La taille des racks serveur détermine combien de pièces matérielles seront stockées à l’intérieur. En fonction du nombre de composants de votre système informatique, vous aurez besoin d’une armoire de serveur plus petite ou plus grande. La deuxième chose est que la taille du rack correctement choisie influence la fluidité et la durabilité des performances de l’équipement. S’il n’y a pas assez d’espace et que les appareils sont trop serrés, cela entraînera des problèmes de circulation d’air et de refroidissement. C’est pourquoi il est important de bien choisir la taille du rack. Le marché informatique moderne offre une grande variété de modèles de mobilier de serveur, allant des petites armoires murales aux grandes armoires spacieuses sur pied.

Principales dimensions des baies serveur

Chaque pièce de mobilier a trois dimensions, à savoir la largeur, la profondeur et la hauteur. Regardons de plus près.

Largeur de l’armoire serveur

La mesure de la largeur des armoires informatiques, plus de détails sur lesquels sur le site Sysracks, est basée sur la norme EIA-310. Ce paramètre est standardisé pour permettre l’installation de matériel actif. La largeur de montage la plus courante est de 19 pouces. En effet, la plupart des serveurs et des ordinateurs ont une largeur de montage de 19 pouces. Ainsi, la fabrication d’armoires avec cette largeur signifie que le matériel s’adaptera parfaitement aux pièces de mobilier.

Cependant, certains modèles ont une largeur étendue de 24 pouces, ce qui offre plus d’espace pour le câblage et la ventilation.

Profondeur du rack serveur

Ce paramètre est variable et ajustable. Les administrateurs système peuvent ajuster la profondeur nécessaire de 0 à 50 pouces. L’ajustabilité est obtenue grâce à l’utilisation de supports qui permettent d’étirer les montants. Cependant, dans la plupart des cas, deux indicateurs courants pour la profondeur sont utilisés : 24 et 48 pouces. Cette profondeur n’est pas choisie au hasard. En effet, cet indicateur permet d’accueillir du matériel réseau actif et passif, des panneaux de brassage et d’autres accessoires. Si une armoire est plus profonde, cela offrira plus d’espace pour le routage des câbles et la circulation de l’air.

Hauteur des baies informatiques

Alors que les deux dimensions de l’armoire de rack serveur mentionnées ci-dessus sont standardisées et simples à comprendre, la hauteur nécessite plus d’attention.

Pour commencer, il est important de noter que la hauteur des racks serveurs est mesurée en unités, où 1 unité (U) correspond à 1,75 pouce. Ainsi, les désignations telles que 2U, 6U ou 24U signifient que vous devez multiplier le nombre d’unités par 1,75 pour obtenir la hauteur réelle de l’armoire. Chaque unité (1U) comporte trois trous standard pour le montage des équipements de serveur. La gamme de modèles varie considérablement, allant des armoires compactes de 2U à 12U pour montage mural aux modèles sur pied de 36U à 48U pour les grands systèmes réseau.

Conseils à prendre en compte lors du calcul de la taille de rack requise

Pour trouver les tailles de baie informatique les mieux adaptées aux centres de données, gardez à l’esprit les remarques suivantes :

Créez un plan des appareils à installer. Assurez-vous que le matériel est réparti de manière lâche. Un ajustement serré entraînera une surchauffe et un dysfonctionnement de l’équipement.

Laissez toujours de l’espace supplémentaire. Les administrateurs système laissent de l’espace pour une circulation d’air suffisante et un flux d’air sans entrave, ce qui permet un refroidissement adéquat et empêche la surchauffe.

Gestion des câbles. Lors de la création d’un plan, rappelez-vous que le routage des câbles nécessite de l’espace. Assurez-vous donc de laisser suffisamment de place pour les câbles et les unités de connexion.

Installation de ventilateurs. Si le flux d’air naturel ne suffit pas à refroidir le matériel, des ventilateurs sont nécessaires. Ajoutez la taille des ventilateurs lors des calculs.

Expansion du système réseau. Il est probable que votre système réseau se développe et s’agrandisse avec le temps. Pour éviter d’acheter une armoire plus spacieuse à l’avenir, achetez-en une plus grande dès le départ. Laisser de l’espace garantira une circulation d’air parfaite, et vous n’aurez pas besoin d’acheter d’autres meubles lors de la réorganisation du système plus tard.

En gardant à l’esprit tous ces critères, les administrateurs système ajoutent généralement au moins un tiers ou même la moitié de l’espace nécessaire pour calculer la taille réelle du modèle de rack requis. Cette règle permet de garantir une allocation d’espace parfaite et un fonctionnement fluide du système. De plus, le personnel pourra accéder facilement au matériel nécessaire, ce qui simplifie la maintenance et réduit les temps d’arrêt.

Les équipements informatiques sont conçus pour le stockage de données et l’exécution de tâches complexes. Les systèmes de réseau comprennent plusieurs centaines de composants qui doivent être montés sur des racks à plusieurs niveaux. Déterminer la taille du rack nécessaire est une tâche essentielle pour les installer correctement et assurer leur bon fonctionnement. Désormais, grâce à notre guide expliquant les tailles des racks serveurs, vous pouvez choisir un modèle approprié en tenant compte de tous les paramètres nécessaires.