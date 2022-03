Dans le domaine du gaming, ces dernières années ont été marquées par l’avènement de jeux vidéo à la configuration exceptionnelle. Pour profiter d’une expérience de jeu optimale, les joueurs doivent s’équiper du matériel adéquat. La marque MSI est connue pour ses ordinateurs de bureau dédiés au gaming. Ils disposent da la puissance nécessaire pour faire tourner aisément les jeux vidéo. Quelles sont les particularités de la marque MSI ? Pourquoi un tel succès dans le monde du gaming ?

Particularité de la marque MSI dans le gaming

Un ordinateur pour jouer aux jeux vidéos doit avoir un processeur très puissant, une carte graphique haute performance ainsi qu’une mémoire vive de grande capacité. Pour avoir un PC avec un tel niveau de performance, vous pouvez opter pour un ordinateur de bureau MSI pour le gaming, disponible sous plusieurs modèles sur le marché.

En effet, les jeux vidéo actuels sont de plus en plus exigeants en puissance. La plupart des ordinateurs habituels se trouvent être déficitaires par rapport à cette puissance. Certains joueurs sont donc obligés de changer ou d’ajouter des composants à leur PC de bureau pour le rendre plus performant.

Pour simplifier la vie aux gamers et répondre à leurs besoins, la marque MSI a mis au point des ordinateurs adaptés pour les jeux vidéos. Que ce soit en termes de rapidité, de puissance, de fluidité ou de qualité graphique, ces PC offrent des performances impressionnantes.

Ils peuvent faire tourner aisément les titres les plus exigeants (comme The Witcher 3, Resident Evil Village, World of Warcraft : Shadowlands…) ainsi que les logiciels les plus gourmands en ressources. Ils embarquent des processeurs Intel Core i7 et i9 de dernière génération, avec des mémoires RAM pouvant aller jusqu’à 32 Go. Ils sont aussi dotés de cartes graphiques ultraperformantes (notamment les cartes NVIDIA GeForce GTX) pour profiter d’une expérience de jeu inédite.

Explosion des ventes des ordinateurs MSI

Fondée à Taïwan en 1986, la marque MSI est spécialisée dans la création et la commercialisation d’ordinateurs haut de gamme orientés gaming. Les PC de bureau MSI sont très prisés pour leurs caractéristiques exceptionnelles et évolutives. Malgré leur prix un peu élevé, plus de 3 millions d’exemplaires d’ordinateurs de la marque MSI ont été vendus en seulement trois ans d’existence.

Ceci classe MSI comme une marque de référence dans le jeu sur ordinateur et en fait le premier choix des gamers. La marque MSI dispose d’un vaste catalogue d’ordinateurs qui ne se limitent pas seulement aux PC de bureau. Elle propose aussi des ordinateurs portables ainsi que des PC tout-en-un très puissants.

Quel ordinateur de bureau MSI choisir pour le gaming ?

Comme souligné plus haut, la marque MSI propose une large gamme d’ordinateurs de bureau pour le gaming. Si vous souhaitez en faire l’acquisition, et que vous ne savez pas quel modèle choisir, nous vous proposons quelques PC actuellement en vogue sur le marché.

MSI Infinite X

Ce PC allie design, puissance et style. Il embarque un processeur Intel Core i9-9900 k et une carte graphique NVIDIA GTX 2080 Ti. Il est doté d’une mémoire vive de 32 Go, laquelle est extensible jusqu’à 64 Go. Concernant la capacité de stockage, le MSI Infinite X offre un disque dur de 2 To.

Selon la version choisie, vous pouvez avoir 258 à 512 Go d’espace de stockage supplémentaire. Parmi les modèles les plus appréciés du public, vous avez :

le MSI MEG Infinite X 10TD-829EU,

le MSI MEG Infinite X 10TE-840EU,

le MSI MEG Infinite X 10SE-811FR, etc.

MSI Vortex

Il s’agit d’un ordinateur de bureau milieu de gamme avec un processeur Intel Core i7-8700 K. Il a l’avantage d’être peu encombrant et peut tenir dans n’importe quel espace. Il est doté d’une carte graphique NVIDIA GTX 1070 et une mémoire RAM qui peuvent être configurées selon vos besoins jusqu’à 64 Go. Le MSI Vortex est livré avec un disque dur de 1 To, et un espace supplémentaire de 256 à 500 Go selon le modèle.

MSI Trident 3

Si vous n’avez pas les moyens d’acheter un PC gaming ultrapuissant, le MSI Trident 3 vous conviendra très bien. Il dispose d’un processeur Intel Core i7-8700 et une carte graphique NVIDIA GTX 1060. Il est livré avec un disque dur de 1 To et une mémoire RAM de 8 Go. À défaut du Trident 3, vous pouvez opter pour le MSI Trident X qui offre des performances tout aussi impressionnantes.