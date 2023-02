Aujourd’hui, le monde du web est en constante évolution, obligeant les entreprises et même les particuliers à revoir leur stratégie de présence en ligne. Ce qui accroît, de manière exponentielle, la demande de créateurs de site internet. Quelles sont les études et formations recommandées pour saisir cette opportunité d’emploi ? Aussi, quelles sont les principales missions du créateur de site internet et combien gagne-t-il en termes de salaire ? Cet article explore tous les aspects du sujet pour vous aider à mieux vous lancer dans ce secteur passionnant.

Les formations requises pour devenir créateur de site internet

Pour la création d’un site web, il faut avoir un minimum de connaissances en informatique. En effet, le processus classique pour devenir un créateur de site internet est de suivre une formation adéquate en informatique et en programmation spécialement. Selon le site web de l’Éducation Nationale, les formations les plus courantes pour exercer ce métier sont :

Le BTS Services informatiques aux organisations option solutions logicielles et applications métiers (SLAM) ;

Le BTS Systèmes numérique option informatique et réseaux (SN-IR) ;

Le DUT Informatique.

Après avoir obtenu l’un ou l’autre de ces diplômes, l’étudiant peut également décider de suivre une formation en école d’ingénieur ou en école spécialisée dans les métiers du web. Il peut s’orienter notamment vers l’École polytechnique, l’École 42, HETIC, ou encore l’EPSI.

Par ailleurs, il est possible de suivre des formations de courte durée pour exercer en tant que créateur de site internet. Ces formations sont généralement offertes par des startups et des instituts spécialisés dans le web. Elles permettent d’acquérir des compétences techniques pointues non seulement en programmation, mais aussi en webdesign pour être en mesure de créer des sites web professionnels et attractifs.

Les missions d’un créateur de site internet

Comme son nom l’indique bien évidemment, le créateur de site a pour rôle fondamental de créer des sites web vivants. Tout d’abord, il doit analyser les besoins et les objectifs du client pour comprendre ses attentes. Cette étape est cruciale pour la suite du projet, car elle lui permettra de définir le cahier des charges et les spécifications fonctionnelles du site.

Ensuite, il devra concevoir la maquette du site, c’est-à-dire sa structure et son organisation tout en tenant compte des besoins du client. Il devra également prendre en compte l’expérience utilisateur pour que le site soit facile à utiliser et agréable à parcourir.

Dès lors que cela est fait, le créateur de site web doit passer à l’étape de développement. Il doit coder le site en utilisant les langages et outils nécessaires pour le rendre fonctionnel. C’est également à ce moment-là qu’il doit prendre en compte les contraintes de référencement naturel (SEO) pour que le site soit visible sur les moteurs de recherche.

Enfin, et c’est justement la partie la plus importante, il doit assurer la maintenance du site pour garantir sa pérennité. Il doit corriger les éventuels bugs et s’assurer de la mise à jour du contenu.

Tout bien considéré, la mission des développeurs web va de la conception du site à la maintenance et c’est un travail souvent fastidieux. Ils y arrivent certainement grâce à des outils préconçus et adaptés à la tâche.

Les outils indispensables pour les créateurs de site internet

Les créateurs de sites internet ont besoin d’une panoplie d’outils pour concevoir, développer, tester et déployer leurs projets. Ils utilisent par exemple des :

Éditeurs de texte : ce sont des logiciels qui permettent de créer et de modifier des fichiers de code HTML, CSS, JavaScript et d’autres langages de programmation. Parmi les éditeurs de texte les plus populaires, il y a Notepad++, Visual Studio Code, Sublime Text, Bracket.

: ce sont des logiciels qui permettent de créer et de modifier des fichiers de code HTML, CSS, JavaScript et d’autres langages de programmation. Parmi les éditeurs de texte les plus populaires, il y a Notepad++, Visual Studio Code, Sublime Text, Bracket. Plateformes de développement : les plus populaires sont GitHub, GitLab ou Bitbucket. Elles permettent de collaborer sur des projets de développement et offrent des outils de suivi de problèmes, de gestion de versions, de création de pull requests.

: les plus populaires sont GitHub, GitLab ou Bitbucket. Elles permettent de collaborer sur des projets de développement et offrent des outils de suivi de problèmes, de gestion de versions, de création de pull requests. Systèmes de gestion de contenus : ce sont des applications logicielles qui permettent de créer, de gérer et de publier des contenus sur un site web. Les plus populaires sont WordPress, Drupal, Joomla.

: ce sont des applications logicielles qui permettent de créer, de gérer et de publier des contenus sur un site web. Les plus populaires sont WordPress, Drupal, Joomla. Services d’hébergement: ils permettent de stocker et de diffuser le site web en ligne. Parmi les services d’hébergement les plus populaires, il y a par exemple OVH, Bluehost, SiteGround.

Chacun de ces outils est indispensable, voire incontournable pour mener à bien un projet de création de sites internet. En tant que développeur web, il est important de maitriser le maximum d’eux pour ainsi espérer une rémunération conséquente.

Les salaires des créateurs de site internet

Le salaire des créateurs de site internet varie en fonction de plusieurs facteurs, à savoir :

L’expérience ;

La taille de l’entreprise ;

La complexité des projets.

En général, les salaires augmentent avec l’expérience. Un créateur de site internet débutant peut s’attendre à un salaire annuel d’environ 22 000 à 28 000 euros brut. Avec quelques années d’expérience, le salaire peut passer à 28 000 à 40 000 euros bruts par an.

Les créateurs de sites internet expérimentés peuvent percevoir jusqu’à 50 000 euros bruts ou plus.

Par contre, les travailleurs indépendants sont rémunérés à l’heure ou au projet. Cela suggère que leur salaire dépend de la quantité de travail qu’ils ont et de leur tarification. Pour un créateur de site web exerçant en profession libérale, il est donc important de continuer à apprendre et à se développer pour augmenter les chances de gagner un salaire plus considérable.