Aujourd’hui, le maître de nos destinées s’appelle Google. C’est en effet le moteur de recherche le plus connu au monde qui décide de qui doit vivre ou mourir dans le paysage économique des réseaux. Quand on sait que le e-commerce est appelé à remplacer, presque en totalité, le commerce physique, on comprend tout l’intérêt de veiller à un bon référencement de son site sur ses pages de résultats. Et il est tout aussi important de surveiller les positions SEO de son site sur Google. Explications.

Surveiller les positions SEO de votre site, un indispensable pour évaluer votre visibilité

De plus en plus d’entreprises ou d’individus ont compris l’importance du référencement et travaillent chaque jour à l’optimisation de leurs pages internet par l’emploi de mots clés pertinents par exemple. Certains, lorsqu’ils ont atteint une renommée suffisante, peuvent ainsi monétiser leur célébrité en incluant dans leurs pages des produits ou des services en lien avec leur activité. A partir de ce moment, il devient donc très important de surveiller ses positions sur Google.

En effet, le suivi des mots clés va vous permettre de savoir sur quelles pages sont arrivés vos visiteurs, et à partir de quelle recherche. Vous pourrez aussi savoir à quelle position se situe votre site sur chaque mot clé, et donc les possibilités d’attraction pour votre site. Si vous voulez plus d’informations pour comprendre l’importance pour votre site web de suivre vos mots clés sur Google, je vous invite à lire l’article de Maxence qui traite spécifiquement de l’outil Monitorank.

Des mots-clés à surveiller en fonction de votre secteur d’activité

Si la visibilité est aussi importante, c’est parce qu’en tant que blogueur ou propriétaire d’un site, la taille de votre clientèle sera déterminée par la position de votre site sur les SERP, les pages de résultats du maître Google. Surveiller les positions de votre site sur Google est donc essentiel car sa visibilité en sera fonction ainsi que du volume des recherches effectuées. Et c’est cette visibilité qui déterminera in finele nombre de vos clients et donc votre chiffre d’affaires.

Sur les outils de suivi des positions, comme Monitorank par exemple, vous aurez ainsi accès à des courbes qui vous permettront de visualiser immédiatement l’évolution de votre part du nombre de visiteurs par recherche. Celle-ci s’exprime en pourcentage. Vous pourrez ainsi connaître la qualité de votre site en matière de référencement SEO et, si besoin, l’optimiser par des actions multiples comme l’ajustement des méta-descriptions, de la structure du texte, du contenu sémantique ou de bien d’autres choses encore !

De l’intérêt des outils de suivi des mots clés

Surveiller les positions de votre site via un outil dédié comme Monitorank vous permet avant de tout de disposer d’un état des lieux du référencement de votre site en fonction des mots-clés que vous aurez choisi de suivre. Ceci est particulièrement important car, pour avancer vers plus de célébrité, il faut d’abord savoir où on en est. Disposer d’un outil de connaissance est donc la première et indispensable étape pour optimiser votre notoriété sur les réseaux.

Une fois le bilan accessible à vos yeux, ceci vous permettra d’engager les actions nécessaires à un meilleur référencement de votre site. Pour cela, vous pourrez par exemple optimiser la structure de votre site, créer et publier du contenu de qualité sur les pages de votre blog ou encore entreprendre une stratégie de backlinking efficace en sollicitant des sites à forte autorité. L’outil de suivi est donc la première pierre de l’édification de votre renommée sur Internet !