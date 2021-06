Le marché du web se développe de plus en plus chaque jour et il y a de nombreuses agences web qui se créent chaque année. Il devient donc plus compliqué de s’y retrouver. Quelles sont les bonnes agences, quelles sont leurs spécialités, sont-elles efficaces ? Ce sont des questions que vous vous posez et nous sommes là pour y répondre.

Ils sont à l’écoute de vos idées

Vous êtes un spécialiste de votre domaine. Vous connaissez donc ce que vous vendez et vous savez comment vous voulez faire connaître votre entreprise/produit. N’hésitez donc surtout pas à dire ce que vous voulez pour votre site web, comment vous le voulez et comment vous souhaitez optimiser votre expérience utilisateur.

Ils savent se servir d’un CMS (Content Management System)

Un point très important dans le choix de votre agence web est le niveau de compétence dans l’utilisation d’un CMS. Sans cette expertise, vous serez considérablement désavantagé sur le marché. Toute agence de conception de sites web digne de ce nom est familiarisée avec les principaux systèmes de gestion de contenu tels que WordPress, Drupal, Magento, Shopify, etc.

Les besoins en matière de design et de branding ?

Une agence web se doit de connaître beaucoup plus que la manière de réaliser un joli site web. Une excellente agence de conception de sites web dispose d’une équipe d’experts qui savent transformer le trafic de votre site Web en clients potentiels (une agence comme digital mate)

En d’autres termes, ils savent jouer du branding et d’un design optimisé pour améliorer l’UX (expérience utilisateur) sur votre site web. Votre équipe d’agence web a besoin d’utiliser des méthodes prouvées pour concevoir le site, et des données scientifiques pour le perfectionner et augmenter les taux de conversion.

Comment est leur travail ?

Le meilleur moyen de connaître la valeur de leur travail, c’est de connaître ce que l’on peut attendre d’une agence web. Faites donc un petit check sur leurs anciens projets pour juger leur travail et voir si quelque chose vous déplaît. Faites aussi attention aux agences qui n’acceptent de vous montrer que des banales captures d’écran.

Pour être sûr de la qualité de leur travail, vous devez véritablement prendre en main un de leur site web et tester l’expérience utilisateur, la fluidité du site, etc.

Que disent d’eux leurs précédents clients ?

L’importance des avis clients est essentielle, car ils influencent la décision des consommateurs et renforcent leur sentiment de confiance dans un produit ou un service. Un client satisfait est plus apte à dépenser plus d’argent.

En cette ère où la technologie facilite les transactions avec sa clientèle, les agences concernées feront tout leur possible pour acquérir des clients et ne pas les perdre. Vérifiez donc leurs avis et s’il y a beaucoup d’avis négatifs, vous saurez que leur travail n’est pas bon.

Ils amènent leurs propres idées

Ils doivent être à l’écoute de vos idées, mais doivent surtout apporter leurs idées et leurs expériences au projet. Une agence web qui ne fait rien à part accepter vos désirs et reproduire une copie conforme de ce que vous dites, n’en a que pour votre argent.