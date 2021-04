Créer et garder le lien avec sa communauté n’est pas un exercice de tout repos lorsqu’on est un influenceur. Il faut partager fréquemment des photos, vidéos, articles ou anecdotes sur ses plateformes (site web, blog, YouTube) et réseaux sociaux afin de tenir en haleine ses fans. Bien que le digital soit le canal de communication par excellence, on peut également utiliser des supports physiques personnalisés comme les cartes postales pour témoigner sa gratitude à ses meilleurs fans. Que vous soyez en vacances, en week-end avec des amis ou déconnecté du monde lors d’un voyage, ces objets vous permettront de donner de vos nouvelles et garder le lien avec votre communauté.

Les cartes postales personnalisées

Pour leur présence constante à vos côtés, vos fans méritent que vous leur accordiez une attention particulière. Pour une fois, oubliez les cadeaux virtuels et les smileys de remerciement. Offrez-leur plutôt une carte postale avec photo afin de leur témoigner votre reconnaissance et votre gratitude. Une carte de remerciement personnalisée avec vos propres images est un précieux cadeau qui ne manquera pas de les toucher. Certains pourront le conserver comme un précieux souvenir pendant de nombreuses années alors que d’autres s’empresseront de l’afficher en trophée sur leur frigo ou dans un cadre mural.

Une solution pratique et économique

La carte postale personnalisée est une solution pratique qui ne vous coûtera pas grand-chose. Certes, elle est plus onéreuse qu’une carte-cadeau virtuelle, mais c’est un cadeau symbolique qui a plus de valeur. Vous pouvez réaliser votre carte en ligne depuis votre ordinateur, votre tablette ou via une application. Le paiement se fait également en ligne de manière sécurisée. Vous avez la possibilité de sélectionner vos images directement depuis vos comptes Facebook, Instagram ou Dropbox. Plusieurs thématiques (plage, Pâques, voyage, Halloween, classique…) sont disponibles pour vous permettre de personnaliser à souhait votre cadeau. Ce dernier est ensuite imprimé sur un papier de grande qualité puis posté dans un bref délai. Sans vous déplacer, vous pouvez envoyer vos cartes postales personnalisées avec vos photos dans le monde entier. Au-delà de la carte postale, vous pouvez, en quelques clics, créer des :

Cartes de vœux

Cartes d’anniversaire

Carte de remerciements

Carte d’invitation

Carte de mariage…

Réaliser une carte à votre image

Vous êtes un influenceur luxe et mode, fitness, food ou culture ? Peu importe le domaine dans lequel vous exercez, sélectionnez vos plus belles photos (vacances en France ou à l’étranger, mariage, souvenir d’un week-end entre amis, anniversaire…) afin de réaliser un cadeau à votre image. Laissez libre cours à votre imagination et à vos envies du moment pour impressionner vos followers. Par exemple, si vous êtes un influenceur voyage, vous pourrez réaliser de magnifiques cartes avec les images des lieux paradisiaques que vous visitez. Ajoutez-y vos plus beaux textes pour montrer à quel point vos fans sont importants à vos yeux. Gardez à l’esprit qu’un cadeau accompagné d’un petit mot à la main représente une marque d’attention très forte toujours grandement appréciée.

Par ailleurs, les jolis contenus partagés sur Instagram pourraient également constituer de très belles cartes postales. Vous pourrez vendre ces articles en tant que produit dérivé dans votre boutique, ou bien les envoyer directement à vos meilleurs fans et contributeurs.

Les dessins portraits personnalisés

Vous cherchez un cadeau original et unique à envoyer à vos fans afin de vous rapprocher d’eux ? Misez alors sur les dessins portraits personnalisés réalisés à partir de vos photos. Ce sera une surprise parfaite qui marquera à coup sûr l’esprit de vos followers. Si ces derniers sont des geeks ou des amoureux de bandes dessinées, jetez votre dévolu sur les portraits cartoon et manga. Par exemple, vous pouvez réaliser des portraits Simpson, Naruto, Dragon Ball ou Disney avec vos plus belles images, en prenant le soin d’ajouter un petit mot à la main. Comme les cartes postales, les dessins sont aussi accessibles à moindre coût.

Les goodies personnalisés pour garder le lien avec votre communauté

Les goodies sont des objets publicitaires qui permettent de renforcer les liens avec les fans et collaborateurs. Misez sur des objets personnalisés pour vous démarquer de vos concurrents et véhiculer votre image de marque. Toutefois, pour impressionner vos followers, opter pour des produits de qualité, utiles et indispensables au quotidien. Par exemple, vous pouvez leur envoyer des mugs, des stylos ou des écharpes personnalisés.

Si ces supports physiques personnalisés sont aussi efficaces, il faut reconnaître qu’aujourd’hui les outils digitaux sont incontournables au quotidien. Allier le physique au digital est une bonne solution pour garder le contact avec vos fans. Vous pouvez utiliser des solutions de communication en différé ou des outils qui permettent d’échanger à tout moment.

Les réseaux sociaux pour renforcer votre relation avec vos fans

Avec les réseaux sociaux, vous pouvez envoyer toute sorte de contenus (photos, vidéos…) ainsi que des anecdotes pour communiquer et donner de vos nouvelles. Vous écrivez quand vous voulez et choisissez aisément vos destinataires (amis restreints, collaborateurs ou fans). Pour animer votre communauté, vous pouvez organiser des concours vidéo ou photo. Vos followers enverront leurs plus belles images ou contenus multimédias et vous récompenserez les meilleurs.

Les mails et newsletters

Les mails et newsletters permettent de tenir au courant ses meilleurs fans. Vous avez la possibilité de choisir plusieurs destinataires en même temps et d’y joindre des photos et de courtes vidéos (il y a une limite de méga-octets pour l’envoi des mails). Ceux-ci peuvent réagir facilement en privé et suivre l’évolution de vos activités.

Les messageries instantanées

Les messageries instantanées sont d’excellentes solutions pour renforcer les liens avec vos fans. Elles permettent d’avoir de vraies conversations en temps réel avec les membres de sa communauté. Vous pouvez lancer des appels audio ou vidéo si vous disposez d’une bonne connexion internet. Un influenceur voyage pourra par exemple utiliser ces outils pour donner constamment de ses nouvelles lors d’un déplacement à l’étranger.

Toutefois, prenez le soin de créer un ou plusieurs forums de discussion afin d’être en contact permanent avec l’ensemble de votre communauté. Quelle messagerie instantanée utiliser ? Choisissez les outils les plus populaires comme WhatsApp, Skype et Messenger pour vous faciliter la tâche.

En somme, un influenceur doit prendre soin de sa communauté qui est à la fois sa force et son gagne-pain. L’une des meilleures manières de cultiver le lien avec ses fans est de leur offrir des cadeaux originaux comme des cartes postales personnalisées.