Qui ne connaît pas YouTube de nos jours ? Cette plateforme considérée comme le second plus grand site du monde entier. Et le plus consulté aussi, car le nombre mensuel de visiteurs sur Youtube s’élève à 2 milliards. Vous souhaitez vous lancer dans cette plateforme, et vous vous demandez comment avoir plus de vues ? Découvrez nos conseils en la matière.

Ce nom n’est pas inconnu de l’univers du web, surtout du streaming. En effet, il figure parmi les sites de vidéo les plus consultés en ce moment. Accessible à tous, on peut y créer une ou même plusieurs chaînes et poster autant de vidéos que l’on veut, puis faire appel au service Followerest, l’un des meilleurs sites web de promotion des médias sociaux, pour avoir plus de vues et augmenter la popularité de votre chaîne.

L’objectif ultime de la plateforme est donc d’être visible. C’est tout à fait compréhensible puisqu’à quoi cela sert-il de poster des vidéos si celles-ci ne sont pas vues ?

Appartenant à Google depuis l’année 2006, Youtube propose à ses utilisateurs diverses fonctionnalités que l’on peut exploiter autant que l’on veut.

La plateforme est d’abord un site de divertissement. Elle permet de visionner toutes sortes de vidéos allant des films, des séries, à des documentaires, ou encore des lives de conférences, des clips, etc. Bref, on peut y poster n’importe quel type de vidéo, pour n’importe quel type d’audience.

Quelque part, c’est une sorte de moteur de recherche, mais en vidéo. On peut aussi le voir comme une sorte de réseau social, surtout si l’utilisateur y passe beaucoup de temps en échangeant avec sa communauté, ou plus précisément ses abonnés.

Ensuite, Youtube permet également de créer une ou des chaînes, sous certaines conditions. Vous êtes un particulier qui a certaines connaissances ou compétences dans un domaine ? Partagez-les en faisant des vidéos et en les postant sur Youtube. Vous êtes un influenceur web ou un professionnel qui veut vendre des produits ? La plateforme vous donne les moyens de booster votre business. Les contenus sont protégés par des droits d’auteur, vous pouvez discuter, interagir avec vos abonnés. À côté de tout cela, on peut aussi s’abonner à d’autres chaînes, interagir avec d’autres vidéos, autres que les vôtres.

Comment avoir plus de vues sur Youtube ?

Si le site est accessible à tout le monde, ce n’est pas pour autant que ce soit évident de réussir d’avoir de vues. Pour y arriver, il faut adopter certaines stratégies. Voici nos conseils.

1. Connaissez bien la plateforme

Vous avez peut-être déjà entendu parler de Youtube, ou vous passez probablement beaucoup de temps à regarder des vidéos sur la plateforme. Mais vous ne savez pas par où commencer pour être visible et avoir plus de vues ? Apprenez d’abord comment fonctionne la plateforme. En effet, le site impose des règles et des conditions pour que vos vidéos soient approuvées pour être publiées sur votre chaîne. Avant de vous lancer donc, renseignez-vous bien.

Parmi les bases que vous devez connaître, il y a la mise en place d’une identité visuelle cohérente par exemple. Puis, vous devez également mettre une bonne description de votre profil pour que vos visiteurs vous connaissent mieux. Vos coordonnées doivent être toujours mises à jour.

2. Déterminez votre public cible

Lorsque vous utilisez ce genre de plateforme, surtout si vous le faites pour une fin professionnelle, définie et bien connaître sa cible est une étape primordiale. C’est comme si vous alliez faire de la publicité. Pour cela, vous devez connaître :

Quelle est votre spécificité. Demandez-vous pourquoi vous avez commencé. Qu’est-ce que vous voulez partager à votre audience. Soyez précis et élaborez votre stratégie marketing sur la plateforme en fonction de tout cela.

Ensuite, déterminez quel est le profil de votre cible ? Il existe plusieurs paramètres à considérer : âge, zone géographique, etc. Tout cela est important pour que vos actions soient ciblées.

3. Référencez vos vidéos

Il n’y a pas que les contenus textuels de sites web qui ont besoin d’être référencés. Sur Youtube, on parle également d’amélioration de classement. Comme on a dit au début, il s’agit aussi d’un moteur de recherche que l’on va consulter lorsqu’on cherche des informations sur un sujet précis. Et même que les vidéos sont tellement plus intéressantes que les contenus textuels, car on aura l’occasion de voir la personne qui explique.

Mais c’est une rude concurrence de se trouver en premier de la liste lorsque les internautes tapent un mot-clé. Voilà pourquoi il est important de référencer vos vidéos.

Pour ce faire, trouvez d’abord les bons mots-clés, c’est-à-dire les expressions clés les plus tapées par les visiteurs par rapport à votre domaine d’action. Ayez par exemple recours à des outils de planification de mots-clés comme Google Adwords ou SEMRush. Une fois cela fait, n’hésitez pas à mettre les mots trouvés dans vos descriptions, les titres des vidéos afin que ceux-ci apparaissent lorsque les internautes tapent les expressions clés.

En d’autres termes, ne vous arrêtez pas uniquement à vos abonnés. L’un des meilleurs moyens pour avoir plus de vues, c’est de faire en sorte que vos vidéos soient visibles à tous les utilisateurs de Youtube.

Pour bien positionner votre vidéo, Youtube va prendre en considération quelques paramètres. Parmi eux, il y a le titre de la vidéo ainsi que la durée de celle-ci. Il y aussi le nombre d’abonnés de votre chaîne ainsi que les commentaires sur chaque vidéo. Sans oublier le nombre de partages sur les réseaux sociaux. Plus vous avez des vues, plus votre vidéo sera propulsée et vice versa. Voilà pourquoi, il est important de booster votre vidéo au maximum.

4. Utilisez l’algorithme de Youtube pour trouver de nouvelles inspirations de vidéos

Il est vrai qu’initialement, votre objectif était de partager vos expériences, des tutos, etc.à vos abonnés. Seulement, si vous voulez aller encore plus loin et avoir plus de vues sur Youtube, il faudra penser aux réels besoins de votre audience. Il n’est donc plus question de poster des vidéos que vous aurez faites, juste parce que vous en aviez envie, mais de créer des vidéos réellement utiles pour vos abonnés. Mais comment savoir ce dont ils ont besoin ? Soyez futé, lorsque vous allez taper des expressions clés sur la barre de recherche de la plateforme, il y aura des suggestions qui apparaissent. Ce sont des mots clés que des internautes ont déjà tapés précédemment. Reprenez-les et faites-en vos prochaines thématiques.

N’hésitez pas à les intégrer dans vos descriptions, titres de vidéos, balises, etc.

Soyez également à l’affût des vidéos que Youtube suggère, car ce sont les fruits de son algorithme. Grâce à cela ainsi qu’aux vidéos qui s’affichent dans la page d’accueil, vous pourrez être au courant des sujets les plus consultés du moment, et en faire aussi vos thèmes. Il est toujours mieux de traiter des sujets qui intéressent tout le monde.

5. Surveillez les concurrences

Pour être un peu plus élégant dans nos termes, on va dire « analysez les concurrences ». Mais en réalité, vous allez réellement devoir voir des vidéos de ceux qui ont la même thématique que vous. Abonnez-vous à leur chaîne, regardez les vidéos les plus populaires et adoptez les mêmes titres, et descriptions. Pensez juste à rajouter d’autres éléments à ce que vous dites dans votre vidéo, et à la personnaliser le maximum possible.

6. Exploitez les écrans de fin et les miniatures

Les écrans de fin sont les écrans cliquables que vous voyez à la fin d’une vidéo sur Youtube. Ce sont des suggestions que l’auteur de la vidéo a mises afin que les visiteurs puissent cliquer dessus. En d’autres termes, celui-ci anticipe déjà laquelle de ses vidéos le visiteur voudra-t-il voir après celle qu’il vient de voir. C’est une manière pour vous de diriger les trafics vers vos autres contenus, et du coup d’avoir plus de vues.

Les miniatures peuvent aussi aider les internautes à cliquer sur votre vidéo lorsqu’ils survolent les suggestions qui s’affichent sur leur fil. Soignez-les.

7. Partagez vos vidéos dans des communautés

Le principe est le même qu’avec un blog. Plus vous partagez vos contenus dans des communautés qui parlent du même sujet, plus ils seront susceptibles d’être vus. Vous voulez que vos vidéos soient visibles et deviennent populaires ? Partagez-les dans des groupes sur les réseaux sociaux comme Instagram et professionnels, mais aussi dans les forums.

8. N’oubliez pas les appels à l’action

À chaque fois que vous faites des vidéos, invitez votre audience à s’abonner ou à aimer la vidéo que vous émettez. Mine de rien, cet appel à l’action les incitera à réagir s’ils aiment ce que vous diffusez.

Dernières pensées

Tout d’abord, concentrez-vous sur la création de contenu de qualité que votre public cible adorera. Faites ensuite de votre mieux pour optimiser votre contenu et votre chaîne, et faites la promotion de votre contenu via d’autres canaux. Enfin, impliquez-vous dans votre communauté de niche et entretenez des relations avec vos téléspectateurs !