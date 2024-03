Attirant des millions de joueurs à travers le monde, les machines à sous sont sans conteste l’attraction favorite des passionnés de casinos en ligne. En effet, elles ne sont ni plus ni moins qu’un cocktail détonant, une combinaison de suspense, d’espoirs de gain et de simplicité d’utilisation. Cependant, derrière leurs apparences lumineuses et leurs sons joyeux se cache une programmation sophistiquée visant à maximiser les profits des casinos. Mais dont les joueurs peuvent aussi tirer parti dès lors qu’ils prennent conscience de ces mécanismes. Afin de les aider, levons maintenant le voile sur les rouages internes de ces bandits manchots des temps modernes.

Un principe à intégrer pour comprendre la programmation des machines à sous : le RTP

Contrairement aux idées reçues, les machines à sous disponibles sur les sites des casinos en ligne ne sont pas de simples générateurs de nombres aléatoires dans le sens où les gains ne sont pas distribués au petit bonheur la chance. Au contraire, les slots sont finement programmés et paramétrés pour permettre aux casinos de maximiser leurs profits sur le long terme. C’est assez logique : un bon casino s’organise pour ne jamais faire faillite. Cela contribue également à sécuriser les joueurs, en garantissant la solvabilité des salles de jeu. Parmi les paramètres définissant la programmation d’une machine à sous, on trouve donc le RTP (Return To Player), un taux définissant le pourcentage d’argent théorique redistribué à l’ensemble du pool de joueurs sur le long terme.

Ainsi, un RTP de 96% signifie que la machine à sous en question rendra 96 euros aux joueurs pour chaque tranche de 100 euros misés. Il s’agit évidemment d’une moyenne. Mais l’étude du RTP permet de prendre deux éléments en compte dès lors que l’on cherche à se forger une approche stratégique du jeu. Premièrement, un site comme OwnedCore nous apprend que les casinos en ligne pratiquent généralement des RTP supérieurs aux casinos physiques. En effet, leurs coûts de fonctionnement sont moindres, ils peuvent donc se le permettre. Deuxièmement, il est possible d’obtenir des indices concernant les RTP de certaines machines à sous en faisant des recherches en ligne. Le but est donc de jouer sur les machines possédant les RTP les plus importants.

Des machines à sous programmées pour attirer le joueur : aspects sonores et visuels

Par ailleurs, les machines à sous des casinos en ligne ne sont pas seulement savamment programmées sur le plan de leur taux de redistribution. Elles le sont aussi quant aux couleurs et aux bruitages qui sont choisis au moment de développer les différents softs. Car ces couleurs et ces musiques sont étudiées pour générer des effets stimulants sur le cerveau humain, de manière à activer le circuit de la récompense. Or, si le joueur n’y prend pas garde, il privilégiera une machine à sous à une autre en raison de ces considérations, en faisant passer des critères rationnels (comme le RTP) au second plan.

Il est donc particulièrement important de rester bien conscient de ces phénomènes. C’est ainsi que l’on pourra sélectionner finement la machine à sous parfaite. Par exemple, les casinos en ligne sont susceptibles d’offrir de jouer gratuitement aux machines à sous les plus attractives, le temps de quelques parties. Le passionné averti saura donc reconnaître ce potentiel addictif, et sera en mesure de quitter une machine ainsi programmée quand il aura achevé son stock de free spins. Il retournera alors vers des softs mieux calibrés quant à leur RTP.

Une règle vieille comme le monde : le réglage d’une partie perdante

Enfin, il existe un dernier principe de programmation des machines à sous qui est vieux comme le monde. Et il est autant utilisé par les casinos en ligne que par les salles physiques. C’est de bonne guerre : pour fidéliser des clients dans le monde du jeu, il est important de leur faire prendre conscience de la proximité de la victoire… Et ce même quand ils ont perdu ! C’est pourquoi les machines à sous sont programmées pour que les rouleaux, lors des parties perdantes, s’arrêtent souvent à un cheveu de la configuration gagnante. En effet, la frustration et le sentiment qu' »on y est presque » sont de puissants moteurs pour maintenir le passionné dans une posture de jeu.

Par conséquent, gardez bien en tête un principe quand vous jouez aux machines à sous : ce n’est pas parce que vous avez le sentiment que le gros gain approche que cela est forcément le cas. Ne prenez pas en compte la configuration finale des symboles: une partie perdante est une partie perdante, ni plus ni moins. Pour jouer de manière responsable, fixez-vous donc un certain nombre de tours de jeu, et n’en déviez pas sous prétexte que la programmation de la machine vous laisse l’illusion d’une victoire à venir. Pensez de manière rationnelle.