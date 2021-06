Avec le développement constant des techniques du numérique, notre siècle sera assurément celui de l’innovation perpétuelle. Dans le monde professionnel, comme dans la sphère intime, cela signifie que chaque année nous apportera plus de confort dans notre quotidien, plus d’outils connectés capables de soulager la rigueur de nos tâches et plus d’ergonomie dans chacun de nos gestes. Grâce aux imprimantes wifi Brother, imprimer à distance devient par exemple une évidence. Explications.

Les avantages des imprimantes wifi Brother

La marque Brother accompagne depuis plus de 60 ans les entreprises et les individus qui recherchent à la fois la performance de pointe et l’amélioration constante de la vie au travail. C’est ainsi qu’elle a pu développer toute une gamme de matériels comme des scanners, des imprimantes portables ou des imprimantes d’étiquettes ainsi que tous les consommables qui leur sont associés.

Cette effervescence créative lui a toujours permis d’être à l’avant-garde de son domaine et l’imprimante wifi Brother est emblématique de ce savoir-faire mis au service du progrès.

Les imprimantes wifi Brother sont d’abord des produits d’une marque qui ne fait jamais aucune concession à la qualité. Ainsi, tous les modèles de cette vaste gamme permettent d’imprimer rapidement efficacement et avec une qualité d’impression déjà présente chez ses imprimantes classiques et qui ont fait la réputation de la marque dans le monde professionnel. Mais avec le modèle qui permet l’impression à distance, un nouveau cap a été franchi.

Imprimer à distance, pour quoi faire ?

Les imprimantes wifi Brother vous permettent notamment d’alléger votre poste de travail grâce à l’élimination totale des besoins en raccordements. Oubliez les pelotes de connectiques qui prennent la poussière, se mélangent inextricablement ou créent des pièges sournois aux individus pressés qui courent dans l’open-space, avec l’impression sans fil, vous retrouverez enfin un peu de liberté et de sérénité dans votre espace de travail.

Surtout, ces imprimantes d’un nouveau permettent bien sûr de lancer des impressions sans avoir à relier votre support, que ce soit une tablette, un smartphone ou un ordinateur à votre imprimante.

En outre, la configuration du wifi est aussi simple que rapide et permet à n’importe qui, même un non initié à l’informatique d’utiliser les possibilités de l’impression sans fil. Que ce soit à la maison ou au bureau, elle trouvera sa place dans de nombreuses situations !

Comment choisir son imprimante wifi Brother ?

Pour choisir parmi les différentes imprimantes wifi Brother du marché, on ne saurait assez vous recommander de faire un tour sur le site Brother.fr qui recense tous les modèles du catalogue, leurs spécificités ainsi que leurs avantages particuliers. D’autant qu’un système de filtres pertinents vous permettra d’avoir accès à une sélection adaptée à vos besoins en seulement quelques clics.

Certaines imprimantes sont en effet aussi des outils polyvalents, capables de bien plus que d’impression. Copie et numérisation, fax et bien sûr impression, à vous de choisir les fonctionnalités qui vous intéressent.

Vous pouvez également choisir le format de papier qui vous intéresse, la technologie d’impression, jet d’encre, laser ou led, et même le type d’écran que vous souhaitez. A vous de faire votre marché parmi un catalogue fourni et diversifié !