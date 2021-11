Le blackjack est un jeu de cartes adapté d’un jeu français « vingt et un ou 21 ». Il gagne en popularité auprès des joueurs dans les casinos, car les règles ne sont pas trop compliquées. On peut même dire que le black jack regle est assez facile. Il s’agit d’un jeu à haute stratégie, avec des probabilités qui ont tendance à pencher du côté du joueur. Découvrez la règle du black jack en ligne pour jouer de la bonne manière.

Règles de base du blackjack en ligne

L’objectif du blackjack est de battre le croupier et de réussir à obtenir le 21. Le joueur doit se rapprocher le plus possible de ce chiffre sans le dépasser. Le croupier doit avoir un total inférieur au joueur ou effectuer un bust c’est-à-dire dépasser 21. Les cartes de 1 à 9 gardent la valeur qu’elles affichent. L’as compte pour 1 ou 11. Les cartes à images ont une valeur de dix. Vous pouvez vous aider des tutoriels complets proposés par des professionnels.

Le blackjack en ligne offre deux options : le blackjack en direct ou le blackjack classique face au RNG. Pour la première version, le jeu se joue avec de vrais croupiers et d’autres joueurs en ligne. Il s’adresse à tous les types de joueurs de blackjack, avec des mises secondaires, des croupiers natifs. Le blackjack RNG utilise des graphiques 3D modernes pour créer une expérience de casino réaliste.

Comment jouer ?

Placer la mise

La mise varie d’un casino à un autre, elle peut aller de 1 à 100 euros. Vous êtes libre de placer la somme que vous voulez.

Recevoir les cartes

Si le joueur opte pour la version avec croupier en direct, les cartes seront partagées par le croupier. Pour la version classique en ligne, c’est l’ordinateur qui vous les donnera.

Placer une seconde mise

Lorsque vous recevez vos cartes, vous pouvez placer un pari latéral sur les paires, les couleurs… C’est un bon moyen d’augmenter réellement vos gains, vous pouvez obtenir jusqu’à 35x le montant de votre mise. Si vous placez 1 euro, vous pouvez gagner 35 euros. Le pari secondaire le plus important est appelé Assurance. Il n’est offert que si la première carte du croupier est un as et la moitié de votre mise initiale avec un gain. Si le croupier obtient un blackjack, vous recevez le paiement de l’assurance.

Décidez quand vous voulez « frapper »

Appuyez sur le bouton pour « frapper » et obtenir plus de cartes pour augmenter la valeur de votre main. Si vous dépassez le 21 et que vous faites faillite, vous perdez votre argent. Si elle dépasse les valeurs de 16 ou 17, vous devez décider si vous êtes prêt à prendre un risque. C’est la partie la plus importante du jeu de blackjack en ligne et c’est cette partie qui décide si vous finissez par gagner ou non.

« Stand »

Lorsque vous êtes prêt à jouer votre main et que vous en êtes satisfait, appuyez sur « stand ». Le croupier saura que c’est votre dernière main pour jouer et que vous ne prendrez pas d’autres cartes.

Voilà en gros les règles de base du jeu de blackjack en ligne, c’est assez facile à comprendre. Pour plus vous familiariser avec le jeu, vous pouvez jouer au blackjack en ligne en mode démo.