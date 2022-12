Le marketing par SMS a gagné en popularité ces dernières années, mais les marques l’utilisent encore mal. Pourtant, il s’agit toujours d’un outil marketing puissant et, avec un peu de polissage, il a un bel avenir devant lui. Pour l’instant, il est dans l’ombre de l’email marketing et des médias sociaux, mais avec les bonnes décisions, il peut être au même niveau qu’eux.

Pourquoi le marketing par SMS est important

Le marketing par SMS est un élément important de toute stratégie marketing car c’est l’un des moyens les plus simples et les plus efficaces d’atteindre les consommateurs. Il ne nécessite pas de connexion Internet, comme les médias sociaux, ni de connexion des clients pour le voir, comme pour les e-mails. De plus en plus d’entreprises utilisent la messagerie SMS pour communiquer avec leurs clients, par exemple lorsqu’elles envoient une notification concernant le ramassage des ordures ménagères, qui a augmenté de manière exponentielle ces dernières années. Elles réalisent qu’elles peuvent tirer parti de ce premier contact pour augmenter les ventes potentielles de ce client grâce à une publicité textuelle ciblée.

Statistiques prévisionnelles sur le marketing par SMS

Si vous n’êtes toujours pas convaincu que le SMS est plus efficace que le marketing par e-mail ou les médias sociaux, voici quelques statistiques qui vous feront changer d’avis :

Le taux d’ouverture moyen du marketing par SMS est de 98 % – À titre de comparaison, l’email a une moyenne de 21,33 %, ce qui fait du SMS l’un des outils marketing les plus puissants. Les taux de réponse aux SMS sont jusqu’à 295% plus élevés que les réponses aux appels téléphoniques – Les gens sont plus susceptibles d’ignorer un appel qu’un message texte. 50% des clients français effectuent un achat direct après avoir reçu un SMS contenant un coupon ou un code de réduction – Vous pouvez augmenter vos ventes simplement en envoyant un SMS ciblé au client. 75 % des clients ne voient pas d’inconvénient à recevoir des SMS d’entreprises s’ils y consentent – Donnez aux gens ce qu’ils veulent ! Si un client a choisi de recevoir des SMS, il veut savoir ce que vous avez à lui offrir. 83 % des milléniaux disent ouvrir les SMS dans les 90 secondes suivant leur réception – Votre message sera consulté moins de deux minutes après son envoi. 77 % des consommateurs disent qu’ils sont susceptibles d’avoir une perception positive d’une entreprise offrant la messagerie SMS comme option de communication – Les gens préfèrent les textos, donc l’utilisation d’une plateforme de marketing SMS ne fera qu’augmenter le nombre de clients.

Tendances à surveiller en matière de marketing par SMS en 2022

Les nouvelles technologies et l’évolution du comportement des consommateurs ouvrent la voie à l’avenir de la messagerie SMS. On s’attend à ce que davantage de marques adoptent le marketing par SMS et l’exploitent pour former des relations plus personnalisées avec leur public.

La messagerie RCS

La messagerie RCS, également connue sous le nom de Rich Communication Services, est une version modernisée de la messagerie SMS qui incorpore des fonctionnalités d’applications de texto comme iMessage et WhatsApp dans les textos classiques. Ces fonctionnalités incluent les accusés de réception, les notifications de frappe, les images, les vidéos, les notifications en direct, les GIFs et bien d’autres qui facilitent la mise en valeur de vos messages… RCS est important pour l’avenir du marketing par SMS car il permet aux entreprises non seulement d’interagir avec leurs clients en tête-à-tête, mais aussi de leur envoyer des médias enrichis afin qu’ils puissent prendre une décision d’achat éclairée.

Marketing conversationnel

Les marques devraient abandonner le style de messagerie formel et commercial dépassé. Elles devraient plutôt adopter une approche plus conversationnelle et utiliser les SMS pour établir une communication bidirectionnelle avec leurs clients. Vous trouverez ci-dessous quelques scénarios qui bénéficieraient d’un marketing SMS plus conversationnel.

Textes de bienvenue – Envoyer un message de remerciement sincère à un client pour avoir effectué un achat ou créé un compte sur le site Web de la marque est un bon moyen d’entamer une conversation avec un nouveau client et de l’inciter à revenir.

Paniers abandonnés – Ce phénomène se produit lorsque des acheteurs en ligne ont des articles dans leur panier mais ne les achètent jamais. Le fait de contacter le client pour le lui rappeler est un moyen rapide de le faire revenir sur votre site pour finaliser son achat. Offrir une petite remise ne fait pas de mal non plus !

Invitations à des événements – Si votre entreprise organise un événement, vous pouvez envoyer un texte personnalisé à vos clients avec une invitation détaillant les raisons pour lesquelles ils pourraient bénéficier de votre événement.

Lancement de produits – Faites passer le mot sur le lancement d’un nouveau produit que vos clients aimeraient avoir en fonction de leurs achats précédents.

23 modèles de messages texte professionnels et conseils pour vous inspirer

Marketing personnalisé

Actuellement, le langage générique et le ton plat font que de nombreux SMS marketing ressemblent à des arnaques. Cela dissuade les consommateurs d’accepter de recevoir des SMS d’entreprises. À l’avenir, le marketing par SMS devra être plus clair sur les options d’inscription et s’efforcer de personnaliser les textes en fonction des clients et de leur situation unique.

Bienvenue dans l’avenir du marketing par SMS

L’avenir du marketing par SMS se prépare à être plus personnalisé pour le consommateur, à offrir plus d’engagement entre la marque et ses consommateurs, et à être une interaction plus transparente dans votre vie quotidienne. Il offre une conversation plus individualisée qui se concentre moins sur les ventes et plus sur l’établissement d’une relation avec le client pour créer une fidélité, ce qui finira par augmenter les ventes à long terme. Des sites comme sms-gratuit se tournent vers l’avenir du marketing par SMS et offrent des solutions pour plus de 25 besoins marketing, du marketing de fidélisation à la gestion d’événements en passant par la génération de leads. Le marketing par SMS n’a jamais été aussi facile grâce à la plateforme de textos facile à utiliser de sms-gratuit.app. Vous pouvez par ailleurs l’essayer gratuitement dans un premier temps !