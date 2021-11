Les usages de nos contemporains sont toujours liés à la technique. Et tandis l’humanité ne cesse de progresser vers plus de civilisation depuis les premières colonies rupestres, force est de constater que notre époque est un peu à part. En effet, le début du vingt-et-unième siècle restera certainement dans l’Histoire comme l’un des tournants majeurs pour notre espèce. La diffusion rapide des outils numériques a en effet complètement transformé notre monde, au point que nos leviers de consommation, d’échange et même de divertissements soient happés par la sphère virtuelle des réseaux. Voyons donc comment créer et faire évoluer son association d’e-sport.

L’e-sport, une révolution en cours dans nos habitudes de divertissement

Aujourd’hui, il est presque devenu impossible d’éviter l’utilisation des réseaux et du numérique. En effet, que ce soit pour discuter avec des proches, pour trouver des produits du quotidien ou au contraire qui sortent de l’ordinaire, ou tout simplement pour se divertir, nous avons tous le réflexe de sauter sur notre téléphone. Devenu smart, celui-ci constitue une porte ouverte sur le monde, que nous nous empressons de franchir dès que nous avons un peu de temps libre. Et aujourd’hui, un phénomène de divertissement grandit à vue d’œil sur le web : l’e-sport.

L’e-sport est certainement le loisir le plus en vogue cette année. Ceci est dû en grande partie à la pandémie mondialisée de Covid 19, qui nous a tous obligés à rester confinés pendant de longues semaines. Pour s’occuper, nos contemporains ont donc traîné sur les réseaux et beaucoup ont découvert à quel point le monde du jeu vidéo offrait d’innombrables possibilités pour s’amuser. Grâce à des plateformes permettant la création d’une association en quelques clics, il est désormais possible de se réunir en un collectif pour jouer ensemble et surtout développer l’e-sport dans sa région. Mais pourquoi donc créer et faire évoluer son association d’e-sport ?

Pourquoi créer une association d’e-sport ?

Créer et faire évoluer son association d’e-sport est d’abord une aventure que l’on vit à plusieurs. En se regroupant autour d’une passion commune, des hommes et des femmes impliqués participent à faire avancer le monde, à mettre à la disposition de tous de nouveaux outils et surtout à transformer les relations sociales pour les adapter au goût du jour. Et le modèle de l’association de loi 1901 répond parfaitement au besoin de socialité désintéressée, car sa première et fondamentale caractéristique réside dans des objectifs forcément dénués de toute ambition commerciale.

La création d’une association est par ailleurs assez simple par les procédures demandées. Nous reviendrons sur les différentes étapes dans le prochain paragraphe. Sachez également que toute association, si elle ne peut afficher un but lucratif, peut tout de même effectuer des activités commerciales ponctuelles, ce qui peut être intéressant pour ceux qui veulent lancer leur association d’e-sport. On pourra également bénéficier de subventions, de donations de particuliers ou d’autres collectifs, et surtout d’un régime d’imposition favorable. Toutes composantes qui vous aideront à créer votre activité et à fédérer autour de l’e-sport !

Comment créer une association facilement ?

Comme pour les sociétés civiles ou commerciales, il existe un protocole à respecter pour créer son association en France. Sachez d’abord que toute personne physique, quelle que soit sa nationalité ou son âge peut devenir membre ou même lancer une association. Il faudra par contre être au moins deux, voire jusqu’à sept si vous habitez en Alsace-Moselle. Ensuite, il suffira de rédiger des statuts constitutifs, qui désigneront au moins un représentant, puis remplir un formulaire Cerfa. C’est à partir de ce document que vous constituerez le dossier à transmettre aux autorités pour déclarer la naissance de votre collectif.

On rappelle que les statuts, et leur rédaction, sont des éléments absolument essentiels. C’est en effet au sein de ce document que vous devrez spécifier le nom de l’association, l’adresse de son siège social, son objet ou encore ses modalités de direction et d’organisation. C’est pourquoi il est fortement recommandé de vous faire accompagner par un expert juridique si vous êtes complètement novice en la matière. Cela vous évitera d’avoir à réaliser la modification des statuts d’association trop vite. Les statuts rédigés, le représentant désigné, il ne vous reste plus qu’à transmettre votre dossier à la préfecture puis à faire paraître une annonce au Journal Officiel des Associations. Vous voyez, créer et faire évoluer son association peut aller très vite, surtout si vous choisissez les bons canaux !

Pourquoi privilégier la déclaration en ligne pour créer et faire évoluer son association d’e-sport ?

Pour lancer son collectif sous la forme d’une association de loi 1901, les modalités sont simples. Cependant, il faut savoir que vous pouvez accélérer la procédure par des petites astuces. Sachez en effet que certaines plateformes juridiques, qui proposent toutes sortes de services d’accompagnement des entreprises en parallèle, proposent des outils de télédéclaration très efficaces. Grâce à eux, créer et faire évoluer son association en ligne peut se faire bien plus rapidement, tout en réduisant à presque rien les démarches et actions à effectuer !

D’abord, vous n’aurez aucun formulaire Cerfa à remplir, à télécharger ou à imprimer. Ici, l’interface bien pensée vous permettra de renseigner les informations demandées de manière plus simple et plus lisible. Vous n’aurez également pas à imprimer les statuts constitutifs de votre association, ni le procès-verbal faisant acte de la création de votre association. Grâce à cela, il suffira de moins d’une semaine pour créer et faire évoluer votre association d’e-sport, car la préfecture dispose normalement au maximum de cinq jours ouvrés pour répondre à votre demande.

Association ou société commerciale pour une activité d’e-sport ?

Si on vous engage plutôt à choisir la première solution, c’est d’abord parce que créer et faire évoluer son association est souvent dicté par une envie de partage. En effet, l’e-sport, comme les activités culturelles, le sport classique ou même les loisirs créatifs, est avant tout une passion. Et toute passion qui se respecte mérite d’être partagée sans forcément y appliquer le rapport marchand. Une association constitue donc le meilleur moyen de faire la promotion d’un centre d’intérêt nouveau mais dont l’attrait ne cesse de grandir.

Bien sûr, si votre idée vise à plutôt surfer sur la vague et à proposer de nouveaux services aux joueurs ou à leurs communautés, il sera alors pertinent de penser à ouvrir une société commerciale. On rappelle au passage qu’il existe aujourd’hui de nombreux statuts juridiques mis à la disposition des entrepreneurs ambitieux. Quel que soit votre objectif, il est encore une fois préférable de se faire bien conseiller pour profiter d’un maximum des avantages du statut choisi.

De l’importance de se faire accompagner par des juristes experts

En effet, celui qui ne connaît que peu de choses aux méandres de l’administratif s’expose, non pas à des risques, mais au moins à certaines déconvenues s’il ne se fait pas bien accompagner. Même dans le cas d’une simple association, il est par exemple essentiel de s’assurer de la rédaction des statuts, de savoir qui solliciter pour obtenir des subventions ou des aides à la création. En plus de vous aider à déployer rapidement votre collectif, votre conseiller juridique en optimisera donc la gestion quotidienne.

Par ailleurs, créer et faire évoluer son association implique parfois de modifier certaines caractéristiques du groupe. Au cours de la vie d’une association, il peut par exemple être nécessaire de transférer le siège social, de changer les modalités de direction ou même de faire évoluer le nom du collectif. Et pour cela, il faudra modifier les statuts, encore une tâche que votre conseiller juridique prendra en charge !