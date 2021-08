Dans le monde de l’entreprise, la recherche de systèmes toujours plus malins permettant de faire notamment des économies est une constante qui se retrouve dans tous les secteurs d’activité confondus. Bien souvent, les entreprises disposent de nombreuses licences logicielles qui sont inutilisées et qui représentent pourtant un certain coût, procéder à leur revente peut alors être tout à fait pertinent !

Qu’est-ce qu’une licence logicielle ?

Les licences logicielles sont présentes dans la grande majorité des entreprises. Il s’agit d’une sorte d’accès officiel qui est délivré à une entreprise lorsqu’elle achète un logiciel ou paye un abonnement pour son utilisation. Grâce à sa licence, cette dernière peut donc accéder au logiciel et l’utiliser comme bon lui semble. Posséder un logiciel sans licence ne permet donc pas de bénéficier de son utilisation même si ce dernier a été installé sur son ordinateur par exemple. La licence est donc l’essence même du logiciel et c’est ce qui fait toute sa valeur.

La plupart des logiciels utilisés en entreprises utilisent donc ce système de licence pour faire le tri entre les clients qui ont acheté un produit et ceux qui ne possèdent pas d’accès. Les caractéristiques de la licence peuvent par ailleurs définir l’utilisation qui sera faite du logiciel comme par exemple le fait qu’il puisse être accessible à plusieurs appareils.

Pourquoi vendre et acheter des licences ?

Dans le monde de l’entreprise, il n’est pas rare de voir des licences pour différents logiciels qui restent inutilisées. Cela vient bien souvent du fait que l’on aura commencé par utiliser un premier logiciel pour ensuite se tourner vers un autre ou encore que l’on aura décidé d’investir dans un outil qui ne correspond finalement pas à son besoin. Ces licences inutilisées représentent pourtant un certain budget qui peut être plus ou moins important selon leur valeur et leur nombre. Plutôt que de laisser ces licences sans utilité, il est possible de les proposer à la vente sur une marketplace dédiée. En effet, il existe des marketplaces B2B dédiées à l’achat et la revente de licences comme Softcorner.

Cette plateforme propose de nombreuses licences complètes et vérifiées à la vente ce qui permet aux entreprises qui ne se servent plus des leurs de les revendre, mais aussi aux entreprises à la recherche de licences à moindre coût de trouver ce qu’elles recherchent. En effet, c’est aussi une plateforme qui va permettre l’achat de licence ce qui peut être très intéressant pour de nombreuses entreprises. Une société qui ne dispose que de peu de moyens, mais dont l’évolution est conditionnée par l’acquisition d’un logiciel va véritablement pouvoir faire bouger les choses grâce à ce type de marketplace (plus d’informations notamment sur l’importance des logiciels métier en entreprise ici). L’achat peut par ailleurs se faire en toute confiance puisque la marketplace est sécurisée et que chaque licence est vérifiée.

Softcorner ou toute autre marketplace de confiance dédiée à l’achat et la revente de logiciel d’entreprises est donc une aubaine pour celles qui veulent mieux maitriser leurs coûts et accéder à des logiciels qui leur permettront de faire évoluer leur activité. L’avantage, c’est que la grande majorité des licences peuvent être achetées et revendues plusieurs fois ce qui permettra d’utiliser un logiciel durant le temps souhaité pour ensuite procéder à sa revente si souhaité. Il est alors permis d’imaginer faire évoluer son activité d’une tout autre manière avec une telle liberté.