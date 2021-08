Aujourd’hui, les jeux PC sont principalement destinés aux joueurs professionnels, tandis que la plupart d’entre nous, les «normaux», ne jouent à des jeux que sur notre appareil mobile. Cependant, ce n’est pas une raison pour ne pas avoir quelques gadgets supplémentaires qui amélioreront votre expérience de jeu mobile.

Tout comme vous pouvez opter pour une mise à niveau du clavier et de la souris pour les jeux sur PC, il existe de nombreux gadgets qui peuvent vous aider à vous amuser davantage sur mobile. Vous trouverez ci-dessous les meilleurs accessoires mobiles pour améliorer votre expérience de jeu.

Contrôleur

Le premier est le contrôleur Razer Kishi pour iOS et Android. Cet accessoire se fixe de chaque côté de votre téléphone pour une expérience de jeu plus naturelle. Vous pouvez arrêter d’appuyer sur votre écran et obtenir un avantage avec la combinaison traditionnelle pare-chocs, manette et D-pad.

Le Razer Kishi est également pratique. Puisqu’il se connecte via le port de charge de votre téléphone, vous obtenez une faible latence et la possibilité de charger votre téléphone pendant que vous jouez.

Le Switch Nintendo

Le Switch a été un énorme succès, une excellente technologie modulaire et un jouet indispensable à un prix raisonnable. La sélection de jeux de Nintendo pour le Switch est stellaire avec des titres comme Zelda et Mario, Fez, Rocket League, Stardew Valley, Thumper et Steamworld Dig 2. C’est aussi amusant et facile à utiliser.

De plus, le Switch permet aux appareils mobiles de se connecter directement aux téléviseurs pour les amateurs de divertissement sur écran plus large.

Ecouteurs sans fil

Le son est un élément central de l’expérience de jeu. Vous voudrez entendre chaque pas et chaque bruit ambiant. Pour faire passer le son de votre jeu mobile au niveau supérieur, nous vous recommandons de jouer avec une paire d’écouteurs sans fil.

Les nouveaux écouteurs sans fil HiTune T2 ont été conçus pour les jeux mobiles. De plus, le nouveau mode de jeu d’UGREEN transforme votre son en une expérience sonore 3D immersive et haute résolution. Vous serez en mesure de discerner l’emplacement des pas et des coups de feu pour obtenir l’avantage crucial dont vous avez besoin pour remporter la victoire.

Lunettes VR pour smartphone

Ce casque ultra-abordable vous permet de profiter de jeux de réalité virtuelle via votre téléphone. Les Merge Goggles fonctionnent à la fois avec Android et iOS, avec des boutons intégrés qui vous permettent d’interagir avec votre environnement.

Vous devez simplement les avoir car vous pouvez les utiliser dans n’importe quel jeu. Par exemple, les jeux de machines à sous en ligne sont particulièrement célèbres pour leurs thèmes colorés et leur son accrocheur et, par conséquent, jouer en mode VR garantit une expérience immense. Imaginez toutes ces roues avec des signes différents juste devant vous.

Le câble de charge

Il n’y a rien de pire que de se pencher dans un angle gênant pendant que vous chargez votre téléphone et que vous l’utilisez simultanément.

Il y a une solution – UGREEN propose deux câbles de charge différents : le câble USB-C vers Lightning à 90 degrés et le câble USB-C vers C à angle droit de 60 W. Chacun est disponible en variantes de un et deux mètres, mais le câble USB C à C à angle droit de 60 W est également livré avec une option de trois mètres. Avec l’un d’entre eux, vous n’aurez plus jamais à vous asseoir par terre et à jouer pendant que votre appareil est chargé !

Le support de tablette

Si vous avez suivi nos conseils jusqu’à présent, vous aurez une bonne quantité d’équipement de jeu dans votre panier. Mais il y a encore plus à venir. À moins que vous ne vouliez soutenir maladroitement votre mobile ou que vous risquiez de vous faire mal au bras, vous aurez besoin de quelque chose pour vous soulager.

Le support de tablette Lazy Arm est un gadget pratique pour passer les mains libres avec votre mobile ou votre tablette. Installez votre téléphone où vous le souhaitez et jouez avec une manette externe. Vous pouvez également utiliser le support de tablette Lazy Arm pour les appels vidéo et regarder des films au lit !

Que vous soyez un vétéran du jeu mobile ou que vous débutiez, ces gadgets devraient améliorer votre expérience.

Quel est votre accessoire de jeu mobile préféré ? Partagez avec nous vos recommandations dans les commentaires !