De nombreuses personnes savent qu’il est possible aujourd’hui de profiter d’internet pour se lancer dans le trading. Mais, et ce à juste titre, elles ne savent pas toujours comment s’y prendre. Les débutants, mais aussi les amateurs chevronnés ou les professionnels, peuvent alors profiter des programmes d’affiliation offerts par certaines plateformes de trading pour bénéficier de divers avantages. Ces dispositifs sont cependant de qualité inégale, et il convient de bien sélectionner sa plateforme avant de se lancer. Voyons pourquoi le programme d’affiliation PrimeXBT se place dans le peloton de tête.

Qu’est-ce que PrimeXBT, et comment se différencie-t-elle des autres plateformes de trading ?

Fondée en 2018, la plateforme de trading multi-actifs Prime XBT s’est imposée comme l’une des plus populaires dans son domaine. Elle remplit en effet tous les critères que l’on peut attendre d’une telle plateforme. Son interface est fluide et rapide de prise en main. Elle fournit des données précises aux traders, et propose des transactions effectuées sur des serveurs Amazon AWS, cela permettant une performance et une sécurité maximale.

En tant que plateforme de trading multi-actif, PrimeXBT autorise ses usagers à investir dans les cryptomonnaies, mais aussi dans les matières premières et évidemment dans les devises. Cette plateforme, qui envisage de devenir la première plateforme de trading mondiale, bénéficie également du succès que lui apporte le programme d’affiliation PrimeXBT. Cette offre demeure aussi avantageuse pour les parrains que pour les filleuls, et se positionne en tête du classement des programmes les plus intéressants du moment.

Les avantages pour les parrains du programme d’affiliation PrimeXBT

PrimeXBT cherche en permanence à s’associer avec les partenaires les plus efficaces. Qu’ils soient professionnels du marketing d’affiliation, blogueur ou influenceurs, qu’ils fournissent des formations au trading ou qu’ils soient eux-mêmes traders et disposent d’une communauté active, cette plateforme est faite pour eux. Le programme d’affiliation PrimeXBT leur offre de toucher jusqu’à 70 % de participations aux bénéfices et 1200 $ à chaque fois qu’ils recommandent la plateforme à un filleul.

Il convient encore de noter que les paiements se font pour chaque lead, et que les parrains toucheront leurs commissions de manière régulière, à raison d’une fois par semaine. PrimeXBT propose également des offres personnalisées en fonction de la place que vous occupez dans le paysage du trading. N’hésitez donc pas à prendre contact pour plus de renseignements, la plateforme de trading coche allègrement tous les critères essentiels pour choisir son courtier.

Une offre souple et adaptable aux profils des filleuls

Concernant les filleuls, ils ne sont pas en reste. D’ordinaire, un filleul est un individu qui s’inscrit sur une plateforme de trading en ligne via le lien d’un affilié. Il en tire certains avantages au moment de son inscription, tels que des réductions sur certains frais de trading ou des bonus de dépôt. Il peut aussi s’agir de conseils spécialisés, ou d’un accès privilégié à certaines ressources éducatives. Bien choisir sa plateforme constitue donc une des bases du trading en ligne.

Or, le programme d’affiliation PrimeXBT s’impose aussi comme l’un des programmes les plus intéressants pour les filleuls. Ils pourront ainsi disposer de comptes gratuits, ainsi que d’appréciables réductions sur les commissions touchées par l’intermédiaire. Mais ces divers avantages se cumulent encore avec un système de primes de bienvenue rassurantes pour les débutants et confortables pour les confirmés. PrimeXBT compte en effet sur la fidélité de ses traders pour devenir numéro 1 dans le domaine, et se donne les moyens pour organiser cette fidélité.