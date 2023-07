En matière de gestion de l’argent, le choix des moyens de paiement disponibles sur le marché est aujourd’hui très divers. Mais PCS, une solution moderne parfaitement en phase avec les nouvelles attentes en matière de transactions financières, semble pourtant avoir les faveurs de la majorité des nouveaux consommateurs. Pourquoi cela ? Tout simplement parce qu’avec ses cartes prépayées rechargeables, PCS constitue un outil pratique, sécurisant et surtout commode pour gérer vos finances au quotidien. Avec PCS, c’est une nouvelle liberté financière qui vous attend !

La carte PCS, une solution de paiement moderne et pratique

Vous avez sans doute déjà entendu parler des cartes prépayées. Mais savez-vous vraiment ce que c’est ? La carte prépayée est une carte bancaire dont le mode de fonctionnement est simple : vous chargez un certain montant d’argent sur la carte, et vous pouvez ensuite l’utiliser pour effectuer des paiements ou des retraits jusqu’à épuisement du solde. C’est simple, à la portée de tous, et surtout, cela vous permet de garder un œil sur vos dépenses, grâce aux fonctionnalités intrinsèques de la carte.

Les cartes prépayées présentent en outre l’avantage de pouvoir être utilisées partout dans le monde et sans engagement particulier. Vous aurez également la possibilité d’utiliser PCS pour retirer de l’argent à l’étranger sans frais supplémentaires, car les cartes PCS sont acceptées partout où le logo Mastercard est affiché, ce qui vous permet de voyager l’esprit tranquille.

Enfin, non seulement, ces cartes vous donnent une maîtrise totale sur vos dépenses, vous permettant d’éviter les mauvaises surprises mais le fait de pouvoir recharger votre carte en ligne vous offre en plus une flexibilité sans pareille. Vous pouvez même gérer votre argent en temps réel grâce à l’application dédiée, qui vous permet de suivre vos dépenses, recharger votre carte, mais aussi de réaliser des virements bancaires !

Comment maîtriser les techniques de budgétisation ?

Savoir tenir un budget est une compétence très importante. Bien souvent, c’est d’ailleurs ce savoir-faire, plus que l’importance de ses revenus, qui permet aux individus d’économiser et donc d’accéder à leurs rêves. Assurez-vous donc de définir vos besoins, vos priorités et enfin vos envies et consacrez à chaque part le montant qui lui revient.

Mais pour fixer les limites de votre budget, il faut pouvoir compter sur un outil d’évaluation permanent. Avec les cartes prépayées, on pourra ainsi suivre ses dépenses de manière intuitive sur l’application dédiée. Observer ses tendances chaque mois par exemple vous permettra de mieux prévoir vos besoins et donc par là de vous faire plaisir en toute sécurité financière !

Cela ne veut pourtant pas dire que l’on doit dépenser tout l’argent que nous n’utilisons pas pour les affaires courantes. La sagesse recommande au contraire de mettre toujours un peu de côté chaque mois, non seulement pour épargne, et peut-être un jour s’acheter une maison par exemple, mais aussi pour répondre aux urgences non prévues. Elles sont si nombreuses dans la vie malheureusement !

La gestion en ligne avec PCS, une autre dimension de la liberté financière

Et si on vous parle tant de la carte prépayée PCS, c’est que ce n’est pas seulement une solution de paiement, c’est aussi un outil de gestion en ligne de votre budget. Grâce à son interface de gestion, vous pouvez en effet effectuer toutes vos opérations bancaires en quelques clics.

Avec le RIB associé à votre carte, vous pouvez effectuer des virements bancaires ou en recevoir comme avec un compte bancaire traditionnel. Le RIB vous permet également de domicilier vos revenus, que ce soit votre salaire, des allocations, des remboursements… La gestion en ligne ne s’arrête pas là : vous pouvez aussi commander des cartes virtuelles pour sécuriser vos achats en ligne.

Avec la carte prépayée rechargeable PCS, vous disposez d’un outil flexible et pratique pour gérer votre argent au quotidien et reprendre le contrôle sur votre vie financière. Que ce soit pour les paiements, les retraits, les transferts d’argent, ou la gestion en ligne, PCS vous permet de rester maître de votre budget, et ce, où que vous soyez dans le monde ! À vous ensuite de savoir ce que vous ferez de l’argent économisé : achat de bitcoins ou projet immobilier, c’est vous qui choisissez !