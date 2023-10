Avant l’avènement des techniques l’impression 3D, les processus de production industrielle reposaient principalement sur des méthodes d’enlèvement de matière comme l’usinage, le tournage ou la découpe. De ce fait, la production de prototypes était fastidieuse, longue, et nécessitait souvent la fabrication de moules onéreux. Les erreurs étaient coûteuses en temps et en ressources. De plus, toute entreprise de personnalisation des objets produits devenait un luxe, réservé à des productions haut de gamme. Cette époque est désormais révolue : comment les différentes techniques d’impression 3D sont-elles en passe de transformer le monde de l’industrie ?

Les différentes techniques d’impression 3D utilisables dans le domaine industriel

L’impression 3D, appelée aussi fabrication additive, n’est pas un concept uniforme. Commençons donc par détailler les différentes techniques d’impression 3D existantes. En premier lieu, la fabrication par dépôt de filament fondu est une technique courante qui utilise un filament thermoplastique fondu couche par couche. Elle est prisée pour sa simplicité et son coût abordable. De son côté, la stéréolithographie fonctionne avec une résine photopolymère durcie par un laser UV, et permet d’obtenir une haute résolution et une surface d’objet lisse.

La technique Multi Jet Fusion dépose des gouttes de matériau qui sont ensuite solidifiées par UV : elle est usitée lorsque l’on a besoin d’obtenir un travail industriel de grande précision avec des matériaux variés. Enfin, le frittage de poudre, qu’il soit métallique ou plastique, utilise un laser pour fusionner des particules de poudre. Accédez à ces différents formats et techniques d’impression 3D en ligne sur des sites comme celui du professionnel 3DS.

L’impression 3D : une révolution technologique entraînant d’énormes gains de productivité

Ces différentes techniques d’impression 3D incarnent les changements à l’œuvre dans le monde industriel. Elles offrent une flexibilité de production sans précédent, permettant la réalisation rapide de prototypes, la réduction des délais de mise sur le marché et la production à la demande. Fini le gaspillage et les stocks imposants, la fabrication 3D se veut plus écologique en utilisant uniquement la quantité de matériaux nécessaire.

Cette agilité se traduit par des économies substantielles et une capacité à répondre promptement aux besoins changeants du marché. De plus, la possibilité de concevoir des pièces complexes, autrefois impossibles à fabriquer avec des techniques traditionnelles, ouvre des perspectives inédites en termes d’innovation. C’est donc d’abord en raison des énormes gains de productivité qu’elle permet que l’impression 3D constitue une authentique révolution industrielle.

La promesse d’un haut degré de personnalisation et de nombreuses opportunités nouvelles

Deuxièmement, les techniques d’impression 3D introduisent plus de souplesse dans les processus de fabrication industrielle, grâce aux possibilités de personnalisation à grande échelle qu’elles offrent. Auparavant, personnaliser un produit signifiait l’entrée de coûts exorbitants et une prolongation importante des délais nécessaires à la production. Aujourd’hui, chaque unité peut être adaptée aux préférences du client sans perturber la chaîne de production. Cette individualisation offre aux entreprises un avantage compétitif significatif, renforçant la fidélité des consommateurs.

Par ailleurs, l’impression 3D, du fait de sa souplesse, est une technique aisée à saisir pour les start-ups qui démarrent une activité, ou pour les inventeurs indépendants. Cela favorise l’émergence et la concrétisation des idées nouvelles. Secteur médical, secteur aérospatial, mode, tous bénéficient de cette renaissance industrielle. Véritables robots venus du futur pour transformer nos modes de fabrication, les infrastructures nécessaires à l’impression 3D permettent aussi d’obtenir une production plus éthique et durable.