La pandémie aura eu de nombreux effets sur nos vies. Désormais, nous ne concevrons plus jamais les relations interpersonnelles, la notion de travail ou bien les services essentiels de la même façon. Par ailleurs, nos modes de vie sont devenus presque instantanément plus numériques. C’est notamment le cas dans les entreprises qui ont dû s’adapter pour respecter les réglementations nouvelles imposées par le gouvernement afin de juguler la pandémie. Sécuriser vos documents en ligne est donc devenu un enjeu stratégique de la croissance de votre activité. Explications.

La protection des données, un enjeu majeur aujourd’hui

De tout temps, l’espionnage industriel et le racket du commerce ont fait partie des activités pratiquées par les criminels et autres individus mal intentionnés. Avec le numérique, l’histoire se poursuit, même si les modalités changent. C’est désormais via le web que le chantage s’effectue. Il faut savoir qu’en 2020, ce sont plus de 7 entreprises sur 10 qui ont subi au moins une tentative de fraude dans l’année ! Et la tendance n’est assurément pas près de s’inverser. Sécuriser vos documents en ligne devrait donc devenir une priorité pour votre entreprise.

En effet, le Covid 19 a obligé les entreprises à radicalement transformer leurs process. Le télétravail s’est généralisé et le partage des documents en ligne avec lui. Pour les pirates, ceci constitue une formidable opportunité. La protection des données et la lutte contre la fraude constitueront donc des priorités pour les entreprises de demain. Mais la sécurisation de documents ne s’improvise pas et mieux vaut contacter un expert de la chose pour concevoir une défense efficace.

Sécuriser vos documents en ligne avec le soutien d’un expert

Il faut comprendre que sécuriser vos documents en ligne est indispensable pour plusieurs raisons. Au-delà de la simple conservation du secret de vos affaires et de la vie privée de vos collaborateurs, il est tout aussi important de protéger ses données par rapport à ses partenaires. En effet, une entreprise qui se fait voler des données sera immédiatement considérée comme peu professionnelle, réduisant immédiatement son intérêt sur le marché, mais aussi son attractivité pour les jeunes talents que tout le monde souhaite recruter.

C’est pour cela que nous vous recommandons de visiter le site archipels.io, qui propose de multiples solutions techniques pour veiller à la protection de votre activité documentaire en ligne. L’entreprise peut prendre en charge aussi bien la vérification que la certification ou la sécurisation de documents. Pour ce faire, elle utilise trois technologies électroniques efficaces : l’horodatage, permettant notamment de garantir l’authenticité d’un document en ligne, l’archivage, indispensable pour protéger les bases de données et la signature électronique, pour authentifier un émetteur.

Quels types de documents peut-on sécuriser ?

La protection des données des entreprises est indispensable, car elle est seule garante du secret nécessaire à la réussite d’une entité face à ses concurrents. Sur le dark web, on peut en effet retrouver toutes sortes de documents volés à des entreprises, permettant à certains entrepreneurs peu scrupuleux de rattraper leur retard. Les services de recherche et développement, marketing, juridique, comptabilité ou encore achats et vente ont donc particulièrement intérêt à protéger leurs données.

Par ailleurs, sécuriser vos documents en ligne vous permettra par exemple de ne pas divulguer au public des informations sensibles en interne. On pense notamment aux contrats de travail, aux budgets ou aux notes de cadrage. Il peut également être très important de veiller au secret de certains projets d’envergure, engageant le licenciement de certains collaborateurs par exemple, comme les plans de restructuration. Soyez donc proactif et assurez-vous de bénéficier d’une solution de sécurisation de données puissante !