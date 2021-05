Beaucoup résument le SEO au contenu. S’il revêt une grande importance, il ne constitue qu’un des trois piliers du référencement naturel. Les deux autres étant la structure de votre site et le « off-site ». Ces trois aspects fondamentaux sont en effet la base d’une stratégie SEO solide.

Faites appel à une agence web pour optimiser votre SEO

Si vous souhaitez que votre entreprise ou commerce à Toulon puisse être trouvé par des clients potentiels, il est nécessaire qu’il soit visible sur les moteurs de recherche. N’hésitez donc pas à faire appel à une agence web. Deux techniques s’offrent alors à vous : le SEO et le SEA. Si le premier est virtuellement gratuit, le dernier fonctionne sur l’achat de mots clés ou d’espaces publicitaires. Les deux sont complémentaires, mais nous vous conseillons de bien optimiser votre SEO, car la pertinence de votre site en dépend.

Le SEO est loin d’être un domaine facile à appréhender. À moins de posséder de bonnes bases en la matière et beaucoup de temps libre, la maîtrise totale du SEO reste assez difficile. D’autant plus que le domaine du référencement naturel est en constante évolution : des règles qui s’appliquaient auparavant ne sont parfois plus d’actualité aujourd’hui. Pour beaucoup, passer par une agence web à Toulon permet de se concentrer sur son cœur d’activité, tout en augmentant sa visibilité. Choisissez une agence web orientée performance, création et référencement de site web, stratégie digitale et croissance des entreprises sur internet.

La structure et l’aspect « technique » de votre site

Avant le contenu, le « on-site » est la base de votre stratégie SEO. Il faut savoir que la conception du site internet en lui-même a un impact sur son référencement. La qualité et la construction du code, les temps et erreurs de chargement, les balises utilisées, l’arborescence du site, le responsive design ou la construction des URL sont autant d’éléments d’intérêt pour les moteurs de recherche.

Responsive design

Dans un monde où les internautes se connectent essentiellement sur des appareils mobiles, le responsive design est un must pour l’expérience utilisateur et le SEO de votre site. Il permet à vos visiteurs d’utiliser votre site web correctement, qu’il navigue depuis un ordinateur ou un appareil mobile, comme un smartphone ou une tablette. Une agence web pourra vous aider à optimiser votre SEO ainsi que l’expérience utilisateur afin d’améliorer la visibilité de votre site web.

Faciliter le travail du moteur de recherche

Pour que votre site web puisse être indexé, il faut que les bots du moteur de recherche puissent explorer ses pages, mais également qu’il ait l’autorisation de les indexer. Une agence web pourra vous aider afin de vérifier qu’elles soient bien ouvertes aux bots, via robots.txt, et que le code ne contienne pas de balise « noindex ».

La structure interne ou le maillage

Vous marquerez des points auprès des moteurs de recherche si votre site web est structuré de manière claire, cohérente et logique. Le site ne devrait pas excéder une certaine profondeur, sous peine que les pages les plus lointaines ne soient pas indexées. Les ancres de lien doivent être optimisées avec justesse, car elles ont une valeur indicative pour les bots. Vous devez également respecter la logique sémantique des différentes pages et insérer juste ce qu’il faut de liens internes à l’intérieur. Tout cela permettra d’améliorer le SEO de votre site web.

Si de nombreux éléments techniques peuvent être améliorés sur un site existant, il sera parfois nécessaire de procéder à sa refonte pour obtenir un référencement optimal. Il est alors évidemment plus intéressant de passer par une agence web pour la restructuration du site de votre entreprise, commerce ou entité à Toulon.

Le contenu

C’est notamment grâce au contenu que les moteurs de recherche vont pouvoir indexer votre site web. Optimiser le SEO, offrir un contenu clair, pertinent et à valeur ajoutée est donc la meilleure stratégie à suivre.

Connaître votre audience

Votre cœur de cible est composé de personnes ayant certains comportements et répondant à certaines données (géographiques, démographiques, sociologiques, etc.). Une des premières choses à faire est de définir le persona de votre audience en analysant votre clientèle actuelle et celle de vos concurrents. Vous devrez également vous demander à quelles autres tranches de la population vos services ou produits pourront être utiles. L’objet de la recherche qui se cache derrière le choix des mots clés de votre audience cible vous aidera également à comprendre comment leur présenter vos produits ou services à travers votre contenu. Une agence web pourra vous aider à mener cette tâche et à améliorer votre SEO.

Adapter votre contenu à votre audience

Armé de ces informations, vous serez alors en mesure de communiquer de la manière la plus adaptée pour les atteindre. L’objectif ? Proposer du contenu engageant, de qualité et qui réponde aux questionnements de vos visiteurs. Nous insistons sur l’aspect de la pertinence des informations. Si rajouter des mots clés et des expressions sur un site suffisait auparavant à être indexé, il faut savoir que les technologies des moteurs de recherche ont beaucoup évolué. Aujourd’hui, ils privilégient l’information, l’expertise et l’utilité. Combinez votre écriture et vos idées aux services d’une agence web à Toulon pour optimiser votre contenu. Ces professionnels pourront également vous inviter à diversifier vos supports de communication digitale pour atteindre davantage de personnes.

Le hors site

Après les aspects on-site technique et de contenu, les éléments off-site constituent le dernier pilier du SEO.

Les backlinks

Le référencement passe également par la présence de liens de redirection vers votre site depuis des sites externes. Ils agissent à la manière d’une recommandation et sont indexés par les moteurs de recherche. Ils permettent de renforcer la présence de votre site web sur la toile, tout en le crédibilisant.

La génération de backlinks est appelée netlinking. L’insertion de ces liens doit se faire de la manière la plus naturelle possible dans le contenu du site hôte. Si vous n’avez pas toujours la main sur les recommandations faites sur vos produits, notez que l’échange de liens sur différentes plateformes est une pratique courante. En termes de netlinking, il faudra vous assurer de la cohérence des sites hébergeant vos liens externes. Ils devraient idéalement correspondre aux types de plateformes que votre cœur de cible fréquente habituellement. Afin de vous aider à améliorer votre SEO, faites appel à une agence web.

Le référencement local

Quand on sait qu’une bonne moitié des recherches effectuées par les utilisateurs sont localisées, l’exploitation du SEO local apparaît comme une évidence. Si vous êtes basé sur Toulon et que vous vendez essentiellement dans la région, vous pouvez optimiser votre présence en ligne en créant et en configurant le compte My Google Business de votre entreprise ou commerce. En renseignant votre localisation exacte, ici Toulon, vous serez alors plus facile à trouver dans les recherches localisées. Pour vous aider à optimiser le SEO de votre site web, n’hésitez pas à faire appel à une agence web sur Toulon.