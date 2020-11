Le monde économique d’aujourd’hui est intimement liée aux réseaux numériques. Le développement de l’outil smartphone, les changements des habitudes des consommateurs ou encore l’expansion croissante du e-commerce obligent les entreprises de notre temps à développer une stratégie digitale pertinente et rigoureusement planifiée. La présence et la visibilité sur les réseaux est en effet devenu la condition préalable au succès commercial.

Toute entreprise ambitieuse se doit donc de disposer d’un site vitrine ou marchand bien conçu et qui réponde aux canons du web, imposés par les moteurs de recherche. Pour augmenter leur visibilité, toucher de nouvelles cibles, et finalement augmenter leurs ventes, les sites doivent en effet être développés en fonction de critères techniques, rédactionnels et ergonomiques précis pour en améliorer le référencement. C’est pourquoi il est nécessaire de passer par les services d’une agence SEO. Leurs outils sont nombreux et ici, on vous explique les différences entre le référencement naturel et le payant. Explications.

Le référencement naturel, un travail de fond

Le référencement caractérise la position d’un site internet sur les pages de résultats des moteurs de recherche. Les différences entre le référencement naturel et le payant sont fondamentales. Le premier est constitutif de votre site tandis que le second est ponctuel et facultatif. On parle de référencement naturel lorsque l’on évoque tous les outils qui permettent d’optimiser le positionnement du site via des techniques structurelles. Le but est toujours d’offrir une meilleure indexation, et donc une meilleure visibilité au site.

Le référencement naturel nécessite toujours et en premier lieu un audit SEO. Une agence spécialisée comme votre agence SEO à Caen analyse avec vous les potentiels sémantiques du marché pour votre activité, les points techniques à améliorer ou encore les éventuelles pénalités qui limitent votre référencement. En catégorisant votre projet, l’agence vous aide à faire grimper votre site dans les pages de résultats de Google et consorts, en s’appuyant notamment sur une stratégie de netlinking pertinente.

Le référencement payant pour booster votre activité

Les différences entre le référencement naturel et le payant permettent de travailler à la visibilité de votre site sous différents angles. L’agence SEO Zaacom propose ainsi un service holistique qui intègre les deux aspects du référencement à votre projet afin de vous offrir une stratégie d’expansion complète sur les réseaux. Le référencement naturel est un travail obligatoire et permanent pour optimiser votre site tandis que le référencement payant vous permettra d’atteindre les premiers résultats des moteurs de recherche de façon instantanée.

Concrètement, le référencement payant consiste à louer un emplacement publicitaire en position préférentielle sur les pages de résultats. Ces liens sponsorisés vous permettent alors d’améliorer de manière significative votre visibilité et donc d’augmenter considérablement vos leads. Les experts de Zaacom vous aident donc à réaliser des campagnes SEA basées sur la sélection de mots-clés pertinents afin d’améliorer votre chiffre d’affaires tout en maîtrisant votre ROI.

Des différences entre les référencements naturel et payant et leurs intérêts pour votre expansion

Toute entreprise un tant soit peu ambitieuse ne peut ignorer aujourd’hui l’importance de la présence sur les réseaux dans sa stratégie d’expansion. Le digital est désormais fondamental dans la communication des entreprises et il est nécessaire de bien comprendre les différences entre le référencement naturel et le payant pour en tirer le meilleur parti. Et s’adresser à une agence de communication digitale est le meilleur moyen de profiter des particularités des deux stratégies pour développer sa notoriété tous azimuts.

Quand on vise à l’amélioration du référencement naturel d’un site, on parle de SEO pour « Search Engine Optimization ». Cette part essentielle de la stratégie de développement est la première pierre de la construction de votre renommée. En optimisant techniquement votre site, en développant une stratégie de netlinking efficace ou encore en produisant du contenu pertinent, l’agence vous aide à améliorer votre positionnement. Le référencement payant ou SEA pour « Search Engine Advertising » est lui plutôt destiné à une action ponctuelle qui peut être intéressante pour réaliser un coup médiatique, lancer un produit ou annoncer un événement.