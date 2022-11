Apple vend des millions d’iPhones chaque année et ce n’est pas une surprise. Avec cet appareil, vous pouvez prendre de superbes photos, écouter de la musique cool ou simplement vous amuser en jouant à des jeux de casino avec des tours gratuits sans dépôt. De plus, en apprenant certaines fonctions et certains réglages peu connus d’iOS, vous pouvez rendre votre iPhone plus personnel.

Vous pouvez améliorer le fonctionnement de Face ID, automatiser certaines tâches du smartphone et vous amuser avec la façon dont Siri sonne. Certains de ces ajustements ne sont disponibles que sur certaines versions des appareils, alors assurez-vous de passer à la dernière version du système d’exploitation mobile d’Apple pour en profiter. Voici donc 5 choses amusantes que vous pouvez faire avec votre iPhone.

Jouez au casino en ligne

Chaque utilisateur d’iPhone a une occasion unique de profiter d’une grande variété de jeux de hasard. Et cela peut se faire n’importe où et 24 heures sur 24. Vous n’avez pas besoin d’effectuer des actions compliquées, il vous suffit de faire ce qui suit : trouver une plateforme de jeu adaptée. Il doit être sûr et fiable, tout en offrant des jeux variés, des bonus intéressants et un service de qualité générale.

Terminez le processus d’enregistrement en saisissant quelques détails. Les principaux sont : login, mot de passe, prénom, nom, numéro de téléphone, etc. Ensuite, il est nécessaire de suivre le lien dans l’email et de compléter la création du compte.

Confirmez l’identité. Après avoir terminé la procédure d’enregistrement, vous devez fournir les détails de votre passeport. Vous aurez ainsi accès à l’ensemble des fonctions.

Une fois votre compte créé, tout ce que vous avez à faire est de profiter d’une grande variété de bonus et de jeux différents. Il y a du divertissement pour tous les goûts : machines à sous, poker, blackjack, roulette, jeux en direct, etc. Tous les divertissements proviennent uniquement de fournisseurs de confiance et garantissent des heures de plaisir et d’émotions inoubliables. De plus, vous pouvez utiliser l’application IOS dédiée, ce qui améliore considérablement la mobilité et la commodité.

Configurez une autre apparence de Face ID

Si vous possédez un iPhone équipé de Face ID, vous apprécierez la commodité de pouvoir déverrouiller votre appareil simplement en le regardant. Ce qui est moins amusant, ce sont les cas où Face ID ne vous reconnaît pas parce que vous portez des lunettes de soleil trop grandes ou un chapeau d’hiver étanche au visage. Dans iOS, vous pouvez désormais configurer votre iPhone pour qu’il reconnaisse les apparences alternatives.

Allez dans Réglages>Face ID & Passcode>Set Up an Alternate Appearance et suivez les instructions pour apprendre à l’iPhone à reconnaître une apparence différente. N’oubliez pas de porter des lunettes de soleil surdimensionnées, un chapeau en peluche ou d’autres accessoires permettant de changer d’apparence pendant le processus d’installation. Vous pouvez également utiliser les instructions plus détaillées.

Créez vos propres modèles de vibrations

Vous avez probablement déjà choisi votre sonnerie préférée, mais vous pouvez également personnaliser les modèles de vibration que l’iPhone utilise pour les notifications. C’est particulièrement pratique si vous gardez souvent votre téléphone en mode silencieux. Vous pouvez même définir des modèles de vibration différents pour certains contacts, afin de savoir qui appelle lorsque le son est coupé.

Ouvrez « Paramètres » et sélectionnez « Sons et effets tactiles ». Cliquez sur « Sonnerie », puis sur « Vibration » pour ouvrir une nouvelle série d’options. Vous verrez plusieurs modèles de vibration prêts à l’emploi, mais vous pouvez sélectionner « Créer une nouvelle vibration » pour créer la vôtre. Votre iPhone vous demandera de toucher l’écran pour lui apprendre le nouveau motif. Vous pouvez alors arrêter l’enregistrement et sauvegarder le motif avec un nom. Vous pouvez ensuite attribuer les modèles de vibration dans l’application Contacts de l’iPhone par le biais du menu Edit Contacts.

Donnez à Siri un nouvel accent

Voici un moyen amusant de changer la façon dont vous interagissez avec vos gadgets Apple. Nous connaissons tous la voix de base de l’assistant Siri (https://ru.wikipedia.org/wiki/Siri). Vous savez probablement déjà que vous pouvez changer de sexe, mais vous pouvez également choisir parmi différents accents. Vous pouvez choisir parmi les options d’accentuation suivantes :

Américain ;

Australien ;

Britannique ;

Irlandais ;

Sud-Africain.

Allez dans Réglages>Siri et Recherche>Voix de Siri pour explorer les différents sons et sélectionner un nouvel accent.

Déchargez les applications inutilisées

C’est frustrant lorsque votre iPhone ou iPad manque d’espace de stockage. Nous vous proposons quelques conseils pour libérer de l’espace de stockage sur votre iPhone, mais Apple peut aussi vous aider automatiquement grâce à la fonction « Décharger les applications inutilisées ». Vous pouvez le trouver en allant dans

Cliquez sur « Activer » pour la fonction « Décharger les applications inutilisées ». Ce paramètre vous indique l’espace que vous pouvez libérer. Si vous activez ce paramètre, iOS supprimera les applications auxquelles vous n’avez pas accédé depuis un certain temps, mais il conservera vos documents et vos données. Si vous constatez que vous avez toujours besoin d’une application, vous pouvez toujours la télécharger à nouveau ou désactiver la fonction de déchargement.

Conclusion

Amusez-vous bien à expérimenter avec votre iPhone. Quelques ajustements peuvent rendre votre expérience iOS plus agréable et faire de votre gadget un appareil qui fonctionne encore mieux pour vous.