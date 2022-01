À cette ère numérique, les entrepreneurs suivent la tendance en créant une extension digitale de leurs compagnies. Il est dorénavant ardu de rester compétitif sans faire recours à la toute-puissance d’internet. Cependant, si l’importance du net est avérée, il reste encore à faire la lumière sur ses tenants et aboutissants. En effet, beaucoup se lancent sans les informations nécessaires, se contentant de « suivre le mouvement ». Pour un outil aussi bénéfique, il est sage d’anticiper le revers de la médaille. Et on se rend rapidement à l’évidence : sur internet, seulement quelques entreprises parviennent à tenir le bon bout. C’était à prévoir, car dans la jungle que représente le web, seuls les mieux préparés s’en sortent.

Alors, faut-il renoncer au web et se consacrer uniquement aux bonnes vieilles méthodes ? Dans les lignes à suivre, l’extension digitale et les informations aidant à ce choix sont mises en exergue.

Site web pour entreprise : que devez-vous savoir ?

La création d’un site web semble être la condition préalable pour maintenir une base clientèle et trouver de nouveaux prospects. Pour faire face à ces enjeux, les services de référenceurs, de web analyste et d’autres experts sont sollicités. Ces différentes interventions ont pour but de maintenir la plateforme à son meilleur niveau de performance. Mais avant d’aller plus loin, abordons le fond de la thématique.

Site web payant ou gratuit : quelle option choisir ?

Au moment d’opter pour la création d’un site internet, la question fatidique se pose. Quel est le mieux pour une organisation en quête de visibilité ?

La création d’un site internet peut s’effectuer de deux manières :

par un expert en codage et langage informatique ;

via une plateforme d’hébergement en ligne.

La première option est payante, car elle nécessite de recourir à une agence de référencement comme Bew Web Agency ou à un développeur qualifié. Donc à moins de disposer soi-même des compétences requises pour cette tâche, il convient d’envisager des frais de service. Par contre, la création d’un site en ligne se fait en un clic sans débourser un centime. Les website builders les plus connus sont :

WordPress ;

Wix ;

Shopify ;

Squarespace ;

PrestaShop ;

Webflow, etc.

Mais à la différence des sites payants, les sites gratuits sont peu appropriés pour une entreprise qui veut croître durablement. Les raisons à cela sont multiples. Le site est hébergé gratuitement, mais en contrepartie, les bandes publicitaires hors de contrôle se multiplient sur celui-ci.

Ces phénomènes importuns déçoivent ou excèdent l’internaute et l’amènent à éviter le site. Ajouté à cela, l’espace de stockage limité est contraignant pour le content marketing et handicape la stratégie commerciale. En outre, le manque de référencement typique aux sites gratuits empêche l’entreprise de gagner en visibilité.

Autant de désagréments que les entreprises doivent résoudre d’une traite en optant pour les sites web payants. Toutefois, les sites internet gratuits sont utiles pour forger une première expérience utilisateur. Ainsi, l’entrepreneur s’habitue aux fonctionnalités basiques d’un site internet et en ressort avec un meilleur savoir-faire.

Extension digitale de l’entreprise : quels avantages ?

La bonne vieille méthode est « bonne », mais trop « vielle ». Au point où nous en sommes avec l’évolution fulgurante de la technologie numérique, elle n’est plus loin d’être obsolète. Bientôt, elle sera jugée « moyenâgeuse » et oubliée de tous. C’est ainsi que le monde a évolué jusqu’ici et il faut se faire une raison.

internet est partout et touche plus de monde que le plus parfait des réseaux de communication physique. Considérant ce point, l’extension digitale de l’entreprise entraîne des avantages à divers niveaux.

D’abord, l’audience. La meilleure façon d’internationaliser ses produits autant que son image de marque est de rejoindre la toile. Ainsi, on gagne en influence au moyen d’une présence virtuelle. Le management efficient de l’audience aboutit à de nombreuses finalités, dont :

la visibilité croissante ;

la conquête des clients ;

la croissance de l’e-réputation ;

la conquête de partenariats et de marchés ;

la suprématie commerciale, etc.

En d’autres termes, c’est un cercle vertueux qui se crée et qui se perpétue aussi longtemps que le cap est maintenu. À travers le site, l’entreprise est présente et disponible à tout moment, surtout si des outils d’automatisation sont utilisés à cette fin. Cela permet une meilleure proximité vis-à-vis du public et, conséquemment, la satisfaction client. Les sites web s’offrent en outil de communication instantanée et octroient un large champ de rectification. De quoi fidéliser la communauté !

Mais pour en arriver à cet épilogue, il faut prendre les bonnes décisions.

Inconvénients des sites internet : des points à surveiller ?

Rien ne vaut un site web bien référencé et bien optimisé. Pour réussir, ces critères sont impératifs ; de même, leur absence suffit à expliquer de nombreux échecs commerciaux.

Pour que le site garde un bon indice de positionnement, les erreurs de référencement doivent être évitées. Sans quoi, il est vain d’espérer un quelconque retournement de situation commerciale. La fiabilité et la pertinence du site, autant que la fréquence d’activité, priment absolument.

En effet, les robots d’indexation des moteurs de recherche évaluent régulièrement les sites. Ceci dans l’optique de proposer de meilleurs contenus aux internautes. Les sites jugés peu qualifiés sont donc bannis ou relégués au dernier plan. Cela a tendance à ensevelir leur activité commerciale et digitale.

Afin de pallier ces déconvenues, les apports d’un expert en marketing digital ou en référencement s’avèrent indispensables. Pour une extension digitale efficace sur la durée, l’entreprise peut recruter l’expert digital et en faire un membre du personnel.

Les médias sociaux : en quoi sont-ils utiles ?

La loi de cause à effet est aussi valable sur les réseaux sociaux. En effet, une extension digitale ne se limite pas qu’à la création d’un site web.

Tirer parti de la forte audience ciblée par les réseaux sociaux est une stratégie très usitée de nos jours. Gratuits pour la plupart, ils sont au service des entreprises et de la communauté clientèle. Profitant d’une qualité de référencement supérieure à celui des sites web ordinaires, ils octroient un avantage de visibilité certain. Parmi ces réseaux à fort potentiel, on reconnaît :

LinkedIn ;

Facebook ;

Twitter ;

Instagram;

YouTube.

Cependant, on aurait tort de s’arrêter à ceux-ci. Des dizaines d’autres médias socio-professionnels, payants ou non, proposent d’intéressantes solutions pour la croissance économique en entreprise. Ce comparatif en donne un aperçu.

Pour conclure, l’utilisation des atouts numériques permet d’enrichir l’effort de travail consenti afin qu’il soit porteur de fruits. Cependant, il convient d’orienter la politique de communication de sorte à amender le relationnel client. C’est important, car le principal inconvénient d’une extension digitale se rapporte à la déshumanisation au profit de l’automatisation.