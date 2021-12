Android ou IOS lequel est le mieux ?

Les smartphones sont des outils incontournables du quotidien de la majorité des personnes actives. En plus d’être un moyen de communication, ils vous permettent de faire des choses en tout genre, jouer à des jeux de casino ou des MMORPG, regarder des lightning roulette avis, suivre vos séries préférées, etc. Deux principaux systèmes d’exploitation se partagent la part du marché des smartphones : l’IOS et l’Android. Pour votre prochaine acquisition, nous vous livrons une comparaison entre le système d’Apple et celui de Google.

Accessibilité

Pour commencer, le système Android est utilisé par plusieurs marques de smartphone. Il est alors plus accessible pour les consommateurs, étant donné que les modèles s’offrent à tous les budgets. De la version 1.1 à la dernière version Android 12, les smartphones utilisant le système d’exploitation de Google envahissent le marché.

De plus, le partage de photos et d’autres fichiers entre les différentes marques ne pose pas aucun souci. Il est même possible de transférer des données d’un smartphone Android vers un autre sous le système EMUI de Huawei.

Par contre, le système IOS est exclusivement dédié aux IPhones. En optant pour ce système, vous ne pourrez partager vos fichiers qu’avec les IPhones. Toutefois, cela permet de protéger le smartphone contre les malwares qui risquent d’endommager l’appareil.

La sécurité

Les ingénieurs du clan Steve Jobs ont mis un point d’honneur sur la sécurité des appareils Apple. Comme pour son homologue signé Google, le déverrouillage de l’appareil se fait par code, schéma, empreinte digitale ou reconnaissance faciale.

La grande différence se ressent en cas de perte du smartphone. Les IPhones sont privilégiés pour la facilité de la traçabilité en cas de vol. Cette option de localisation de l’appareil a été adoptée par Google sur les dernières versions d’Android.

Pour les deux systèmes, vous pouvez effacer vos données sur votre appareil à distance s’il vous est impossible de le retrouver. Cela vous permet d’éradiquer l’accès de la tierce personne à vos informations bancaires ou autres renseignements professionnels ou personnels.

Côté prix et service après-vente

Sur le coût d’acquisition, l’iPhone est légèrement coûteux que les smartphones Android ayant des configurations équivalentes. Prenons l’exemple du dernier iPhone 13 pro Max avec 512 Go, qui se vend à partir de 1509 €. En comparaison avec Samsung, le tout nouveau Galaxy S21 Ultra d’une même capacité de stockage coûte aux environs de 1439 €.

En plus du prix d’achat de l’appareil, l’IOS est connu pour les autres services payants. C’est aussi pour cette raison que les smartphones de chez Apple sont perçus comme plus ostentatoires. En comparant les applications disponibles sur Play Store et sur App Store, vous trouverez plus de programmes gratuits sur la ludothéque de Google.

Si votre choix se porte sur le smartphone doté du système IOS, vous bénéficiez d’une assistance après-vente de très bonne qualité. Le service après-vente vous sera d’une aide précieuse à retrouver votre appareil en cas de vol. De plus, il vous permettra de dépanner votre iPhone comme il se doit. Quant au SAV pour Android, le service support dépendra de la marque que vous avez choisie.

Ergonomie

Les smartphones à système IOaS sont très appréciés des professionnels, notamment les entrepreneurs. Des fonctionnalités des iPhone facilitent grandement la gestion des tâches et des rendez-vous. Par contre, les appareils Android permettent d’accéder rapidement aux services Google (Gmail, Google Drive, Play Store…).

Les applications pour iPhone, certes payantes, sont de meilleure qualité, contribuant à la fluidité de l’utilisation de l’appareil. Contrairement aux apps sur Play Store, vous êtes sûrs de trouver avec aisance celui qui vous convient sur l’App Store.

En tout cas, que vous choisissiez le système IOS ou l’Android, vous vous habituerez rapidement avec le temps. Pour conclure, si l’accessibilité et le coût plus abordable vous importent, l’Android est fait pour vous. Sinon, vous pouvez profiter des applications plus efficaces, d’une sécurité plus élevée et d’un meilleur SAV avec l’IOS.