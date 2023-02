La cigarette électronique fait désormais partie du paysage de nos sociétés. C’est un fait indéniable. Utilisée à des fins récréatives ou pour se libérer du tabac, elle est devenue un objet-symbole de notre époque. Pourtant, cela ne veut pas dire qu’elle est complètement exempte de problématiques quant à son usage, sa réglementation ou sa consommation par les jeunes. Examinons ici l’impact de la cigarette électronique et de sa batterie sur l’environnement.

La cigarette électronique et l’environnement

Pour beaucoup d’entre nous, la cigarette électronique représente à la fois le plaisir de consommer une vapeur épaisse, douce en bouche et particulièrement aromatique. C’est aussi un levier idéal pour se libérer de l’emprise de la cigarette classique et aller lentement vers plus d’activité physique, moins d’haleines fétides et donc plus de sociabilité. Mais il ne faut pas oublier que tout cela a un coût, notamment pour l’environnement.

En effet, la cigarette électronique nécessite toutes sortes de matériaux pour être fabriquée. L’extraction, le transport et l’assemblage desdits matériaux génèrent donc un impact important sur la planète. Par ailleurs, il ne faudrait pas négliger le cas des cartouches de e-liquides, généralement en plastique, qui, si elles ne sont pas recyclées correctement, pèsent négativement sur la préservation des écosystèmes. Et, comme le montre l’article de Parlorama, les conséquences du vapotage sur l’environnement ne s’arrêtent pas là.

L’impact de sa batterie sur l’environnement

Une cigarette électronique est un produit complexe, dont la fabrication nécessite l’emploi de divers matériaux pour la création des éléments qui la constituent. L’un des plus fondamentaux est la batterie. La fabrication de celle-ci, généralement de technologie lithium-ion, implique extraction, transport et assemblage. Mais elle génère aussi de la déforestation et de la mobilisation de terres, qui ne pourront donc pas être utilisées pour l’agriculture par exemple.

Par ailleurs, les batteries ne sont pas toujours recyclées correctement, loin s’en faut. En découle donc la diffusion de nombreux éléments nocifs dans l’environnement, qui iront polluer les sols et les nappes phréatiques. La consommation des e-liquides via la cigarette électronique n’est donc absolument pas neutre pour la planète et ses écosystèmes. Mais qu’en est-il pour la santé humaine ?

La cigarette électronique : émancipation ou addiction ?

Si l’impact de la cigarette électronique et de sa batterie sur l’environnement est non négligeable, les conséquences de la consommation de tels produits sur la santé humaine doivent elles aussi être prises en compte. En effet, on manque encore de recul pour évaluer finement les effets à long terme d’une consommation journalière, mais il semble que certaines habitudes peuvent générer diverses problématiques de santé.

La succion répétée et quasi continue de l’outil peut notamment impacter le développement et l’assise dentaire. Des concentrations trop élevées de nicotine dans les e-liquides peuvent jaunir les dents et entamer leur santé. La dépendance psychologique peut aussi s’installer et la qualité variable des e-liquides consommées implique que tous les consommateurs ne subiront pas les mêmes conséquences de leur habitude consommatoire. Enfin, les cigarettes électroniques impliquent des recharges constantes et donc une pression notable sur les finances. Même avec les énergies renouvelables, pas sûr que nous puissions assumer une augmentation de la consommation !