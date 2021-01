L’industrie des paris sportifs est en pleine croissance de nos jours. Et ce, même si les fans ne peuvent plus assister aux grandes compétitions depuis les tribunes. Toutes sortes de paris s’offrent aux passionnés et aux particuliers de manière plus générale.

Si on se concentre sur les sports qui rassemblent le plus de mises, à savoir le football, le tennis et le basket-ball, il est possible à tout à chacun de tenter de prédire le vainqueur du duel, mais également le score final exact du match par exemple. Plusieurs dizaines de paris divers et variés figurent sur chaque rencontre sportive. Parmi les possibilités, on retrouve le nombre de points ou de buts inscrits par un sportif ou son club, le meilleur buteur ou scoreur dans le cadre d’un sport collectif, celui qui va remporter la première période ou le premier set, celui ou celle qui va marquer en premier, l’écart final entre les deux adversaires, etc.

Les origines des fluctuations de cotes

La technologie permet aux bookmakers de mettre à jour en temps réel ses cotes. Et ce, de façon automatique. En marge d’une rencontre sportive, si des informations comme l’absence pour blessure, raisons personnelles ou choix du coach d’un ou plusieurs éléments d’un effectif sont communiquées dans les médias, les cotes proposées vont forcément se retrouver impactées.

De même, le montant des mises effectuées par les parieurs sur un athlète ou une équipe vont être pris en compte. Par exemple, si plusieurs individus misent chacun une très grosse somme d’argent sur l’outsider, la cote du favori risque de gonfler. A l’inverse, la plus grosse cote initiale va diminuer en conséquence. Les bookmakers sont tous dotés d’un logiciel réalisant un calcul savant leur permettant de réaliser des bénéfices à la fin de la journée.

La magie du sport fait que chaque jour, dans toutes les disciplines sportives professionnelles, des petits poucets battent les grands favoris. Et ils donnent ainsi tords aux pronostics et autres analyses d’avant-match. Que l’on se place du côté des parieurs ou bien des bookmakers, il est finalement impossible de prédire avec le coup d’envoi d’un évènement sportif qui va en ressortir vainqueur. Le sport de très haut niveau n’est pas une science exacte. De nombreux facteurs sont à prendre en compte et sont parfois difficilement perceptibles.

A l’occasion des paris en direct, le score au tableau d’affichage à un instant T, le temps restant à jouer ou le nombre de points à atteindre pour qu’un joueur ou une équipe atteigne la victoire vont bien entendus être utilisés par la technologie adoptée par les bookmakers pour établir les cotes. D’autres données plus complexes vont également être exploitées.

Quelle plateforme choisir pour parier ?

Le marché des paris sportifs étant grandissant et fortement lucratif, les sites comme betfirst sport pullulent sur le web. Cependant, tous ne respectent pas les normes mises en place. De même, ils ne proposent pas tous les mêmes cotes et conditions. L’offre de bienvenue est souvent différente. Vous l’aurez compris, certaines plateformes sont plus avantageuses que d’autres.