Après plusieurs générations de panneaux solaires plus ou moins performants, durables et écologiques, quel sera le prochain virage technologique dans l’industrie solaire ? Ces dernières années, de nouveaux concepts et matériaux, et de nouvelles méthodes de production ont vu le jour : des panneaux photovoltaïques coniques, flottants, ou encore ultra fins. Quels seront les panneaux solaires de demain ? Tour d’horizon sur 5 innovations en plein essor, sur le point de révolutionner notre quotidien.

Des panneaux solaires coniques

Le CoolSpin est un panneau solaire développé depuis plus de 10 ans aux États-Unis. Sa particularité ? De forme conique, recouvert de capteurs, il est capable de produire de l’énergie tout au long de la journée, dans toutes les directions du soleil. Sa fonction rotative lui permet de s’auto-refroidir. À la différence des panneaux photovoltaïques plats, le CoolSpin est à l’abri des risques de surchauffe, généralement nuisibles au rendement de l’appareil. L’objectif à terme ? Installer ces cônes solaires en milieu urbain (toits, lampadaires, poteaux électriques), et les fondre dans le paysage. Les panneaux solaires coniques seront donc destinés aussi bien aux collectivités, qu’aux entreprises ou aux particuliers.

En attendant, vous pouvez d’ores et déjà installer des panneaux à votre domicile et devenir autonome en énergie. Des aides financières aux panneaux solaires sont disponibles pour les particuliers : éco-prêt à taux zéro, prime à l’autoconsommation, subventions de l’ANAH, etc.

Des panneaux thermoradiatifs la nuit

Entendons-nous, un panneau solaire est un dispositif produisant de l’énergie sous l’effet du soleil, actif le jour. Mais pour convertir l’énergie thermique en énergie électrique, des chercheurs ont exploité une nouvelle piste : le rayonnement infrarouge, actif pendant la nuit. L’idée ? Concevoir des panneaux thermoradiatifs chauds, fabriqués en vanadium et en titane, pour produire de l’énergie en direction d’un environnement froid. L’avantage de ce procédé inversé est de générer 50 Watts/m², soit un quart des capacités d’un panneau solaire standard. Cet appareil n’a donc pas vocation à remplacer le panneau solaire, mais bien à compléter le dispositif photovoltaïque diurne.

Des panneaux photovoltaïques ultra fins

Une nouvelle génération de panneaux photovoltaïques ultra fins est née, actuellement en phase expérimentale dans les secteurs de l’industrie, du bâtiment, et même de l’automobile. Développé dans plusieurs pays (Allemagne, Australie, France), le tissu solaire est une avancée technologique révolutionnaire ! Fin comme du papier, le tissu se déroule et adhère à tout type de forme et de surface : verre, béton, PVC, dômes, toits coniques ou plats, etc. Sans composants toxiques, le tissu solaire est par nature léger, flexible et résistant aux intempéries et au temps (pendant environ 20 ans). Jusqu’alors moins performant qu’un panneau solaire classique, de nouveaux prototypes tentent de battre le record de production d’énergie convertible en électricité, avec un rendement équivalent à celui d’un panneau photovoltaïque standard.

Des fenêtres solaires transparentes

Les fenêtres solaires font partie des innovations les plus ingénieuses développées ces dernières années dans le domaine de l’énergie. Conçu telle une peau solaire, le panneau présente un revêtement particulièrement fin, presque invisible et pourtant composé de cellules captant les rayons du soleil. Néanmoins coûteuses à la fabrication, les peaux solaires peuvent épouser de nombreux supports. Les fenêtres sont justement idéales pour filtrer la lumière et absorber les rayonnements solaires. Des ingénieurs américains ont même décliné ce concept aux vitres de bus électriques et aux panneaux publicitaires.

Des panneaux solaires flottants

Les fermes solaires, les lacs et les sites industriels pourraient s’en équiper à l’avenir. Les panneaux solaires flottants développés et récemment expérimentés en Chine et en Belgique, pourraient produire l’électricité de demain… Et en grande quantité !

L’avantage d’un tel dispositif : le système de flottaison. Pourquoi ? Les panneaux flottants en perpétuel mouvement dissipent la chaleur, réduisent le risque de surchauffe, refroidissent l’eau, et limitent la prolifération de bactéries. On estime qu’un panneau solaire flottant présenterait même un rendement supérieur à un panneau solaire classique (jusqu’à 20 % de plus).

Panneaux coniques, flottants, à spectre infrarouge, tissus ou peaux solaires : ces avancées technologiques pourraient bien bousculer notre quotidien et accélérer la transition énergétique. Une chose est sûre : l’avenir du solaire s’annonce radieux !