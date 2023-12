Tout le monde sait qu’il est rentable d’acheter des voitures d’occasion en Europe, mais quel est le meilleur endroit pour acheter une voiture en Europe – dans quel pays ? Nous avons effectué une analyse et identifié les 6 meilleurs pays pour acheter des véhicules d’occasion.

Les meilleurs pays d’Europe pour acheter une voiture d’occasion

Top 6 des pays européens pour importer une voiture d’occasion :

Allemagne. France. Italie. Espagne. Pays-Bas. Belgique.

Nous vous expliquerons en détail les caractéristiques et les avantages de l’achat d’une voiture dans chacun de ces pays.

Allemagne

L’Allemagne est le pays d’Europe le plus populaire pour l’achat de voitures d’occasion. Cela est dû à plusieurs raisons :

L’Allemagne est l’un des principaux pays producteurs de voitures et abrite de nombreuses marques de renommée mondiale. Les voitures allemandes sont des voitures fiables et de haute qualité qui fonctionnent bien pendant de nombreuses années. Le marché automobile en Allemagne est très vaste et diversifié. Il existe un très grand choix de marques et de modèles de voitures.

Parmi tous les pays européens, l’Allemagne est le plus grand fournisseur de voitures d’occasion.

Les voitures achetées sur le marché secondaire allemand ont aussi leurs avantages :

qualité de construction haut de gamme ;

excellent état extérieur et technique – résultat de précision, d’un entretien approprié, d’un revêtement routier de bonne qualité, de conditions climatiques normales ;

risque minime de falsification du kilométrage.

Mais il convient de rappeler qu’il existe également des inconvénients sous la forme de vendeurs de voitures peu consciencieux : vous pouvez éviter la tromperie en utilisant des services de vérification de l’historique des voitures d’Allemagne à l’aide du code VIN.

France

Avantages des voitures de France :

assemblage de haute qualité ;

ensemble complet original, surtout s’il s’agit de modèles de marques françaises ;

prix très bas pour les voitures mises en vente après un événement assuré (même s’il s’agit d’un petit accident où la voiture a reçu une petite bosse ou quelques égratignures) ;

bon état de fonctionnement ;

liquidité des voitures d’occasion.

Les voitures produites localement présentent un intérêt particulier sur le marché français. Le fait est que les constructeurs automobiles français disposent d’une structure de services bien développée dans toute l’Europe et au-delà, ce qui facilite la vie du propriétaire d’une voiture française.

Italie

L’Italie attire à la fois ceux qui recherchent une bonne voiture d’occasion et ceux qui souhaitent acheter une voiture neuve. Le marché automobile italien est assez diversifié, mais le plus grand choix parmi les options présentées sont les petites voitures compactes produites localement et dans d’autres pays européens, car ce sont les voitures les plus demandées et les plus répandues en Italie même.

Cette spécificité du marché automobile italien est associée au terrain, à la structure et à la géométrie unique des rues de la ville, ainsi qu’au coût élevé du carburant. Les grosses voitures ne sont pas très populaires ici car elles sont impossibles à garer en ville et consomment beaucoup de carburant.

En Italie, vous pouvez facilement trouver une voiture qui n’a que 3 ou 4 ans. Les Italiens vendent des voitures à faible kilométrage parce que l’entretien de ces voitures est coûteux (plus la voiture est ancienne, plus le service est cher). Par conséquent, les Italiens vendent des voitures en bon état à moindre coût et les acheteurs d’autres pays ont la possibilité d’acquérir de manière rentable une excellente voiture économique.

Espagne

En Espagne, les futurs propriétaires de voitures ont la possibilité de choisir. Ici, il est rentable d’acheter des voitures de plus de 10 ans, qui coûtent un centime, mais qui peuvent néanmoins être en bon état ou démontées pour obtenir des pièces de rechange. Sur le marché secondaire en Espagne, les prix des voitures d’occasion sont assez bas (prix moyen – 12 000 €).

Les voitures d’occasion espagnoles sont rentables non seulement en raison de leur faible coût, mais également en raison de leur bon état technique. Pendant leur fonctionnement, elles reçoivent de bons soins, un service de qualité et un carburant de qualité.

Une autre caractéristique et avantage du marché espagnol est la possibilité d’acheter des voitures « de ocasión » (semi-neuves) dont le kilométrage minimum ne dépasse pas 15 000 km. Elles sont vendues des mains (c’est-à-dire aux enchères) et par l’intermédiaire de concessionnaires.

Pays-Bas

Aux Pays-Bas, il n’existe qu’un seul marché automobile, situé à Utrecht et ouvert une seule fois par semaine, le mardi. Cependant, vous n’avez pas besoin d’attendre mardi ou de vous rendre vous-même aux Pays-Bas pour y acheter une bonne voiture d’occasion.

Pourquoi est-il rentable d’acheter une voiture aux Pays-Bas ?

Sur le marché secondaire, le coût d’une voiture est au moins 2 fois inférieur à celui du salon automobile. Les propriétaires de voitures doivent faire inspecter leur voiture tous les 2 ans. Aux Pays-Bas, les propriétaires de voitures ne réparent pas eux-mêmes leur voiture. Entretien, dépannage – tout cela est effectué par des professionnels dans les centres de service et les stations-service. Aux Pays-Bas, les véhicules fonctionnent avec du carburant de haute qualité produit localement. Les voitures d’occasion sont en bon état technique. Elles ne subissent aucune formation ni réparation avant la vente, ce qui permet à l’acheteur de voir l’état réel de la voiture.

Belgique

La Belgique est un petit pays qui est à la frontière de deux autres pays très populaires pour l’importation de voitures d’occasion. Et pourtant, le marché automobile belge est en plein essor et attire un grand nombre d’acheteurs.

Qu’est-ce qui le rend si populaire ?