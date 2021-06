Dans un monde de plus en plus connecté, la concurrence fait rage et prend de multiples formes. Toute activité se doit désormais d’être représentée sur les réseaux pour exister et le soin porté à l’image est une donnée essentielle du succès.

Ces deux caractéristiques fondamentales de l’économie d’aujourd’hui nécessitent donc de se faire accompagner dans ses projets de communication par des experts aux compétences multiples et surtout créatrices. C’est ce que propose justement l’Agence Germain. Présentation.

Une agence de communication en création permanente

L’Agence de communication est aujourd’hui un partenaire indispensable de la stratégie d’expansion des entreprises ambitieuses. Pourtant, si beaucoup de ces enseignes fleurissent un peu partout en France, la plupart utilisent des moyens et des techniques, qui ont certes fait leurs preuves, mais qui manquent de ce petit plus créatif qui donne toute sa saveur à un vrai service personnalisé. Germain se pose donc en agence créative par nature et en professionnel expérimenté par ses moyens.

Son nom, Germain, est d’ailleurs l’acronyme de sa profession de foi qui comprend 7 étapes propres à stimuler le processus créatif. L’objectif de l’agence est toujours de concevoir des projets de communication neufs et spécifiques en partant d’une problématique claire.

Viennent ensuite les phases d’émission d’idées, de réunion des pensées, d’analyse, de projection puis enfin de confrontation à la réalité. Une méthode unique en son genre pour des projets toujours innovants.

Des projets de communication originaux à votre image

L’Agence Germain propose de multiples services de communication que nous détaillerons dans le paragraphe suivant. Mais ce qui fait réellement sa singularité réside dans le choix opératoire de l’agence.

L’équipe pluridisciplinaire regroupe des experts du marketing, des commerciaux expérimentés, des photographes, des designers, des rédacteurs ou encore des spécialistes de la renommée sur le web. Et tous prennent part au processus créatif collégial qui caractérise l’agence.

Ce melting-pot de compétences nourrit la créativité de l’agence par des expériences et des compétences multiples. Au cours des séances de brainstorming, chacun apporte sa vision pour la mettre au service de vos projets de communication.

Complètement intégrés dans les réalités du marché d’aujourd’hui, les collaborateurs de Germain savent user de leur sagacité pour satisfaire chaque client à l’aune de ses besoins les plus spécifiques.

De multiples services pour booster votre célébrité

Tout ce réservoir de créativité et de compétences permet à l’Agence Germain d’être particulièrement polyvalente. La diversité de ses services l’autorise donc à accompagner des entreprises sur de multiples projets de communication, de manière ponctuelle ou durable dans le temps.

De manière classique, elle peut par exemple vous aider à définir votre charte graphique pour optimiser votre identification ou bien réaliser des shootings photo pour mettre en valeur votre personnel par exemple.

Par ailleurs, l’Agence Germain est un véritable accélérateur de reconnaissance sur le web. Pleinement consciente de l’enjeu du numérique pour les entreprises, elle met à disposition de ses clients les compétences de ses experts en SEO, SEA et rédaction pour optimiser le référencement, de ses développeurs pour façonner des sites ergonomiques et beaux et peut même vous aider à créer votre propre communauté sur les réseaux sociaux pour augmenter le trafic de vos sites et donc vos bénéfices !