Du 13 au 15 septembre dernier s’est tenue la Semaine Internationale du Transport et de la Logistique (SITL). Ce grand rassemblement des acteurs du secteur a été l’occasion pour Hub One de présenter deux actualités axées sur l’automatisation : sa solution Horus Robotique et sa collaboration avec Sherpa Mobile Robotics. Précisions.

En septembre dernier, les acteurs du transport et de l’industrie logistique se sont réunis Porte de Versailles à Paris pour exposer les solutions d’aujourd’hui et les innovations de demain au sein de la SITL (Semaine Internationale du Transport et de la logistique). D’un bout à l’autre du salon, les visiteurs ont pu découvrir les stands des exposants et ainsi constater que la robotique intralogistique était à l’honneur en cette édition 2021. Parmi ces exposants se trouvait Hub One. L’opérateur expert en technologie digitale pour les entreprises a profité de l’événement pour présenter sa solution Horus Robotique et annoncer la signature d’un partenariat avec Sherpa Mobile Robotics.

Horus Robotique, la technologie au service de l’adaptation

Horus Robotique est un module technologie permettant de piloter des robots mobiles autonomes et collaboratifs (AMR). Cette solution logicielle, partie intégrante de la suite Hub One Horus, permet de diriger ces robots en toute sécurité au milieu des opérateurs en entrepôt. L’objectif ici est de recentrer ces derniers sur les actions à fortes valeurs ajoutées.

Ainsi l’entreprise pourra s’adapter rapidement en cas de variations soudaines d’activité. « Nous voulons faire comprendre aux sociétés que ces solutions sont simples et rapides à mettre en œuvre », indique Hubert Paoli, ingénieur commercial grands comptes retail chez Hub One. L’opérateur expert a même pu faire des démonstrations en direct de son innovation devant les visiteurs. La solution Horus a été officiellement lancée en octobre.

Une collaboration avec Sherpa pour une performance renforcée des entreprises

Les acteurs de la SITL ont été les témoins privilégiés de l’association nouvelle entre Hub One et le constructeur de solutions AMR français Sherpa Mobile Robotics (SMR). Le partenariat tourne autour de solutions robotiques pour la logistique et la préparation de commandes. Avec un objectif affiché : réduire la pénibilité pour les opérateurs, automatiser les tâches sans valeur ajoutée humaine et augmenter la productivité dans l’entrepôt.

Cette collaboration permettra de proposer une solution s’appuyant sur le savoir-faire complémentaire des deux experts. D’une part les compétences robotiques de SMR. D’autre part les connaissances de Hub One liées à ses problématiques : connectivité, traçabilité industrielle et cybersécurité. « Mettre en place des robots implique de revoir les méthodes de travail. Il y a donc un ordonnancement à établir, et notre stratégie est d’aider les clients à déployer ces solutions qui peuvent apporter de grands bonds de productivité. Une fois les cas d’usage bien définis, nous pouvons mettre en place la solution en interconnexion avec les systèmes informatiques », résume Hubert Paoli.

