Certains recourent à une réponse physique par la pratique d’un sport de combat, de techniques d’auto-défense, ou en étant accompagné d’un chien de défense. Cependant, la méthode la plus simple et efficace, sans avoir aucune expérience dans ces domaines, consiste en divers appareils aisément transportables et d’utilisation très facile. Ils permettent d’éviter le contact direct avec l’agresseur par la dissuasion ou, au pire, un contact furtif sans aucune prise de risque.

Quel type de matériel pour se défendre en cas d’agression

Il existe toute une gamme d’accessoires faciles à utiliser, que l’on soit un homme ou une femme, et qui ne demandent aucune compétence particulière. Cependant, les réponses à une agression peuvent se décliner en plusieurs phases. La première et, généralement, la plus efficace si vous êtes face à un agresseur, c’est la dissuasion. En effet, la personne devant vous, dans l’immense majorité des cas, préférera s’enfuir plutôt que de risquer un mauvais coup ou l’arrivée des secours. Ainsi, sortir une bombe lacrymogène, un shocker ou brandir la lumière d’une lampe torche dans les yeux suffit amplement à faire fuir votre attaquant. Il existe même des alarmes portatives dont le son puissant, une fois enclenché, réduit les envies d’attaque de votre agresseur qui préférera s’enfuir plutôt que de voir des secours arriver. Ce système fonctionne un peu à l’image d’une alarme pour un local ou une voiture.

S’il persiste, c’est la seconde phase, il faudra alors faire usage de la bombe lacrymogène, du taser ou du shocker dont la durée d’immobilisation est généralement de plusieurs dizaines de minutes. Il pourra également être très utile de se servir d’une commande connectée qui avertit vos proches de l’agression en cours et permet votre géolocalisation.

Seul ou accompagné, il peut parfois être rassurant de se savoir équipé d’un moyen d’autodéfense efficace, à portée de main et facile d’usage. Savoir se défendre en cas d’agression permet de fréquenter plus sereinement certains lieux ou d’exercer ses activités l’esprit tranquille, prêt à parer à toute éventualité.