Grâce aux solutions de comptage, il est possible de surveiller la présence de personnes dans les centres commerciaux, le trafic en magasin, les zones de services, les bâtiments publics ou les bureaux. Il existe de nombreuses solutions de comptage de visiteurs sur le marché qui peuvent vous donner une indication précise du nombre de personnes présentes sur le lieu de l’événement. Découvrez les systèmes de comptage proposés par Quantaflow.

Que faut-il savoir sur Quantaflow et ses systèmes de comptage ?

Il s’agit d’une entreprise de référence qui s’occupe de la conception et du développement de projets de capteurs pour le comptage de foule. En effet, le compteur de personnes fournit des données de comptage fiables, précises et cohérentes en temps réel. Ils sont flexibles et peuvent être installés à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Les capteurs de comptage Quantaflow permettent compter les personnes sont également la solution pour le comptage de véhicules. Vous pouvez compter sur cette entreprise pour fournir des capteurs fiables, précis et étanches.

Les systèmes de comptage de têtes de la société ont été conçus pour répondre aux besoins des lieux de travail exigeants. Ils sont flexibles et s’adaptent parfaitement à tout type de bâtiment. Les solutions Quantaflow pour l’intérieur et l’extérieur combinent le comptage des visiteurs et des véhicules afin d’assurer l’analyse de la clientèle ainsi qu’une visibilité optimale du nombre de visiteurs.

Quel est l’objectif d’un système de mesure des effectifs ?

Un système de comptage clients et de voitures permet de collecter et de lire des informations. Il présente également des idées. C’est-à-dire que votre logiciel de comptage de visiteurs de visiteurs fournit les informations collectées sous forme de graphiques, de tableaux et de diagrammes. Le système fournit également des rapports sur mesure. Ces rapports peuvent être directement envoyés par e-mail à vos collaborateurs pour qu’ils sachent immédiatement où il reste du travail à faire.

Pourquoi opter pour l’installation d’un système de comptage de personnel Quantaflow ?

L’installation de compteurs intelligents fournit des données de mesure importantes pour la gestion quotidienne et stratégique d’établissements tels que les centres commerciaux, les magasins de détail et les bâtiments publics. Un système de comptage de personne vous permet d’analyser les données à posteriori. En fonction du taux d’occupation sur votre site, l’analyse de la clientèle de mieux comprendre les habitudes de vos visiteurs et d’adapter les ventes ou les ressources du site aux heures de pointe et aux périodes d’affluence, par exemple.

La plateforme MyQuantaflow vous permet de réaliser des analyses avancées de votre site avec des comptages précis, et c’est un outil évolutif et très ergonomique.

La grande précision de l’appareil de comptage vous permet également de suivre le nombre de visiteurs sur votre site, ce qui vous permet de gérer les flux de visiteurs sur votre site. Cette fonction est très importante lors des fermetures et des décontaminations, afin de respecter les mesures d’hygiène imposées par les autorités nationales. L’application mobile vous permet de voir le nombre de visiteurs sur votre site web, de gérer vos propres limites de visiteurs et de les comparer en temps réel avec des repères nationaux.