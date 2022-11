Vous avez envie d’acheter votre propre meilleur nettoyeur à ultrason, c’est une meilleure décision. Puisque depuis votre chambre, vous pouvez désormais commencer par nettoyer vos divers objets. Que ce soit vos bijoux, vos lunettes, vos montres, vos carburateurs, vos disques ou autres objets volumineux, ils retrouveront leur éclat d’usine en peu de temps. Mais sur le marché, vous rencontrerez une grande variété de modèle dont le meilleur choix n’est pas souvent facile à faire.

Dans la suite de cet article, vous découvrirez les critères principaux que vous pouvez considérer lors de votre achat. Il s’agit entre autre de la dimension de la cuve, la puissance du moteur, la qualité du matériel de fabrication et le minuteur.

Dimension de la cuve

La taille de la cuve de votre meilleur nettoyeur à ultrason est premier point que nous vous demandons de privilégier lors de votre achat. Mais retenez que cette taille varie d’un modèle à un autre et elle dépend de votre utilisation. Généralement, vous découvrirez deux types de cuves sur le marché. Il s’agit des cuves à usage domestique et des cuves à usage professionnel.

Cependant, si vous envisagez acquérir un bac à ultrason domestique pour nettoyer vos bijoux, vos lunettes, vos montres, vos disques, vos anciennes pièces de monnaies ou d’autres objets de petites tailles, nous vous recommandons les bacs à ultrasons dont le volume de la cuve varie entre 450ml et 3L. De même, les nettoyeurs à ultrasons dont la dimension de la cuve varie entre 4 et 30L sont idéaux pour un usage professionnel.

Pour les usages industriels et grosses entreprises, nous vous conseillons les modèles de 40L à 300L, voire plus. Si vous souhaitez en savoir plus sur la dimension de la cuve d’un nettoyeur à ultrason, nous vous invitons à consulter ce guide d’achat de nettoyeur à ultrason.

Puissance du moteur de votre meilleur nettoyeur à ultrason

La puissance du moteur de l’appareil est le deuxième facteur que vous devez respecter si vous désirez acheter un appareil de nettoyage ultrason performant, rapide et efficace. Celle-ci s’exprime en Watts et elle varie également d’un modèle à un autre. Plus elle est grande, plus la machine arrive à laver les déchets de façon efficace en un rien de temps.

En effet, pour un usage personnel, nous vous demandons de privilégier les modèles de de 30 à 120 Watts. Mais si vous souhaitez acheter un meilleur bac à ultrason professionnel, il vous serait judicieux de privilégier les modèles équipés d’un moteur de 200 à 500 Watts. De plus, pour un usage industriel et gros atelier, les nettoyeurs à ultrasons de 600 à 5 000 Watts sont les plus adaptés pour un tel nettoyage.

Minuteur

Le minuteur qui permet à l’appareil de fonctionner de façon automatique n’est pas un point à laisser de côté. Grâce à ce dernier, vous nettoierez vos divers articles tout en continuant faire d’autres activités. Puisqu’il arrête automatiquement l’émission des ondes sonores de l’appareil une fois le temps préréglé est terminé.

C’est vraiment sécurisant. Pour cela, lors de votre achat, nous vous demandons de vérifier si votre équipement dispose un minuteur.