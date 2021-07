L’entreprise est un collectif de compétences, d’expériences et d’ambitions dont la croissance est portée par l’énergie des collaborateurs. Mais elle est aussi une organisation qui s’appuie sur du matériel efficace, permettant la création d’une atmosphère propice au travail bien fait. Comme le dit l’adage, pas de bon artisan sans les bons outils et dans le monde d’aujourd’hui, le photocopieur est assurément une arme essentielle à la croissance des structures. Mais faut-il louer ou acheter son photocopieur quand on est professionnel ? Réponses.

Le photocopieur, un outil au service de la productivité des entreprises

Depuis de nombreuses années déjà, le photocopieur est certainement l’un des outils les plus utilisés dans les entreprises. Pour assurer la diffusion des informations, la réponse aux contraintes administratives ou la gestion du quotidien, cette machine est essentielle. Elle est d’ailleurs souvent un lieu de rencontre et d’échange dans l’entreprise et se place donc comme un support à la convivialité au sein de l’équipe et surtout un outil au service de sa productivité. Acheter ou louer un photocopieur est donc indispensable.

Il suffit d’observer ce qui se passe lorsque le photocopieur est en panne pour comprendre à quel point celui-ci est important. C’est pourquoi il est très important de sélectionner un modèle de qualité, capable de répondre aux sollicitations les plus intenses tout en offrant une gamme complète de services. Les photocopieurs d’aujourd’hui sont en effet dans l’air de leur temps et peuvent permettre de se connecter à un réseau, d’envoyer des fax ou encore de scanner. Mais doit-on louer ou acheter son photocopieur d’entreprise ?

Louer ou acheter son photocopieur ?

Pour savoir s’il est préférable de louer ou acheter son photocopieur, il est d’abord nécessaire de bien évaluer ses besoins. L’achat de photocopieurs présente l’avantage de l’indépendance mais aussi celui de la jouissance d’un équipement neuf, généralement couvert par une garantie. Le coût global de l’achat est en outre inférieur à celui de la location. Par contre, cela représente une charge financière ponctuelle non négligeable et implique d’y ajouter les coûts de la maintenance.

La location est le moyen privilégié par la grande majorité des entreprises. Ceci s’explique par la facilité d’emploi de cette méthode qui permet de se libérer de la charge de la maintenance de l’appareil tout en pouvant faire renouveler son matériel régulièrement. Un excellent moyen de conserver un haut niveau de productivité en s’appuyant sur un photocopieur toujours efficace. Par contre, sur le long terme, cette solution est plus coûteuse !

Sélectionner un photocopieur pertinent en fonction de ses besoins

Louer ou acheter son photocopieur est une question d’importance. La sélection de son matériel en est une autre. De grandes marques sont présentes dans ce secteur très concurrentiel comme HP, Canon, Samsung ou encore Xerox. La marque Konica et ses modèles Minolta sont particulièrement appréciés des spécialistes, notamment pour leur fiabilité et leurs fonctionnalités en perpétuelle évolution. On aime également la grande variété des modèles qui permettent à chaque entreprise de trouver l’outil qui lui sied le mieux.

Sachez aussi que pour trouver un photocopieur professionnel qui soit adapté à vos besoins, il convient généralement de faire appel aux conseils d’un expert. Les pages des sites spécialistes, comme par exemple Infodeos.com vous seront très utiles pour trouver le modèle aux fonctionnalités les plus à même de répondre aux caractéristiques de votre business. Informez-vous donc avant de choisir !