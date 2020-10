Pour promouvoir une activité, il est aujourd’hui essentiel d’être présent sur internet. Et la plupart des entreprises l’ont compris : pour 92% des TPE et PME en France, leur présence sur internet est indispensable ou utile à leur activité, et 69% d’entre elles possèdent un site internet (AFNIC, 2019). Le site web est de fait l’outil incontournable de la présence sur internet. Toutefois, au vu de la pléthore de sites qui sont en ligne, rendre visible le sien spécifiquement est assurément un véritable parcours du combattant digital. Car la concrétisation de cet objectif passe incontestablement par l’affichage de votre site parmi les premiers résultats lorsque des recherches sont effectuées sur des mots-clés en rapport avec votre activité. Pour obtenir un tel positionnement, il faut alors mettre en œuvre diverses techniques de référencement SEO.

Les avantages du SEO

Appelé en français référencement naturel ou organique, le SEO (Search Engine Optimization) est un ensemble de techniques permettant de bien positionner un site internet sur les SERPs (pages de résultats des moteurs de recherche). L’adoption d’une stratégie SEO implique dans un premier temps d’indexer les sites sur les moteurs de recherche, en l’occurrence sur Google (le moteur de recherche le plus utilisé au monde). Ensuite, dans une deuxième phase plus technique et plus déterminante, il faut travailler à bien positionner le site parmi les résultats affichés. Une enquête de MoZ datant de 2017 révèle que seulement 21% des internautes consultent plus d’un résultat. En outre, 75% des internautes ne dépassent pas la première page de résultats (hubspot, 2020), et seulement 7% vont jusqu’à la 3ème page (Omnicore, 2020).

Il est donc clair qu’un site web bien positionné a plus de chance d’être consulté qu’un autre qui se trouve sur la énième page. C’est la raison pour laquelle des stratégies professionnelles de positionnement de site web doivent être mises en œuvre. Idéalement, pour créer et référencer votre site, vous pouvez faire appel à une agence web sur Bordeaux si vous êtes en Gironde ou encore sur Paris si vous êtes en Île-de-France. Après avoir procédé à un audit SEO, seul un professionnel saura identifier les techniques de référencement les plus appropriées à votre situation : créer des contenus optimisés, améliorer les paramètres de chargement des pages, faire du netlinking, peaufiner le maillage interne, etc.

Si vous avez un site professionnel, un référencement optimisé vous permettra d’atteindre votre clientèle cible et d’attirer de nouveaux prospects. Il est à noter que le SEO s’inscrit sur la durée ; en clair, l’amélioration de votre positionnement résulte des efforts de référencement fournis de façon régulière, et non de la somme d’argent que vous mettez en jeu, comme c’est le cas au niveau du SEA.

L’intérêt de faire du SEA

Comme le SEO, le SEA (Search Engine Advertising) est un type de référencement web. Il permet de rendre visible un site et d’y apporter du trafic à travers des positionnements de fenêtres publicitaires. Encore appelé référencement payant, il offre des résultats très rapidement. Contrairement au référencement naturel qui est gratuit, le SEA nécessite l’achat aux enchères de mots-clés pour effectuer une annonce publicitaire. Cet achat se fait sur des réseaux de diffusion tels que Google Ads ou encore Bing Ads, et garantit une mise en avant du site sur les moteurs de recherche.

Pour booster le trafic internet sur un nouveau site, le SEA constitue une belle option. Il est aussi très efficace pour la mise en œuvre d’une campagne publicitaire dans le cadre du lancement d’un nouveau produit par exemple. Ce type de référencement est précis parce qu’il s’oriente vers un public bien ciblé, et permet d’obtenir des résultats mesurables rapidement. Entre autres, vous pourrez consulter des rapports détaillés sur les performances de vos annonces.

Pour une optimisation aboutie du référencement de votre site, vous pouvez combiner le SEO et le SEA.