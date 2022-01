La génération de leads revêt une importance capitale en marketing. Elle contribue à l’amélioration de votre image de marque et à l’augmentation de votre notoriété. Cette technique vous permet de mettre à jour la base de données de vos contacts, notamment via le réseau social LinkedIn. Les outils de prospection commerciale tels que Kaspr favorisent l’automatisation de la collecte des coordonnées de vos leads. Ils disposent aussi d’une fonctionnalité destinée à les exporter directement sur votre CRM. Vous pouvez également mettre en application d’autres stratégies afin de capter l’attention des personnes cibles.

Travailler sur le profil de votre entreprise

Soignez votre profil sur LinkedIn dans les moindres détails. Vous devez indiquer précisément votre activité ainsi que vos services ou vos produits. Mettez en avant vos arguments de vente, notamment des solutions permettant de résoudre les problèmes de votre public cible. Ceux qui consultent votre profil peuvent immédiatement obtenir les renseignements qu’ils recherchent. Il est important de choisir une photo vous représentant. Si vous choisissez votre logo, celui-ci doit être facile à mémoriser. En plus d’être simple, il doit être en accord avec votre secteur d’activité. Créez également une communauté autour du profil de votre entreprise. Cette stratégie a pour but d’augmenter les interactions avec les utilisateurs du réseau social. Vous pouvez donner des conseils avisés et démontrer votre expertise dans votre domaine d’activité. Tous ces paramètres renforcent votre crédibilité dans votre processus de génération de leads.

Collecter les coordonnées des leads cibles

LinkedIn est une plateforme dédiée principalement aux professionnels. D’un côté, elle regroupe les entreprises en quête de salariés ou de prestataires. D’un autre côté, elle compte de nombreux particuliers à la recherche d’emploi. Tous les utilisateurs doivent indiquer clairement leurs coordonnées. De cette manière, les personnes intéressées par leur profil peuvent immédiatement les contacter par téléphone ou via leur adresse e-mail. Il est possible de récupérer ces données qui appartiennent au domaine public. Cette tâche est chronophage d’où l’intérêt d’utiliser Kaspr. Vous installez cette extension sur votre navigateur, notamment Google Chrome. En l’activant, il recueille automatiquement toutes les coordonnées des profils que vous consultez sur LinkedIn.

Envoyer des invitations contenant des messages personnalisés

Avec les coordonnées des personnes correspondant aux profils de vos buyers personas, vous pouvez commencer à les contacter pour générer de leads. Ce terme désigne effectivement les individus susceptibles de s’intéresser aux produits ou aux services que vous proposez. L’outil de prospection commerciale Kaspr vous permet d’automatiser l’envoi d’invitation à vos éventuels prospects. Il vous suffit de configurer les paramétrages du logiciel. Toutefois, vous devez bien préparer cette étape de la génération des leads. Prenez le temps de personnaliser vos messages afin de garantir le succès de votre campagne d’e-mailing. Gardez en tête que vous disposez d’une seule chance pour faire bonne impression sur votre interlocuteur. Utilisez des phrases d’accroche en expliquant clairement les motifs de votre démarche. Vous pouvez mentionner une information pertinente que vous avez trouvée sur son profil. Cette attention vous permet de lui démontrer votre réel intérêt. Vous pouvez aussi les encourager à se renseigner sur vous en lui proposant un livre blanc, d’un contenu inédit ou encore d’une formation. Ceux-ci constituent une valeur ajoutée à votre message. Insérez également des liens hypertextes visant à les rediriger vers votre site internet ou votre blog.

En bref

Développez votre clientèle grâce à la génération de leads sur LinkedIn. Cette plateforme sociale compte plus de 774 millions d’utilisateurs (source Wizishop). La plus grande partie d’entre eux sont des particuliers à la recherche d’emploi. Ils laissent volontiers leur numéro de téléphone et leurs adresses e-mail afin d’être joignables rapidement. Ils ont d’ailleurs intérêt à mettre leur contact à jour, leur évitant de manquer des opportunités professionnelles. Les entreprises disposent d’une véritable mine d’or pour collecter les coordonnées des éventuels prospects. Il est possible de les recueillir manuellement, mais cette tâche demande du temps. L’utilisation d’un outil de prospection commerciale vous permet d’automatiser ce travail. Kaspr se caractérise aussi par ses autres fonctionnalités. Elles favorisent l’intégration automatique et systématique des nouvelles données dans le CRM. Elles rendent également possible l’envoi d’invitation aux contacts. Vous êtes aussi en mesure de générer des leads grâce à d’autres techniques. Vous devez vous concentrer sur le profil de votre entreprise. Les utilisateurs de LinkedIn s’intéressent particulièrement au moindre détail.