De nos jours, nous ne disposons que de peu de temps en ce qui concerne les papiers, car on le sait bien, ce n’est pas une partie de plaisir, surtout quand le travail s’accumule, notamment quand on doit gérer des notes de frais, ce sont des papiers qu’on peut facilement oublier et perdre vite le fil.

Que vous soyez indépendant ou salarié, il est bien souvent difficile de s’y retrouver, c’est pour cela que nous vous avons trouvé la solution idéale pour ces problèmes : FAST FEES.

FAST FEES est une application simple à utiliser et complète pour gérer les notes de frais et des dépenses des entreprises. Cette application est gérée et hébergée en Suisse. Elle répond aux besoins des PME et des entreprises suisses, tout en répondant aux exigences et en préservant la protection des données des utilisateurs.

Quels sont les avantages de FAST FEES ?

Cette application est utilisable par les employeurs et les employés, grâce à sa solution facile à utiliser et intuitive. De plus, elle peut être utilisée n’importe où et n’importe quand avec son application web et mobile. Elle permet d’analyser et de traiter automatiquement des données.

Vous allez gagner du temps avec la reconnaissance automatique des frais et en catégorisant les écritures. Vous avez également à disposition un cours de change multidevises avec conversion automatique. A tout moment, vous pouvez exporter les donnés en différents formats.

Mais le plus important, c’est que vos données sont protégées, à tout moment. Sans compter que les archives sont sauvegardées pendant 10 ans et répondent aux normes actuelles en matière de protection et de stockage des données.

Comment enregistrer mes notes de frais ?

Tout d’abord, avant de scanner votre ticket, il faut installer l’application sur votre smartphone, l’installation est gratuite. Une fois téléchargée, indiquez votre nom d’utilisateur et mot de passe, afin de pouvoir vous préparer à enregistrer votre prochaine note de frais.

Une fois que vous avez fait votre dépense, pensez à la scanner sur l’application, cela vous permettra de ne pas oublier et d’éviter l’accumulation de papiers.

Comme nous l’avons dit précédemment, FAST FEES est une application simple et intuitive, en quelques clics vous enregistrer vos notes de frais, à partir de votre portable :

Prenez une photo de votre ticket de caisse. L’application va faire une analyse et un pré-remplissage automatique des informations. Vous n’avez rien à faire.

Vérifiez tout simplement que les informations soient correctes et modifiez-les si nécessaire.

Créer la note de frais et sauvegardez là.

Une fois que vous avez fait, vous n’avez plus qu’à enregistrer les données, dans le format de votre choix et elles seront transmises immédiatement au manager.

Comme vous avez pu le constater, les enregistrements de gestion de notes de frais se font en quelques instants et vous font gagner un temps précieux, pour vous mais aussi pour votre manager ou votre comptable.

Il existe 2 formules, une basique et une premium. Toutes deux ont des projets illimités et un support avec des professionnels par mail, la seule différence c’est que, sur la version premium, vous avez une connexion via Office 365.

Bien entendu, les formules précédentes ont un coût, vous pouvez tout de même demander un essai gratuit de 2 mois et profiter des multiples offres que propose l’application. Une fois la période d’essai terminée, vous pouvez garder les données sauvegardées à un prix plus que raisonnable.

Sans aucun doute, cette application garantit un gage de professionnalisme et de qualité irréprochable. C’est une application unique et parfaitement adéquate pour la gestion et l’organisation de vos notes de frais, des frais de repas, les remboursements de frais kilométriques, etc.

N’attendez plus que les papiers s’accumulent sur votre bureau, laissez l’application prendre le relais de cette paperasse interminable !