L’énergie solaire est une source d’énergie gratuite et durable qui a le vent en poupe. Vous avez peut-être déjà installé un système solaire sur votre toit et vous en profitez pleinement. Mais le système solaire seul n’est pas un gage de sécurité. Que se passe-t-il si une longue panne de courant se produit un jour de pluie ?

Investissez dans une batterie et tout est réglé!

Pourquoi avez-vous besoin d’une batterie pour votre système solaire ?

Sans une batterie efficace, l’énergie solaire excédentaire est alors gaspillée. Et vous n’avez pas assez d’énergie en stock lorsque le soleil ne brille pas.

Le stockage de l’énergie solaire supplémentaire dans des batteries vous permet de l’utiliser plus tard, à tout moment, ce qui réduit votre dépendance au réseau et vous permet d’économiser sur vos factures d’électricité. Certaines batteries se connectent aussi au réseau et vous permettent de revendre l’énergie excédentaire, de sorte que vous pouvez même gagner de l’argent avec votre système solaire.

Types courants de batteries pour systèmes solaires

Examinons quelques-uns des principaux types de batteries et leurs caractéristiques :

Batteries plomb-acide

Les batteries plomb-acide sont utilisées depuis longtemps et sont relativement abordables. Elles procurent des pics de courant élevés et une densité énergétique relativement importante. Cependant, elles ont une durée de vie plus courte et nécessitent un entretien régulier.

Batteries au nickel-cadmium

Les batteries au nickel-cadmium sont connues pour leur durabilité et leur capacité à résister à des températures extrêmes. Elles ont une longue durée de vie et une grande efficacité de charge/décharge. Cependant, elles sont chères et contiennent des matériaux toxiques.

Batteries au lithium-ion

Les batteries lithium-ion sont largement utilisées dans les technologies d’électronique rechargeable et les véhicules électriques. Elles sont légères, nécessitent peu d’entretien et offrent une densité énergétique élevée. Les deux principaux types de batteries lithium-ion, l’oxyde de nickel manganèse cobalt (NMC) et le phosphate de fer lithié (LFP), qui sont les plus populaires pour le stockage de l’énergie solaire.

Les batteries NMC sont relativement plus légères et ont une densité énergétique plus élevée. Les batteries LFP permettent près de cinq fois plus de cycles de charge que les batteries NMC et sont moins susceptibles de s’enflammer en cas de surchauffe extrême.

Pourquoi choisir une batterie LiFePO4 ?

Effectivement, les batteries LiFePO4 constituent la meilleure option pour les systèmes solaires. Elles sont plus sûres, plus stables et ont une durée de vie impressionnante, allant jusqu’à 3 500 cycles, ce qui en fait un investissement à long terme pour les propriétaires de systèmes solaires.

Quelques-unes des meilleures solutions de batteries LiFePO4

Il existe de nombreuses batteries sur le marché et BLUETTI s’impose comme l’un des principaux fournisseurs de solutions de batteries portables, domestiques et commerciales. Outre les avantages inhérents aux batteries LiFePO4, les systèmes de batteries BLUETTI offrent des caractéristiques exceptionnelles.

Fonction d’auto-préchauffage

Certains produits BLUETTI, tels que la batterie supplémentaire B300S pour l’AC500, sont équipés de capteurs de température qui permettent un auto-préchauffage par temps extrêmement froid. Cette fonction garantit le bon fonctionnement de l’ensemble du système, même dans des conditions hivernales extrêmes, avec des températures allant aussi bas que -20° C (-4° F).

Système d’alimentation intégré

Les solutions de batteries BLUETTI peuvent devenir des systèmes d’alimentation complets qui intègrent des contrôleurs MPPT, des onduleurs performants, des nombreuses prises et ports et bien plus encore. Associés à de nombreuses autres fonctions utiles, telles que la fonction UPS, le déplacement du pic de charge, la connexion au réseau » off/on « , les systèmes de batteries BLUETTI peuvent fournir une alimentation ininterrompue pour tous les besoins.

Large compatibilité

Les systèmes de batteries BLUETTI sont largement compatibles et cela aussi bien avec les systèmes solaires existants ou nouveaux. Ils varient en taille, en capacité, en puissance et en capacité de charge solaire, offrant ainsi une réponse à tous les types de besoins.

Comment choisir le bon système de batterie ?

Pour les systèmes solaires résidentiels

Les systèmes solaires de grande taille, installés sur les toits des maisons ou des fermes, génèrent généralement plus d’énergie pour une consommation énergétique importante et nécessitent une plus grande capacité de stockage. Dans ce cas, BLUETTI recommande ses systèmes de batteries EP600 et AC500. Ces batteries offrent une puissance de sortie élevée, allant respectivement jusqu’à 9 000 W et 5 000 W. Ces batteries sont toutes deux de conception modulaire, et vous pouvez personnaliser votre propre système de batteries en ajoutant des batteries additionnelles selon vos besoins.

L’EP600 fonctionne avec 2 à 4 batteries B500 pour une capacité flexible allant de 9.920 Wh à 39.680 Wh, ce qui peut alimenter une maison avec une consommation d’énergie quotidienne moyenne de 3 000 Wh pendant presque une semaine. Sa capacité de connexion au réseau vous permet aussi de revendre l’énergie solaire supplémentaire pour gagner de l’argent. Bénéficiant d’une garantie « sans souci » de dix ans, cette batterie sera bénéfique pour vous comme pour l’environnement.

L’AC500 stocke un maximum d’énergie de 18 432 Wh lorsqu’elle est associée au B300S. Par rapport à l’EP600, elle est plus portable et plus facile à installer. Elle ne nécessite aucune expertise électrique, il suffit de la brancher et de l’utiliser.

Pour les systèmes solaires de balcon ou de camping-car

Les systèmes solaires pour balcons et véhicules de loisirs sont aujourd’hui très populaires. Ils sont généralement équipés de panneaux solaires plus petits pour une indépendance partielle face aux compagnies d’électricité. Les systèmes de batteries BLUETTI AC200P ou AC300 sont conçus pour ces types d’installations. Ces batteries sont compactes, mobiles et fournissent suffisamment d’énergie pour diverses occasions.

La batterie modulaire AC300 a une capacité de stockage maximale de 12 288 Wh une fois connectée avec la batterie B300 et fournit une puissance de 3 000 W. L’AC200P peut tirer 2 000 W de sa batterie intégrée de 2 000 Wh. Ce qu’elles ont en commun, c’est un large choix d’options de sortie qui permettent de tout brancher et de tout charger.

En bref, le choix de la bonne batterie pour votre système solaire est crucial pour une performance et une efficacité optimales. Les batteries LiFePO4, telles que celles proposées par BLUETTI, offrent une sécurité, une stabilité et une rentabilité à long terme exceptionnelles. Que vous ayez un système solaire domestique ou à petite installation, BLUETTI propose des solutions de batteries de premier ordre adaptées à vos besoins.

